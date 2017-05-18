Двойные «похороны» от Глушакова. 5 самых красивых голов 29-го тура

Предпоследний тур чемпионата России сделал всё, чтобы не заставить аудиторию скучать. В среду состоялось сразу несколько весьма увлекательных матчей, мы же сняли сливки и отобрали пятёрку самых ярких голов.
5. Витиньо, ЦСКА
(«Рубин» — ЦСКА — 0:2, 72-я минута – 0:1)
Витиньо набрал шикарную форму этой весной. Он обыгрывает один в один, разыгрывает комбинации, выдаёт разрезающие передачи, забивает сам. А в этом туре показал, что и штрафной прекрасно исполнить может.
4. Александр Сухов, «Уфа»
(«Оренбург» — «Уфа» — 1:1, 90+2-я минута – 1:1)
Гол Александра Сухова, позволивший «Уфе» зацепить очко в игре с «Оренбургом», получился не только важным, но и красивым. Подобрав мяч в опорной зоне, Сухов зарядил его точно в дальний угол.
3. Денис Глушаков, «Спартак»
(«Спартак» – «Терек» — 3:0, 15-я минута – 1:0)
Глушаков – главный любимчик спартаковской торсиды в этом сезоне. Денис провёл прекрасный чемпионат, на правах капитана собрал болельщиков у «Открытие Арены» на празднование чемпионства, а теперь в последнем домашнем матче разразился дублем. Первый мяч Дениса – показатель того, как он вырос в профессиональном плане.
2. Квинси Промес, «Спартак»
(«Спартак» — «Терек» — 3:0, 74-я минута – 3:0)
Ну и как обойтись без другого лидера красно-белых Квинси Промеса? В игре с «Тереком» он также показал свои лучшие качества – обыграл трёх защитников и из-под четвёртого уложил мяч в дальний угол.
1. Вадим Афонин, «Оренбург»
(«Оренбург» — «Уфа» — 1:1, 90-я минута – 1:0)
И ещё один штрафной в нашем рейтинге. На этот раз – безупречно исполненный полузащитником «Оренбурга» Вадимом Афониным. Шикарный удар с дальней дистанции под самую штангу. Пересматривать можно часами.
Лидеры среди команд:
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 78
ЦСКА — 60
«Краснодар» — 38
«Рубин» — 28
«Локомотив» – 26.
Лидеры среди игроков:
Квинси Промес, «Спартак» — 19
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Витиньо, ЦСКА — 11
Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10.