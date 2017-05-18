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Денис Глушаков стал MVP 29-го тура РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

MVP 29-го тура РФПЛ. Ценный привет из Миллерово

Капитан «Спартака» провёл фантастический матч с «Тереком» и в последнем туре поборется с Промесом за награду лучшему игроку сезона.
18 мая 2017, четверг. 21:00. Футбол

Московский «Спартак» в последнем домашнем матче сезона сделал всё, чтобы доставить своим болельщикам истинное удовольствие. Помимо запланированного награждения чемпионов России вишенкой на красно-белом торте стала и вдохновляющая игра «Спартака» против «Терека». И главным героем в этой встрече стал капитан москвичей Денис Глушаков.

Система голосования MVP РФПЛ

После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.

12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».

Полузащитник принял участие в двух результативных атаках «Спартака». В первом эпизоде на 15-й минуте хавбек подхватил мяч у партнёра по команде Зобнина, выбрался на свободное пространство перед штрафной и отправил снаряд в сетку. Второй гол Денис забил всего через четыре минуты, видимо, вдохновлённый активным скандированием болельщиков «Глушаков – это похороны». За блестящую игру в туре полузащитник красно-белых получил 12 зачётных баллов от экспертов и журналистов, а также 4 очка в двух голосованиях читателей. Благодаря этому рывку капитан «Спартака» набрал 83 балла и вырвался на второе место в сезонном зачёте, опередив форварда «Краснодара» Фёдора Смолова (74). Теперь Смолову точно стала недоступна награда лучшему игроку сезона РФПЛ-2016/17. От лидера турнира Квинси Промеса (93) его отделяет 19 очков, а от Глушакова – всего 10. Так что ждём интригующей спартаковской развязки в последнем туре Премьер-Лиги.

Символическая сборная 29-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 29-го тура сезона-2016/17.

Вторым в туре финишировал автор победного гола в матче с «Рубином» — «армейский» бразилец Витиньо. Его удар вошёл в пятёрку лучших в 29-м туре по версии «Чемпионата». За блестяще исполненный штрафной от экспертов «армеец» получил 12 очков, ещё один балл подарили ему читатели в голосовании на странице проекта MVP.

Двойные «похороны» от Глушакова. 5 самых красивых голов 29-го тура
Витиньо-бомбардир, дриблёр Промес и оренбургский снайпер – в хит-параде лучших голов 29-го тура РФПЛ.

Тройку призёров на этот раз замыкает ещё один легионер. Мануэл Фернандеш принёс много пользы «Локомотиву» в матче против «Урала» на выезде (2:1), сначала отдав голевой пас Неманье Пейчиновичу, а затем реализовав пенальти. По итогам тура в копилку бразильца добавилось ещё 11 очков.

Специалисты

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Глушаков, Витиньо, Азмун.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.

Владимир Козлов, бывший нападающий «Динамо»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Глушаков, Витиньо, Рыжиков.

РФПЛ

Глушаков, Витиньо, Фернандеш.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.

Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Глушаков, Витиньо, Дзюба.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Глушаков, Витиньо, Азмун.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.

Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Глушаков, Витиньо, Фернандеш.

Читатели

(итоги опроса)

Денис Глушаков («Спартак») – 1355 голосов – 3 дополнительных балла.

Сердар Азмун («Ростов») – 802 – 2.

Витиньо (ЦСКА) – 302 – 1.

«ВКонтакте»

(итоги опроса)

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 5326 голосов (32,1 %) – 3 дополнительных балла.

Сердар Азмун («Ростов») – 4348 (26,2 %) – 2.

Денис Глушаков («Спартак») — 3 793 (22,9 %) – 1.

Итоги 29-го тура РФПЛ:

Денис Глушаков («Спартак») – 16;

Витиньо (ЦСКА) – 13;

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 11;

Сердар Азмун («Ростов») – 6;

Сергей Рыжиков («Рубин») – 1;

Артём Дзюба («Зенит») – 1.

Лучшие игроки мая в сезоне-2016/17

Игрок27-й тур28-й тур29-й турСумма
Фёдор Чалов
ЦСКА		131528
Денис Глушаков
«Спартак»		31619
Сердар Азмун
«Ростов»		10616
Витиньо
ЦСКА		1313
Мануэл Фернандеш
«Локомотив»		21113
Ари
«Краснодар»/«Локомотив»		99
Джанни Бруно
«Крылья Советов»		99
Владимир Габулов
«Арсенал»		77
Артём Дзюба
«Зенит»		516

Сезон-2016/17. Лидеры после 29-ти туров

ИгрокБаллы
Квинси Промес («Спартак»)93
Денис Глушаков («Спартак»)83
Фёдор Смолов («Краснодар»)74
Александр Беленов («Анжи»/«Уфа»)66
Артём Дзюба («Зенит»)47
Виктор Жулиано («Зенит»44
Мануэл Фернандеш («Локомотив»)43
Ари («Краснодар»/«Локомотив»)42
Андрей Лунёв («Зенит»)40
Зе Луиш («Спартак»)40
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
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