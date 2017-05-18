Звёзды-2020. Кого Германия везёт в Россию

Мануэль Нойер занял место в воротах, Матс Хуммельс и Жером Боатенг – в центре защиты. Сами Хедира, Тони Кроос, Месут Озил в полузащите и Томас Мюллер в атаке. Йоахим Лёв собрал звёздную команду и дал ей ответственное задание: хорошо отдохнуть во время Кубка конфедераций. Со скамейки запасных сборную отдыхающих усиливают Марко Ройс, Андре Шюррле, Марио Гомес, Юлиан Вайгль, Марио Гётце. Сборную Германии, которая в июне едет в Россию играть в футбол, явно набирали по остаточному принципу.

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Повод для грусти очевиден: жители Сочи и Казани, Петербурга и Москвы точно не отказались бы посмотреть на самых известных в Европе футболистов. Их участие повысило бы статус соревнования и так далее. Но повод для радости тоже есть, просто он не так заметен, потому что фамилии футболистов второй сборной Германии не так хорошо известны.

Сборная Германии, которая приедет в Россию, – это плюс-минус основная сборная Германии на чемпионате Европы–2020 и чемпионате мира–2022. За этой командой интересно наблюдать уже сейчас, но самое интересное начнётся через год-два. Когда эти футболисты, игру которых мы увидим собственными глазами, начнут выходить на первые роли в топ-клубах, а кто-то из заявки точно вырастет в суперзвезду.

Кто эти люди?

Вообще-то, не всех нужно представлять. Тер Штегену, конечно, далеко до медийности Нойера, но первый номер «Барселоны» точно не жалуется на отсутствие известности. Юлиан Дракслер из «ПСЖ», Шкодран Мустафи из «Арсенала», Эмре Джан из «Ливерпуля» тоже легко проходят фейс-контроль на самое пафосное спортивное мероприятие. Лерой Зане эпизодически феерит в «Ман Сити» и продолжает прогрессировать, а Джошуа Киммиху гарантировал игровое время в «Баварии». Расскажем о других, разбив для удобства на команды.

Игроки «Лейпцига»

Тимо Вернер, «Лейпциг». Лучший бомбардир клуба-открытия сезона в Германии. Клуба-выскочки, который на протяжении последних девяти месяцев был постоянным объектом ненависти половины Германии, клуба, болельщики которого регулярно подвергались нападениям в выездных матчах. Удивительно, что под таким давлением молодая команда с молодым тренером не рассыпалась, а нагло навязала «Баварии» борьбу за титул, которую выдерживала до середины апреля. И даже просев в концовке, не пустила «Боруссию» на вторую строчку. Вот в такой команде Вернер забил 21 гол в чемпионате. В начале сезона тренер Ральф Хазенхюттль рассматривал его как вингера, играющего в подыгрыше на Юссуфа Поульсена. Сезон расставил всё на свои места: быстрый Вернер в итоге оказался на острие, а Поульсен и Эмиль Форсберг снабжают его мячами. Вернер – таргетмен современного типа, он довольно техничен и неплохо играет головой, но его главные достоинства, скорее, скорость в обращении с мячом и командная игра. Пять голевых передач для игрока его амплуа – высокий показатель.

Из «Лейпцига» вызван ещё один игрок, Диего Демме. Невысокий техничный опорник (странное сочетание, не правда ли?) очень подвижен. Он выигрывает меньше половины единоборств, но берёт количеством и фолами. На его счету 6,5 отбора и перехвата и 2,5 фола в среднем за матч.

Игроки «Хоффенхайма»

Сразу четыре футболиста получили предложения из «Хоффенхайма». Маленькая команда под руководством самого модного из молодых тренеров в Европе (и самого молодого из модных) в этом сезоне прыгнула выше головы. По средней рыночной стоимости одного футболиста «Хоффенхайм» занимает 10-е место в Бундеслиге. Итог сезона: место в Лиге чемпионов, не исключено, что с третьего места. Другой итог: «Бавария» уже приобрела двух ключевых игроков. Никлас Зюле и Себастьян Руди в заявке сборной Германии числятся футболистами «Хоффенхайма», но в июне приедут в Россию уже игроками «Баварии». Странно, что мюнхенцы не купили заодно и Керема Демирбая – ну, чтобы два раза не вставать. Наверное, оставили его на следующее лето.

Центральный полузащитник входит в топ-5 команды по количеству оборонительных действий и в топ-5 по количеству атакующих действий. Именно Демирбай отвечает за организацию атак, поэтому восемь ассистов – отличный, но не ключевой показатель. Важнее, что Керем на втором месте в команде по количеству разрезающих пасов, на втором по количеству кроссов и создаёт больше моментов для партнёров, чем любой другой игрок «Хоффенхайма».

В «Баварии» Никлас Зюле составит конкуренцию Матсу Хуммельсу и Жерому Боатенгу, а может и заменить последнего, который недоволен своим положением в клубе. Что касается Себастьяна Руди, он, очевидно, едет в Мюнхен, чтобы стать игроком запаса. Его универсальность позволяет быть первым выбором на замену: номинальный опорник играл в этом сезоне и под нападающими, и на фланге защиты.

Игроки «Байера»

Отдельно нужно упомянуть игроков «Байера», попавших в заявку. Леверкузенцы провалили сезон, идут в трёх очках от зоны вылета – и это несмотря на пять-шесть молодых звёзд в составе, которым прошлым летом выдавались огромные авансы. В раздевалке по ходу сезона не прекращались конфликты, и руководству придётся произвести чистку летом. Джонатан Та, Юлиан Брандт, Карим Беллараби, Ларс Бендер, Кевин Фолланд и Бернд Лено – вот список кандидатов в сборную Германии от «Байера» в нормальном состоянии. Но учитывая все проблемы клуба, даже в экспериментальную сборную попали всего трое. Юлиан Брандт и Бенджамин Хенрихс – те немногие, чья трансферная стоимость в «Байере» выросла за последние ужасные полгода. Кстати, без «Баварии» снова не обошлось: мюнхенцы сделали предложение обоим. Воспитанник «Байера» Хенрихс отказал, Брандт уже сообщил, что будет выступать в «Баварии» в следующем сезоне. Третий игрок «Байера», которого вызвал Йоахим Лёв – Бернд Лено. Его место в сборной забронировано слишком давно и надолго, чтобы выводить вратаря из-за общего кризиса в его клубе.

Остальные

Удивляет присутствие всего одного футболиста «Герты», Марвина Платтенхарда — могло бы быть и больше. Например, Себастьян Лангкамп заслужил вызов не меньше Хенрихса. Антонио Рюдигер из «Ромы» стал основным защитником второй команды в Италии по ходу сезона и заработал предложение от «Челси». Леон Горецка провёл индивидуально неплохой сезон в разочаровавшем «Шальке». Амин Юнес, вингер «Аякса», сделал девять голевых передач в Эредивизии и четыре в лиге Европы. Матиас Гинтер стал игроком основы в «Боруссии» Дортмунд. Всем этим футболистам меньше 25 лет. Так что Кубок конфедераций – только первое знакомство, но не последнее. Многие из этих фамилий мы ещё услышим в контексте самых серьёзных турниров.