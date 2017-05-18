И целого поля мало. Как «Спартак» отмечал чемпионство с фанатами

«Спартак» в последнем домашнем матче сезона разгромил «Терек» и получил кубок РФПЛ. Яркие кадры из Тушино – в нашей фотоленте.

17 мая на «Открытие Арене» в Москве в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги чемпион России сезона-2016/17 столичный «Спартак» принимал грозненский «Терек». Встреча завершилась разгромной победой красно-белых – 3:0.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с церемонии награждения «Спартака» кубком чемпионов РФПЛ, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Дмитрием Голубовичем.

Также смотрите фоторепортаж с матча «Спартак» – «Терек», в котором фанаты поздравили команду и персонально главного тренера Массимо Карреру красочными баннерами.

Кроме того, предлагаем вашему вниманию фотографии из чемпионской раздевалки столичного «Спартака».