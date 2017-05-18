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«Спартак» — «Терек». Что происходило после матча: игроки, фанаты. Видео
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Всё вверх дном! Что творилось на «Открытие Арене» после матча

Дикое сумасшествие, которое творилось в подтрибунном помещении после матча «Спартак» — «Терек».
18 мая 2017, четверг. 01:07. Футбол
Как «Спартаку» вручали трофей, а фанаты прорывали на поле: видео
Последний домашний матч «Спартака» в сезоне, первый после чемпионства, вручение трофея РФПЛ и всё-всё-всё — в нашей трансляции с «Открытия».

Абсолютный сумбур происходил не только на поле, но и за его пределами. Пресс-конференции тренеров так и не случилось. Стандартного общения игроков с журналистами — тоже. Хотя многих коллег волновало в первую очередь собственное здоровье. С поля возвращались, словно с войны. Одна из журналисток просто упала на пол и некоторое время приходила в себя.

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Рядом находились жёны футболистов. В том числе жена Фернандо по имени Рафаэла.

— Я думала выйти на поле с сыном Энцо на празднование, но поняла, что этого делать не стоит. Всё равно получился невероятный праздник! Мой муж очень доволен. Как не зайду в раздевалку, Фернандо кричит. Обычно он не ругается, но пара слов у него всё-таки вырвалась. В такой день ему можно сделать скидку, а при ребёнке он всё равно не ругается, — сказала Рафаэла в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Жена Фернандо

Жена Фернандо

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, за здоровье футболистов пришлось поволноваться. В такой мясорубке с ними могло случиться что-угодно. Именно поэтому главный врач «Спартака» Вартапетов держал наготове машину скорой помощи специально под игроков.

— Следил за тем, чтобы никто из ребят не пострадал в объятиях болельщиков. Сейчас со спокойной душой отпустил машину скорой помощи. Всё в порядке, никого из футболистов не помяли», — сообщил Вартапетов.

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А вот одежда пострадала у многих. Особенно у тех, кто был в чемпионской раздевалке. И речь далеко не только об игроках. Мимо меня прошёл президент РФПЛ Прядкин. Он отряхивал пиджак, приговаривая: «Сколько раз я это уже прошёл...»

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Хотя это ещё ладно. Корреспонденту «Матч ТВ» Михаилу Моссаковскому досталось по-настоящему! Сухой одежды у него не осталось в принципе. Ещё и ведро на голову надели. И даже били по нему. Зато предложили воспользоваться душем, от чего журналист отказался, надев куртку на голое тело. Ему предлагали сухую спартаковскую одежду, но надевать её было нельзя. Фото моментально попало бы в Интернет, а телевизионщику ещё с другими клубами работать…

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Директор музея «Спартака» Алексей Матвеев шёл по подтрибунному помещению, держа в руках розово-синие бутсы Промеса. Голландец на них даже расписался. Кроме этого экспоната, в музей пойдут бутылка шампанского из раздевалки, а также кусок сетки. Это помимо вещей, уже взятых с матча «Спартак» — «Томь».

Директор музея «Спартака» Алексей Матвеев

Директор музея «Спартака» Алексей Матвеев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мимо прошёл Зобнин. К нему подлетел мужчина с просьбой подарить майку. Полузащитник ответил: «На этот раз — нет. Это мне самому на память». Речь шла не об обычной майке, а о той, на которой золотыми буквами написано «Чемпионы России».

Зобнин и Орлов

Зобнин и Орлов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не успел Роман сделать и шага, как его остановил уже диктор «Спартака» Макс Орлов: «Давай сфотографируемся». Несколькими минутами ранее диктор исполнил мечту своей жизни — объявил по стадиону, что «Спартак» стал чемпионом.

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Откровенное интервью с диктором «Спартака» Максом Орловым о футболе и шоу, которое его окружает.

Виталий Мутко шутил в свойственной ему манере. Сказал Кутепову: «Давай не гуляй, тебе ещё в сборную ехать». Кроме того, президент РФС заявил, что делегаты ФИФА не должны тревожиться за газон, по которому прошлись фанаты: мол, к Кубку конфедераций всё будет в порядке. При этом Мутко добавил: «Немножечко организации всё-таки не помешало бы на стадионе».

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Судя по тому, с какими глазами бегали медики по стадиону, там требовалось явно больше, чем «немножечко». Выпускать болельщиков на поле было рискованно. Не всё прошло идеально, но такое чемпионство войдёт в историю. Хотя оно в любом случае вошло бы.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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