Бердыев или Карпин могут возглавить «Рубин». Главное – в обзоре дня

Глушаков — MVP 29-го тура РФПЛ, Бердыев и Карпин – кандидаты на пост тренера «Рубина». Об этом и другом в обзоре дня.

Глушаков стал MVP 29-го тура РФПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков признан MVP 29-го тура российской Премьер-Лиги.

Глушаков, отметившийся дублем в матче с «Тереком» (3:0), получил 12 зачётных баллов от экспертов и журналистов, а также четыре очка в двух голосованиях читателей — на странице проекта MVP и во «ВКонтакте».

Второе место занял нападающий ЦСКА Витиньо, а тройку призёров замкнул полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.

На звание MVP 29-го тура РФПЛ также претендовали Сердар Азмун («Ростов»), Сергей Рыжиков («Рубин») и Артём Дзюба («Зенит»).

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«Рубин» помимо Бердыева рассматривает кандидатуру Карпина на пост тренера

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» помимо своего бывшего наставника Курбана Бердыева рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

Нынешний наставник казанцев испанец Хави Грасия в связи с неудачным выступлением «Рубина» в нынешнем сезоне может лишиться своего поста. После 29 туров клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Курбан Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год, а сейчас занимает пост вице-президента «Ростова». Валерий Карпин летом 2016 года покинул пост главного тренера «Армавира», а в настоящее время работает на телевидении.

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FA объявила, что с сезона-2017/18 будет наказывать игроков за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о создании специального органа, который будет изучать случаи с симуляциями футболистов в матчах и выносить наказания нарушителям. Орган начнёт свою работу начиная с сезона-2017/18, сообщает пресс-служба организации.

В состав органа войдут бывший арбитр или делегат, экс-тренер и бывший футболист. В их распоряжение попадут все необходимые видеозаписи с соответствующими эпизодами, которые будут рассматриваться раз в неделю. Игрокам, которых уличат в симуляции, грозит дисквалификация до двух матчей.

В. Габулов включён в расширенный состав сборной России для подготовки к КК-2017

Тренерский штаб сборной России внёс одно изменение в расширенный список команды для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года. Вместо получившего травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва в список включён вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

«Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунёв, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй. В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарём, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную, хорошо знает партнёров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», — заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной России назовёт имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

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Игнашевич получил травму костей стопы, у Фернандеса — рецидив травмы носа

В выездном матче 29-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0) сразу несколько игроков московского ЦСКА получили повреждения.

У Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, решение об участии этих игроков во встрече 30-го тура с «Анжи» будет принято накануне матча, который состоится 21 мая.

Дешам не вызвал Бензема в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фамилии футболистов, которые будут готовиться к ближайшим международным матчам. Французы проведут два товарищеских матча с командами Парагвая (2 июня) и Англии (13 июня), а 9 июня сыграют со Швецией в отборе на ЧМ-2018.

В список из 26 игроков не был включён нападающий «Реала» Карим Бензема.

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Бенуа Костиль («Ренн»), Уго Ллорис («Тоттенхэм Хотспур»).

Защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Бенжамен Менди («Монако»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»), Джибриль Сидибе («Монако»).

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («ПСЖ»), Адриен Рабио («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корантин Толиссо («Лион»), Димитри Пайет («Марсель»), Тома Лемар («Монако»).

Нападающие: Усман Дембеле («Боруссия» Д), Александр Ляказетт («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

«Тосно» домашние матчи в сезоне-2017/18 будет проводить на стадионе «Петровский»

Основной домашней ареной «Тосно» в следующем сезоне станет стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно после встречи руководителей и игроков «Тосно» с губернатором Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор сообщил, что он в рамках петербургского международного экономического форума планирует переговоры с возможными партнёрами клуба. В переговорах примут участие руководители компании «Форт Групп» и представители бизнеса, выразившие заинтересованность в партнёрстве, спонсорстве либо иных схемах поддержки областной команды, сообщает сайт правительства Ленинградской области.

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Солисту «Би-2», задержанному на «Открытие Арене», грозит арест на 15 суток

Музыканту Егору Бортнику, более известному как Лёва из группы «Би-2», инкриминируют статью 6.8 КоАП, на него уже составлен протокол.

Ранее стало известно, что Бортника задержали на стадионе «Открытие Арена» перед началом матча 29-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Терек». Музыканта арестовали во время прохождения к VIP-ложе. По сообщению представителей МВД, полиция задержала мужчину, подозреваемого в хранении наркотических веществ.

«Составили протокол, направили материалы в суд. Дальнейшая судьба задержанного зависит от решения суда. Правонарушителю инкриминируют статью 6.8 КоАП ч. 2", — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Гринчику.

По статье 6.8 КоАП ч.2 наказание влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Романцев и Симонян могут получить золотые медали чемпионата России

Бывшие наставники «Спартака» Олег Романцев и Никита Симонян могут получить золотые медали в честь завоевания чемпионского титула красно-белыми в нынешнем сезоне. Об этом сообщил президент столичного клуба Леонид Федун.

«Мы перенесли торжество на середину июля, но деталей пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков — там и произойдёт торжественное вручение медалей.

Будем много медалей заказывать сверх тех сорока, которые положены по регламенту. Наградить медалями ветеранов — например, Олега Романцева, Никиту Симоняна? Может быть. Любая позитивная идея приветствуется", — цитирует Федуна ТАСС.