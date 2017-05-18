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Разбор 29-го тура РФПЛ от Романа Широкова, эксперта «Чемпионата»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Роман Широков

«Не понимаю, чем опасны фанаты на поле». Широков – о 29-м туре

Кто лучший игрок сезона, правильно ли выпускать болельщиков на поле и почему нервничает Луческу? Отвечает Роман Широков в своей рубрике.
18 мая 2017, четверг. 17:15. Футбол

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. Федун назвал Глушакова лучшим игроком чемпионата. Согласны?

Как один из вариантов — да. Но есть ещё Фёдор Смолов, который много пропустил, но при этом забил 15 мячей. Тот же Промес, может, не так ярко, но всё же на очень высоком уровне провёл сезон. Ещё есть Фернандо. Глушакова выделяет тот факт, что он забил много важных мячей. Хотя Смолов мог бы поспорить с ним в этом смысле – во второй части чемпионата все голы Фёдора были победными. Соглашусь – Глушаков ярко провёл сезон, и не думаю, что это связано с тем, что ему доверили капитанскую повязку. Если бы это работало таким образом, повязку бы в каждом следующем матче отдавали новому игроку, чтобы он творил на поле. Глушаков давно держит высокий уровень, он и в «Локомотиве», бывало, немало забивал. Хотя Денис не каждый сезон играл так ярко, в этом футбольный бог повернулся к нему лицом.

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2. Празднование с фанатами на поле – это круто или опасно?

Не понимаю, как это может быть опасно. Кажется, везде и всегда болельщики выбегают на поле после чемпионства, отмечают с командой. Тем более вчерашняя акция была заранее спланирована. Чем это может грозить? Никто ведь не бесчинствовал, всё прошло мирно, все довольны. На стадион приходят адекватные люди, которым важно было показать, что они мирные и могут выходить на поле, чтобы нормально порадоваться вместе с командой без каких-то происшествий.

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И он порвал. Фото- и видеодоказательства прилагаются.

3. Такой «Спартак» не остановить никому?

Обычно так и происходит: когда на команду ничего не давит, она выходит на поле в хорошем настроении с желанием показать красивый футбол. Это был день «Спартака», он праздновал чемпионство, и всё отлично сложилось. Я говорил несколько дней назад, что «Спартак» не захочет ударить в грязь лицом перед своими болельщиками в день вручения кубка. Красно-белые были мотивированы ничуть не меньше, чем «Терек».

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4. Николаса Ломбертса провожал весь Петербург. Время расставания настало или он мог ещё пригодиться «Зениту»?

Это решение не «Зенита», а самого Нико. Он хочет играть в Европе. Ломбертс провёл прекрасные 10 лет в «Зените», и хорошо, что его так великолепно проводили болельщики. Молодцы!

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5. Луческу психанул на пресс-конференции и убежал с неё. Что происходит с тренером «Зенита»?

Настроение и поведение тренера передаётся команде. «Зенит» периодически лихорадит. Неплохие выступления сменяются нервными срывами, не способствующими качественной игре. Всё это взаимосвязано. Не знаю, что способствовало такому поведению: «Зенит» выиграл у «Краснодара», продолжает борьбу за второе место.

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6. ЦСКА можно поздравить со вторым местом?

«Армейцам» нужно выиграть ещё один матч. А «Зениту» предстоит очень серьёзный выезд. «Локомотив» последний матч перед своими болельщиками будет играть сверхсерьёзно. «Зениту» во что бы то ни стало нужно побеждать, чтобы хотя бы претендовать на второе место. Хотя, конечно, всё зависит в первую очередь от ЦСКА.

7. Витиньо повзрослел или Гончаренко нашёл ему лучшее применение, нежели Слуцкий?

В большей степени изменился сам футболист. Естественно, доверие, которое ему оказывает тренер, помогает морально. Хотя не скажу, что при Слуцком ему не доверяли. И всё же думаю, процентов на 80 такое изменение связано с самим игроком. Витиньо пересмотрел свои взгляды на то, как нужно относиться к футболу, и преобразился.

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8. «Ростов» теперь не упустит путёвки в Лигу Европы?

«Краснодар», скорее всего, выиграет свой матч у «Томи». Хотя это будет непросто, томская команда наверняка захочет преподнести подарок своей публике. А вот «Ростову» предстоит сыграть сложный матч с «Оренбургом», которому обязательно нужны очки, чтобы попасть в стыковые игры. У обоих клубов-претендентов впереди сложнейшие игры, в которых на бумаге они будут фавориты, но на деле играть предстоит против очень мотивированных соперников. Хоть у «Ростова» и есть преимущество перед «Краснодаром» по очкам, но предсказать обладателя четвёртой строчки я сейчас не возьмусь.

9. Если «Краснодар» не вернёт четвёртую строчку, это будет провалом?

В позапрошлом сезоне «Краснодар» занял третью строчку, в прошлом — четвёртую. Наверняка в этом году он хотел вернуть былые позиции. Команда, в принципе, усилилась, сыгралась, поучаствовала в еврокубках и приобрела уверенность. Наверное, руководители, тренеры и игроки «Краснодара» предполагали, что в тройку они попадут, но чемпионат не сложился. Если «быки» упустят и место в еврокубках, то сезон, наверное, признают неудачным.

10. «Оренбург» и «Арсенал» — кто должен вылететь напрямую, а кто может спастись от стыков?

Больше шансов попасть туда у «Оренбурга». Не думаю, что «Спартак» в Туле будет играть спустя рукава. Они собираются повторить рекорд, и они к этому близки, поэтому думаю, что «Оренбург» попадёт в стыки, а «Арсенал» вылетит.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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