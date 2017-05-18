MVP 29-го тура РФПЛ. Ценный привет из Миллерово

Московский «Спартак» в последнем домашнем матче сезона сделал всё, чтобы доставить своим болельщикам истинное удовольствие. Помимо запланированного награждения чемпионов России вишенкой на красно-белом торте стала и вдохновляющая игра «Спартака» против «Терека». И главным героем в этой встрече стал капитан москвичей Денис Глушаков.
После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.
12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».
Полузащитник принял участие в двух результативных атаках «Спартака». В первом эпизоде на 15-й минуте хавбек подхватил мяч у партнёра по команде Зобнина, выбрался на свободное пространство перед штрафной и отправил снаряд в сетку. Второй гол Денис забил всего через четыре минуты, видимо, вдохновлённый активным скандированием болельщиков «Глушаков – это похороны». За блестящую игру в туре полузащитник красно-белых получил 12 зачётных баллов от экспертов и журналистов, а также 4 очка в двух голосованиях читателей. Благодаря этому рывку капитан «Спартака» набрал 83 балла и вырвался на второе место в сезонном зачёте, опередив форварда «Краснодара» Фёдора Смолова (74). Теперь Смолову точно стала недоступна награда лучшему игроку сезона РФПЛ-2016/17. От лидера турнира Квинси Промеса (93) его отделяет 19 очков, а от Глушакова – всего 10. Так что ждём интригующей спартаковской развязки в последнем туре Премьер-Лиги.
Вторым в туре финишировал автор победного гола в матче с «Рубином» — «армейский» бразилец Витиньо. Его удар вошёл в пятёрку лучших в 29-м туре по версии «Чемпионата». За блестяще исполненный штрафной от экспертов «армеец» получил 12 очков, ещё один балл подарили ему читатели в голосовании на странице проекта MVP.
Тройку призёров на этот раз замыкает ещё один легионер. Мануэл Фернандеш принёс много пользы «Локомотиву» в матче против «Урала» на выезде (2:1), сначала отдав голевой пас Неманье Пейчиновичу, а затем реализовав пенальти. По итогам тура в копилку бразильца добавилось ещё 11 очков.
Специалисты
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Глушаков, Витиньо, Азмун.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.
Владимир Козлов, бывший нападающий «Динамо»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Глушаков, Витиньо, Рыжиков.
РФПЛ
Глушаков, Витиньо, Фернандеш.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Глушаков, Витиньо, Дзюба.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Глушаков, Витиньо, Азмун.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.
Читатели
Денис Глушаков («Спартак») – 1355 голосов – 3 дополнительных балла.
Сердар Азмун («Ростов») – 802 – 2.
Витиньо (ЦСКА) – 302 – 1.
«ВКонтакте»
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 5326 голосов (32,1 %) – 3 дополнительных балла.
Сердар Азмун («Ростов») – 4348 (26,2 %) – 2.
Денис Глушаков («Спартак») — 3 793 (22,9 %) – 1.
Итоги 29-го тура РФПЛ:
Денис Глушаков («Спартак») – 16;
Витиньо (ЦСКА) – 13;
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 11;
Сердар Азмун («Ростов») – 6;
Сергей Рыжиков («Рубин») – 1;
Артём Дзюба («Зенит») – 1.
Лучшие игроки мая в сезоне-2016/17
|Игрок
|27-й тур
|28-й тур
|29-й тур
|Сумма
|Фёдор Чалов
ЦСКА
|13
|15
|28
|Денис Глушаков
«Спартак»
|3
|16
|19
|Сердар Азмун
«Ростов»
|10
|6
|16
|Витиньо
ЦСКА
|13
|13
|Мануэл Фернандеш
«Локомотив»
|2
|11
|13
|Ари
«Краснодар»/«Локомотив»
|9
|9
|Джанни Бруно
«Крылья Советов»
|9
|9
|Владимир Габулов
«Арсенал»
|7
|7
|Артём Дзюба
«Зенит»
|5
|1
|6
Сезон-2016/17. Лидеры после 29-ти туров
|Игрок
|Баллы
|Квинси Промес («Спартак»)
|93
|Денис Глушаков («Спартак»)
|83
|Фёдор Смолов («Краснодар»)
|74
|Александр Беленов («Анжи»/«Уфа»)
|66
|Артём Дзюба («Зенит»)
|47
|Виктор Жулиано («Зенит»
|44
|Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
|43
|Ари («Краснодар»/«Локомотив»)
|42
|Андрей Лунёв («Зенит»)
|40
|Зе Луиш («Спартак»)
|40