Двойные «похороны» от Глушакова. 5 самых красивых голов 29-го тура

Предпоследний тур чемпионата России сделал всё, чтобы не заставить аудиторию скучать. В среду состоялось сразу несколько весьма увлекательных матчей, мы же сняли сливки и отобрали пятёрку самых ярких голов.

5. Витиньо, ЦСКА

(«Рубин» — ЦСКА — 0:2, 72-я минута – 0:1)

Витиньо набрал шикарную форму этой весной. Он обыгрывает один в один, разыгрывает комбинации, выдаёт разрезающие передачи, забивает сам. А в этом туре показал, что и штрафной прекрасно исполнить может.

Какой бразилец – такой результат. Главные тезисы по матчу ЦСКА Витиньо – лучший игрок ЦСКА в весенней части сезона – снова вытащил для «армейцев» сложные очки: забил и отдал голевую передачу.

4. Александр Сухов, «Уфа»

(«Оренбург» — «Уфа» — 1:1, 90+2-я минута – 1:1)

Гол Александра Сухова, позволивший «Уфе» зацепить очко в игре с «Оренбургом», получился не только важным, но и красивым. Подобрав мяч в опорной зоне, Сухов зарядил его точно в дальний угол.

3. Денис Глушаков, «Спартак»

(«Спартак» – «Терек» — 3:0, 15-я минута – 1:0)

Глушаков – главный любимчик спартаковской торсиды в этом сезоне. Денис провёл прекрасный чемпионат, на правах капитана собрал болельщиков у «Открытие Арены» на празднование чемпионства, а теперь в последнем домашнем матче разразился дублем. Первый мяч Дениса – показатель того, как он вырос в профессиональном плане.

И целого поля мало. Как «Спартак» отмечал чемпионство с фанатами «Спартак» в последнем домашнем матче сезона разгромил «Терек» и получил кубок РФПЛ. Яркие кадры из Тушино – в нашей фотоленте.

(«Спартак» — «Терек» — 3:0, 74-я минута – 3:0)

Ну и как обойтись без другого лидера красно-белых Квинси Промеса? В игре с «Тереком» он также показал свои лучшие качества – обыграл трёх защитников и из-под четвёртого уложил мяч в дальний угол.

Всё вверх дном! Что творилось на «Открытие Арене» после матча Дикое сумасшествие, которое творилось в подтрибунном помещении после матча «Спартак» — «Терек».

1. Вадим Афонин, «Оренбург»

(«Оренбург» — «Уфа» — 1:1, 90-я минута – 1:0)

И ещё один штрафной в нашем рейтинге. На этот раз – безупречно исполненный полузащитником «Оренбурга» Вадимом Афониным. Шикарный удар с дальней дистанции под самую штангу. Пересматривать можно часами.

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 78

ЦСКА — 60

«Краснодар» — 38

«Рубин» — 28

«Локомотив» – 26.

Лидеры среди игроков:

Квинси Промес, «Спартак» — 19

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Витиньо, ЦСКА — 11

Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10.