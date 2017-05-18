Символическая сборная 29-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Своей стабильной игрой в матче с «Рубином» Игорь Акинфеев внушал уверенность одноклубникам, благодаря чему ЦСКА одержал важнейшую победу в Казани и сделал большой шаг к Лиге чемпионов.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Очередным попаданием правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса в символическую сборную уже никого не удивишь. В 29-м туре бразилец провёл ещё один сильный матч, а его клуб обыграл на выезде «Рубин».

Сергей Игнашевич, ЦСКА

Многолетний лидер обороны ЦСКА Сергей Игнашевич просто провёл очередной высококлассный матч. Его спокойные и эффективные действия помогли «армейцам» обыграть «Рубин», не пропустив ни одного мяча.

Сердар Таски, «Спартак»

Защитник «Спартака» Сердар Таски в матче с «Тереком» практически ничего не позволил создать нападению гостей у своих ворот.

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Вероятно, лучший сезон в карьере проводит левый защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров. Прекрасно, что такую отличную форму один из лидеров команды-чемпиона набрал перед Кубком конфедераций.

Полузащита

Денис Глушаков, «Спартак»

Капитан чемпионского «Спартака» Денис Глушаков выдал поистине чемпионскую игру в 29-м туре против «Терека». Его дубль помог красно-белым подойти к вручению чемпионского кубка в шикарном настроении.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Лидер «Локомотива» в этом сезоне Мануэл Фернандеш выдал очередной результативный матч, забив гол и отдав результативную передачу в игре против «Урала».

Квинси Промес, «Спартак»

Одна из самых главных звёзд российского чемпионата Квинси Промес стал автором шикарного гола в ворота «Терека», завершив стремительный проход с угла штрафной точным ударом под дальнюю штангу.

Роман Зобнин, «Спартак»

Один из лучших футболистов «Спартака» в чемпионском сезоне Роман Зобнин был одним из самых заметных и в матче с «Тереком».

Нападение

Витиньо, ЦСКА

Бразильца Витиньо не узнать после его возвращения из долгой аренды на родину. Этой весной нападающий ЦСКА регулярно забивает сам и помогает отличиться партнёрам по атаке. Так получилось и в матче с «Рубином»

Артём Дзюба, «Зенит»

Именно гол Артёма Дзюбы принёс «Зениту» важнейшую победу над «Краснодаром» — 1:0. К сожалению для питерцев, этой победы может не хватить, чтобы обогнать ЦСКА в гонке за второе место.

Тренер

Массимо Каррера, «Спартака»

«Спартак» продолжает побеждать, несмотря на то что стал чемпионом ещё два тура назад. В 29-м туре подопечные Массимо Карреры разгромили со счётом 3:0 «Терек», которому победа в Москве была крайне важна с точки зрения борьбы за место в еврокубках. До рекорда в 72 очка «Спартаку» Массимо Карреры осталось одержать одну победу.