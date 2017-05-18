Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Тест «Чемпионата». Как ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Тест. Что вы помните о победе ЦСКА в Кубке УЕФА-2005?

Ровно 12 лет назад ЦСКА под руководством Валерия Газзаева принёс России первый кубок УЕФА. Вы помните это легендарное время?
18 мая 2017, четверг. 18:30. Футбол

18 мая 2005 года Чиди Одиа, Даниэл Карвальо, Вагнер Лав и другие игроки легендарной команды Валерия Газзаева выиграли Кубок УЕФА. Впервые это сделала команда из России. Возможно, вы до сих пор помните тот день, как вчера, а может, вы тогда ещё не родились, но читали о том сезоне. Проверьте, что вы о нём знаете?

Если у вас не открывается тест, его можно посмотреть по этой ссылке.

Ещё тесты

Тест. Что вы знаете о Викторе Гончаренко?
Ему всего 39 лет, но новый тренер ЦСКА уже успел стать героем множества небанальных историй.

Этот тест можно посмотреть по ссылке.

Тест. Слуцкий ушёл из ЦСКА. Что вы помните о его 7 годах в клубе?
Леонид Слуцкий уходит из ЦСКА. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его работу в московском клубе.

Этот тест можно посмотреть по ссылке.

Ещё по теме

ЦСКАзка. Как мы летали за кубком УЕФА с командой и фанатами ЦСКА
Сегодня — 10 лет со дня победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Журналисты Денис Целых и Евгений Слюсаренко, побывавшие на финале, делятся воспоминаниями.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 12
Теги
ПФК ЦСКА Тесты «Чемпионата»
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
19:04 Источник: под площадкой вокруг стадиона в Петербурге может образоваться болото
18:52 Солист «Би-2», задержанный на «Открытие Арене» с марихуаной, заплатит штраф
18:50 Глушаков стал MVP 29-го тура РФПЛ
18:44 Комментатор Александр Елагин покинет «Матч ТВ» по сокращению
18:35 Федчук уйдёт из «Спартака-2» по окончании сезона
18:35 «Рубин» помимо Бердыева рассматривает кандидатуру Карпина на пост тренера
18:25 Каррагер — о наказании за симуляцию в АПЛ: больше проблем для «МЮ»
17:58 FA объявила, что с сезона-2017/18 будет наказывать игроков за симуляцию
17:51 Орлов — о поведении болельщиков «Спартака»: это немного ненормальное зрелище
17:48 В Англии утверждают, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Найнгголана
17:37 Газзаев: прекрасно помню, какой восторг принесла стране победа ЦСКА в Кубке УЕФА
17:32 Широков: «Спартак» был мотивирован ничуть не меньше, чем «Терек»
17:27 Орлов: взаимные обвинения Луческу и Мутко носят неумный характер
17:16 В. Габулов включён в расширенный состав сборной России для подготовки к КК-2017
17:15 Широков — о массовом прорыве фанатов «Спартака» на поле: чем это может грозить?
17:01 «Торпедо» М получило лицензию на выступление в ФНЛ
16:50 Экс-вратарь «Волги» — о долгах: сколько будет продолжаться этот беспредел?
16:47 Орлов: поле на «Крестовском» можно будет выкатывать после Кубка конфедераций
16:26 Игнашевич получил травму костей стопы, у Фернандеса — рецидив травмы носа
16:15 Рахимов: сейчас «Терек» не должнен думать о зоне еврокубков
16:13 Пикущак: не сомневался в своей правоте и законно выиграл дело у «Амкара»
16:01 ЦСКА объявил о продлении контракта с игроком молодёжной команды Кучаевым
15:58 Полузащитник «Боруссии» Д Вайгль пропустит 3-4 месяца из-за травмы
15:47 Дешам не вызвал Бензема в сборную Франции
15:44 Красножан: не думаю, что проблема «Зенита» в Луческу
15:42 Почти 1000 детей помогут в проведении матчей Кубка конфедераций — 2017
15:34 Капитан сборной Новой Зеландии Рид не сыграет на Кубке конфедераций – 2017
15:26 Глава медицинского департамента «Спартака» выложил фото водки от Глушакова
15:15 Созин: почти каждый тренер «Зенита» высказывается на грани фола
15:08 Хавбек «Спартака» Глушаков сыграл в футбол со школьниками
14:58 «Тосно» домашние матчи в сезоне-2017/18 будет проводить на стадионе «Петровский»
14:56 Футболисты «Енисея» побрили налысо пресс-атташе, который проиграл спор
14:45 Агент: Йоветич хочет остаться в «Севилье»
14:30 Созин: у меня лишь один вопрос: что будет со штангой, которую забрал болельщик?
14:25 «Армавир» — КДК: вы относитесь к нам как к источнику дохода, не более
14:04 Боррьелло купил дефибрилляторы для трёх регионов Италии, выиграв спор у Вьери
14:00 Белоголовцев: нашим звёздам нужно учиться у Глушакова, он всегда открыт и прост
13:55 Фанат ЦСКА – о расизме и провокации Овчинникова
13:34 Алексис: уровень игроков «Арсенала» позволяет бороться за титул
13:30 Солисту «Би-2», задержанному на «Открытие Арене», грозит арест на 15 суток
13:15 Церемония открытия Кубка конфедераций–2017 продемонстрирует уникальность России
13:13 Глушаков: надеюсь, в матчах против Новой Зеландии и Португалии будут «похороны»
13:07 Промес: семья – это всё
13:03 Витиньо, Глушаков и Фернандеш претендуют на звание MVP 29-го тура РФПЛ
12:55 «Челси» предложит Куртуа новый контракт и начал переговоры с игроком
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017