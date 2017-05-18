Тест. Что вы помните о победе ЦСКА в Кубке УЕФА-2005?

Ровно 12 лет назад ЦСКА под руководством Валерия Газзаева принёс России первый кубок УЕФА. Вы помните это легендарное время?

18 мая 2005 года Чиди Одиа, Даниэл Карвальо, Вагнер Лав и другие игроки легендарной команды Валерия Газзаева выиграли Кубок УЕФА. Впервые это сделала команда из России. Возможно, вы до сих пор помните тот день, как вчера, а может, вы тогда ещё не родились, но читали о том сезоне. Проверьте, что вы о нём знаете?

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