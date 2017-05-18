«Спартак» всех порвёт!» Самые крутые видео о праздновании чемпионства

И он порвал. Фото- и видеодоказательства прилагаются.

«Спартак» — это любовь

Ещё в самом начале сезона девушка Лиза услышала, что парень сделает ей предложение, если «Спартак» станет чемпионом! И вот…

«Спартак» всех порвёт

Неделю назад у Виталия Мутко состоялся диалог с Дмитрием Медведевым.

— А с футболом у нас что?! — спросил премьер-министр.

— Мы всех порвем, — ответил президент РФС.

Примерно тот же вопрос задал фаната «Спартака» — и…

«Каррера, спасибо, „Спартак“ — чемпион»

С дочерью Массимо Карреры мечтал бы познакомиться каждый фанат «Спартака», который видел профиль Мартины в Инстаграм.

Но для русской публики она впервые заговорила в интервью «Чемпионату». В том числе и на нашем языке.

— Я счастлива, что «Спартак» чемпион, это грандиозная победа для папы. Сначала я думала: ну зачем он едет в Москву — это же так далеко. Но мне нравится город, он очень красивый. Я получаю огромное удовольствие, когда гуляю в центре. Собор Василия Блаженного — это фантастика. Нет, меня не узнают на улицах. А вот на стадионе селфи просят постоянно. Хочу ли я, чтобы папа тренировал «Юве»?! Конечно. Мне нравится в Москва, но я хочу, чтобы он жил в Турине, — рассмеялась Мартина.

— Я не буду это переводить! — подыграл её парень. Да, у неё есть парень.

— Но, Каррера, спасибо, «Спартак» — чемпион! — сказала она по-русски, и мы поняли, что роман с Россией к этой семьи надолго.

«Он всё видит»

Фанаты 'Спартака' подготовили уникальный перфоманс. Самым значимым стал баннер с изображением Николая Старостина «Он все видит!»

Это полотно сломало и переделало контекст предыдущих 16 лет…

Самый масштабный забег

Решение выпустить на поле фанатов — уникальный и рискованный проект руководства клуба. Получилось очень опасно, но дико круто. Такого в России ещё не было.

Самый счастливый миллиардер

На Леонида Федуна прыгали фанаты, его толкали и чуть не смяли — но в этот день он точно был одним из самых счастливых людей нашей страны.

Действительно круто

И это празднование действительно было крутым. Глушаков требовал самогона, Квинси играл с детьми и делал селфи с мамой, а в раздевалке творилось сумасшествие.

«Спартак» — чемпион. И его нужно понять и простить. Это их праздник, а следующий сезон точно будет ещё интереснее.