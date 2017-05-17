Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Рубин» – ЦСКА – 0:2. 17 мая 2017. Обзор матча, фото
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Какой бразилец – такой результат. Главные тезисы по матчу ЦСКА

Витиньо – лучший игрок ЦСКА в весенней части сезона – снова вытащил для «армейцев» сложные очки: забил и отдал голевую передачу.
17 мая 2017, среда. 21:52. Футбол

«Рубин» поймал вирус Бердыева

Несмотря на все беды с рисунком игры и построением атаки, «Рубин» Хави Грасии был одной из редких догматичных команд Премьер-Лиги, не отходивших от традиционного плана на игру – казанцы чередовали 4-2-3-1 и 4-4-2, любимую тактику Грасии по «Малаге». Однако четыре пропущенных мяча в Ростове-на-Дону настолько разочаровали испанского тренера, что против ЦСКА «Рубин» использовал вирусную для нашего футбола схему с тремя центральными защитниками. Теперь всего четыре команды Премьер-Лиги провели все матчи с модулем 4-Х-Х – «Зенит», «Краснодар», «Анжи» и «Оренбург».

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
17 мая 2017, среда. 19:30 МСК
Рубин
Казань
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 – Витиньо – 72, 0:2 – Дзагоев – 90+3
Удаления: Цакташ, 49 – нет

Мини-революцию Хави Грасии диктуют условия чемпионата России. В «Ростове» Курбан Бердыев, используя схему 3-5-2/5-3-2, доказал, что добиваться успеха с командой-андердогом можно, если у неё есть крепкая защита. Осенью вирус Бердыева подхватили Виктор Гончаренко, построивший симпатичную «Уфу» на тех же добродетелях, и «Амкар» Гаджи Гаджиева. Весной на схему перешёл «Терек» Рашида Рахимова. В каждой из команд наблюдался недостаток креативных исполнителей, зато хватало игроков-разрушителей.

Против ЦСКА «Рубин» пробовал играть на стыке 3-5-2 и 3-4-3: латерали, Ткачук и Кузьмин, целиком закрывали фланг, при обороне им помогали Рочина и Канунников. На позицию либеро был отодвинут Руслан Камболов, умеющий выбрать момент для отбора или перехвата.

Изменение схемы породило нарушение командной философии. Против ЦСКА «Рубин» чаще обычного использовал лонг-боллы – если при 4-4-2 доля длинных передач казанцев от всех передач составляла 18%, то при 3-5-2 уже 20%. Отчасти в этом виноват и прессинг «армейцев»: команда Гончаренко заставляла Рыжикова и защитников «Рубина» бездумно пулять мяч вперёд. При Грасии казанцы сильно добавили в использовании короткого паса, Сергей Рыжиков стал участвовать в командной игре чаще, чем когда-либо, но ЦСКА прессингом вынуждал вратаря выносить мяч. Ужасное движение игроков «Рубина» под Рыжикова вызывало у Хави Грасии только недоумение – в начале второго тайма он улыбался и непонимающе пожимал плечами, когда Рыжиков вместо короткого паса от ворот приготовил очередной вынос.

У ЦСКА всегда есть «план Б»

Хорват Мийо Цакташ схватил одну из самых идиотских красных карточек сезона, кровожадно въехав сзади в Василия Березуцкого и вынудив защитника попросить замену, однако поначалу удаление даже играло на руку «Рубину». Казанцы отодвинулись ещё глубже к своим воротам, почти отказались от контратак, для укрепления центральной зоны вышел Александр Сонг. Вместе с М’Вила Сонг сколотил центр поля мечты для лондонского «Арсенала». Пусть и четырёх-пятилетней давности.

ЦСКА только к середине второго тайма смог прижать «Рубин» – начал выигрывать все подборы у чужой штрафной, наладил прессинг образца первой 45-минутки. Тактические решения Виктора Гончаренко помогли «армейцам». Уже после часа игры Гончаренко пошёл ва-банк, выпустив Алана Дзагоева, сделав Бибраса Натхо фактически третьим центральным защитником и отправив Понтуса Вернблума ловить мячи к чужой штрафной. ЦСКА сделал ставку на силу и верховые мячи, что не раз выручало Гончаренко весной, – и на сей раз ход с Вернблумом помог создать необходимое давление. На шведа и Фернандеса активно грузились мячи из глубины, вместе они создали момент пробивной мощью – тогда удар Марио блокировал защитник «Рубина». Но вскоре голевой для ЦСКА штрафной заработал другой бразилец.

Бразильцы делают разницу

Витиньо – безоговорочно лучший игрок ЦСКА в весенней части сезона. После бразильской командировки Витиньо вернулся в Москву повзрослевшим, готовым учиться тактике и ходить за руку с Виктором Гончаренко. Результат очевиден – к очевидному таланту Витиньо добавились тактическая выучка, кураж и немного фарта.

В Казани Витиньо фактически сделал результат. Бразилец сам заработал голевой стандарт, охотно упав перед линией штрафной (что не отменяет факта фола), а потом сам же красиво его исполнил, перекинув мяч над стенкой – Рыжиков дотянулся до мяча, но не спас. Уже перед финальным свистком, когда «Рубин» сбился на навал, Витиньо ускорился в контратаку и вылепил второй мяч ЦСКА. Пас на дальнюю штангу Алану Дзагоеву – почерк мастера. После первых матчей не хотелось бросаться словами, а теперь можно: нынешний Витиньо по заряженности, старательности, влиянию на команду похож на Квинси Промеса первого сезона и имеет все шансы стать главной звездой Премьер-Лиги уже в следующем сезоне.

Для сравнения. Ударный форвард «Рубина» Жонатас – толковый игрок, он забил за казанцев уже 8 мячей, только есть проблемка: все мячи остались в прошлогодней части чемпионата. Жонатас – лидер РФПЛ по количеству упущенных явных голевых моментов, он не забивает всю весну, на какое-то время даже выпадал из основы. Сегодня Жонатас был единственным, кто завершал симпатичные атаки «Рубина», но всё невпопад – за первый тайм он получил три шанса, но два удара получились плюшевыми и удобными для Акинфеева, а в третьей ситуации бразилец здорово открылся, улизнул от Березуцкого, но не попал в створ. В этот вечер бразильцы сделали разницу.

И ещё кое-что

Казань устала удивлять нас великолепной посещаемостью. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов вешал нам на уши лапшу о 40-тысячной явке на ЦСКА, но вместо забитых трибун мы снова увидели вот такое.

На Кубке конфедераций Казани достанутся два самых вкусных матча группового турнира: Россия – Мексика (самый важный для нашей сборной) и Германия – Чили (самый статусный по именам). Но разве кого-то удивит отсутствие аншлага даже на таких матчах?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 10
Теги
ПФК ЦСКА ФК Рубин
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
22:18 Капитан «Спартака» Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой
22:15 Федун: чемпионство «Спартака» — это вечный праздник
22:10 Мутко: Федун столько лет шёл к этому, не бросил. «Спартак» — хороший клуб
22:04 Мутко — Кутепову: не гуляй давай, в сборную тебе ещё
22:01 Тарханов: «Урал» до сих пор не отошёл после проигрыша «Зениту»
21:58 Видео из раздевалки «Спартака». Глушаков: пойду за самогоном!
21:54 Ан. Миранчук: я доставил «Локо» хлопот. Хочу поблагодарить ребят, что выстояли
21:50 Музыканта группы «Би-2» задержали на стадионе перед игрой «Спартак» — «Терек»
21:42 «Спартак» установил рекорд РФПЛ по домашним победам при 30 турах в сезоне
21:30 Федун: великолепный чемпионский матч, лучше не бывает
21:27 Фанаты «Спартака» массово выбежали на поле по окончании матча с «Тереком»: видео
21:26 «Зенит» дома обыграл «Краснодар», ЦСКА на выезде оказался сильнее «Рубина»
21:25 «Ростов» выиграл у «Анжи» и вышел на четвёртое место в РФПЛ
21:23 Чемпионский перформанс, дубль Глушакова и другие фото матча «Спартак» – «Терек»
21:23 «Спартак» разгромил «Терек» на «Открытие Арене»
21:21 Тульский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Амкаром»
21:12 «Ювентус» и «Лацио» объявили стартовые составы на финал Кубка Италии
21:09 Пилипчук сказал, почему «Спартак» так рано использовал замены в игре с «Тереком»
21:06 Попов: «Спартак» в матче с «Тереком» хотел показать, что мы не случайно чемпионы
21:00 «Оренбург» — «Уфа» — 1:1. Видеообзор матча
20:58 Лам: после завершения карьеры уж точно не буду скучать по путешествиям
20:56 «Реал» объявил стартовый состав на перенесённый матч с «Сельтой»
20:52 «Спартак» — «Терек»: фанаты красно-белых вывесили два баннера о чемпионстве
20:45 «Спартак» — «Терек»: матч был остановлен из-за файеров фанатов красно-белых
20:35 «Спартак» — «Терек»: фанаты хозяев скандируют «A tutti! Avanti! Massimo Carrera»
20:34 Мбенге: жду, что спартаковцы поблагодарят меня за гол, который принёс им титул
20:33 «Урал» — «Локомотив» — 1:2. Видеообзор матча
20:30 Сёмин: думаете, Ари кого-то испугался? Это гора мышц, он вообще никого не боится
20:30 Глушаков: сегодня праздник для всех красно-белых, мы не можем по-другому играть
20:28 Президент «Армавира»: Григорьянца стоит призвать на комитет по этике
20:16 Штиндль продлил контракт с «Боруссией» М до 2021 года
20:16 Скрипченко: желаю молодым парням пробиться и принести славу томскому футболу
20:00 «Спартак» — «Терек»: Дасаев и А. Федун нанесли символический удар перед матчем
19:55 Матч за Суперкубок России 2017 года пройдёт 14 июля на стадионе «Локомотив»
19:50 Видео: вираж устроил перформанс в честь Ломбертса
19:43 «Армавир» будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи, толкнувшего Мязина
19:42 Перформанс болельщиков «Спартака» на тему чемпионства перед игрой с «Тереком»
19:41 Раньери — главный кандидат на пост наставника «Уотфорда»
19:28 Рахимов: матч «Терека» со «Спартаком» должен быть серьёзным
19:28 Жуков: выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача для сборной России
19:26 «Локомотив» в меньшинстве удержал победу над «Уралом»
19:23 «Оренбург» упустил победу над «Уфой» и остался на 14-м месте в РФПЛ
19:18 Петраков: в матче с «Крыльями Советов» не очень понравились наши опытные ребята
19:08 Мартина Каррера: я очень счастлива за отца, он достиг той цели, которую поставил
19:00 Каррера: было бы правильно позволить игрокам «Спартака» совершить почётный круг
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто больше заслуживает третью путёвку в Лигу Европы?
Архив →
© championat.com, 2000–2017