«Спартак» получил кубок. Мгновения 29-го тура РФПЛ

«Спартак» продолжает праздновать чемпионство, а болельщики «Зенита» проводили Николаса Ломбертса — в мгновениях 29-го тура РФПЛ.

Снегопад тура

В день матча между «Томью» и «Крыльями Советов» в Томске прошёл снегопад, однако к началу встречи работникам стадиона «Труд» удалось привести поле в порядок. Разница во времени между фотографиями – несколько часов.

Акция тура

«Урал» провёл акцию, приуроченную ко Всемирному дню табака: болельщики имели возможность получить по два билета на матч с «Локомотивом» в обмен на пачку сигарет.

Примирение тура

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в матче между «Локомотивом» и «Уралом» не будет продолжения конфликта, который завязался в концовке финала Кубка России, и в знак дружбы и в честь недавнего дня рождения подарил Юрию Сёмину нарды.

Воссоединение тура

Братья Миранчуки наконец-то вместе вышли в основном составе в матче против «Урала».

Стремление тура

«Ростов» вновь держит курс на еврокубки – победа над «Анжи» вывела ростовчан на четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ.

Проводы тура

Болельщики «Зенита» устроили трогательные проводы Николасу Ломбертсу. Бельгиец провёл на поле символические три минуты, после чего совершил круг почёта в футболке, сшитой из элементов формы «Зенита» за все 10 лет, проведённых в клубе.

Отрыв тура

Уверенная победа ЦСКА над «Рубином» вывела «армейцев» вперёд в борьбе с «Зенитом» за попадание в лигу чемпионов.

Химия тура

Болельщики «Спартака» устроили масштабные перформансы, посвящённые чемпионству клуба и секрету успеха главного тренера Массимо Карреры.

Креатив тура

Красно-белые необычно отметили голы, забитые «Тереку» — после гола Дениса Глушакова вся команда поклонилась трибунам, а позже Квинси Промес надел красную маску.

Поцелуй тура

Массимо Каррера не сдерживал радость ещё по ходу матча.

Прорыв тура

Одним из самых главных моментов 29-го тура стал прорыв болельщиков «Спартака» на поле, которые хотели отметить чемпионство вместе с командой.

Фанаты не только разобрали на сувениры сетку, но и сломали сами ворота.

Трофей тура

Золотые моменты «Спартака» — вручение долгожданного кубка и празднования в толпе болельщиков.

Шампанское тура

Чемпионская раздевалка «Спартака» пустилась во все тяжкие после разгрома «Терека».