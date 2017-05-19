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Унаи Эмери
Фото: Reuters
Текст: Денис Марков

Конец абсолютизма. «ПСЖ»: суперклуб или уже нет?

«ПСЖ» провалился в Лиге чемпионов, а в Лиге 1 уступил первое место «Монако». Почему так случилось и как это отразится на имидже клуба?
19 мая 2017, пятница. 10:00. Футбол

Грандиозный провал на «Камп Ноу» сводит на нет все аргументы в защиту парижского гиганта, хотя они и есть. Матч с «Барселоной» слишком сильно ударил по реноме клуба, который, на секунду, стремится встать в один ряд с «Реалом», «Баварией» и «Барсой». Но на этой неделе он официально лишился шансов и на чемпионство в Лиге 1. «Монако» взял очередные три очка и гарантировал себе золотые медали.

После лигочемпионского ада настал конец и абсолютизму «ПСЖ» во Франции. Власть оказалась свергнута восставшим «Монако». Как обычно, революция вспыхнула в период ослабления тирана и застала того врасплох. Но после проигранной чемпионской гонки руководство клуба выражает Унаи Эмери поддержку, а прессе гарантирует его пребывание на посту и в следующем сезоне. Потому что пока тренер выполняет свои задачи.

Смена стиля игры

Парижанам требовалась перестройка. Не только из-за ухода Златана Ибрагимовича, но и для решения проблем в Лиге чемпионов, которую так мечтают взять владельцы клуба. Лоран Блан три сезона подряд выигрывал все внутренние турниры и установил гегемонию во Франции. По силе в чемпионате «ПСЖ» сравнивали с «Баварией», но в Лиге чемпионов стоял барьер под названием 1/4. Главной задачей Эмери было его преодоление. Которую он начал реализовывать со смены игрового стиля.

При испанце команда: а) стала играть больше в вертикальный футбол, б) сделала ставку на игру без мяча и контратаки. Изменения отразились и на статистике: команда стала меньше контролировать мяч, но совершала гораздо больше действий в обороне. По данным Squawka, в текущем сезоне за восемь матчей Лиги чемпионов парижане совершили столько же оборонительных действий, сколько за десять в прошлом (1085). Уменьшилось количество передач у игроков центра (Матюиди, Вератти, Мотта), но выросла их острота.

Плоды перестройки были видны уже в первых матчах Лиги чемпионов. Гол Эдинсона Кавани «Арсеналу» можно считать идеальным с точки зрения идей Эмери. Длинный пас Моты, забег Матюиди за спины защитникам и поперечный пас на форварда. А игру команды – идеальной для Кавани. Если раньше нападающий в лице Златана больше смещался вглубь, то теперь от футболиста такого амплуа требуется острая игра. Идеальный вариант для уругвайца.

Такой стиль игры позволяет давить на слабые места сильных соперников. Как бы смешно ни звучало, но это работало в Лиге чемпионов. Кроме матча на «Камп Ноу», куда команда приехала отбывать номер и поплатилась. Для реализации задачи пробить потолок под названием 1/4 этот план казался идеальным, но не для середняков из Лиги 1, которые добровольно отдавали инициативу парижанам.

Это доставляет массу проблем контратакующей команде. Как «Челси» сезона-2013/14, когда прагматичная команда Жозе Моуринью тактически переигрывала прямых конкурентов, но уступала «Ньюкаслу», «Астон Вилле», «Кристал Пэлас». Замечаете сходства с «ПСЖ»? Отсюда с середняками у парижан часто возникали проблемы, которых не было при Лоране Блане. Зато возросла сила в Лиге чемпионов, турнире, который снится инвесторам Oryx Qatar Sports. Наверное, из-за смены приоритета в речах тренера и игроков не наблюдается глубокого разочарования.

Потеря стабильности

«Несмотря на то что мы создали много моментов в первом тайме, мы не смогли реализовать их. Однако «ПСЖ» сохранил тот же темп игры и после перерыва. Хотя мы и забили только один гол, я счастлив, потому что создали много моментов», – резюмировал Эмери после матча с «Лиллем» (1:0). «Мы создали несколько моментов, но не сумели их реализовать. Но команда действовала хорошо, несмотря на результат», – говорил испанец о матче с «Марселем» (0:0). «ПСЖ» создал много моментов, но теперь нам нужно улучшить реализацию моментов», – сказал Эмери после победы над «Базелем» (2:1).

В первой части сезона реализация моментов стала главной проблемой клуба. Помимо ударов «по воробьям» игроки передерживали мяч, чем позволяли защитникам среагировать на свои действия. Поэтому статистика количества ударов для одного гола не отражала происходящего. А на XG-картах парижане регулярно превосходят соперника. Даже в проигранных и ничейных матчах. По ходу сезона ситуация с реализацией выправлялась, но вначале удивлял почти каждый показатель созданных и реализованных моментов.

Главное, что прогресс наблюдался и наблюдается. При перестройке любая команда так или иначе ухудшает результат. Показатель правильного развития – следующий сезон (в котором мы обязаны смотреть матчи «ПСЖ» в Лиге чемпионов), или вторая половина текущего. «ПСЖ» сломал стереотип текущего сезона и выиграл финал Кубка лиги с «Монако» (4:1), владея мячом 64% игры.

Появился равносильный конкурент

«С нашим количеством очков мы могли бы стать чемпионами, но «Монако» составил сильную конкуренцию. Мы проиграли четыре раза. И это уже много. Мы улучшили нашу игру, но этого оказалось мало», – отозвался Эмери в минувшие выходные об игре «монегасков» и поздравил их с достижением.

Он прав, в прошлом сезоне ближайшие преследователи парижан («Лион» и «Монако») финишировали с 65 очками. В текущем розыгрыше «монегаски» смогли превысить планку в 90 очков и стать самой забивной командой сезона. Их взрыв не стал кратковременным, а продолжался весь сезон.

«ПСЖ» стал гораздо слабее, чем раньше? Можно поспорить. Лига 1 стала гораздо сильнее? Поспорить нельзя. Как и с тем, что парижане сильно прибавили по ходу сезона, а в следующем станут гораздо сильнее, чем сейчас.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПСЖ Унаи Эмери
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