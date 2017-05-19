«Мутко – лучший трансфер «Спартака». Монолог Луческу на полчаса

«Вот тупые!» Как Луческу психанул на пресс-конференции Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу обрушился с критикой на Виталия Мутко и назвал журналистов глупыми людьми.

Пресс-конференция Мирчи Луческу на открытой тренировке «Зенита» превратилась в монолог румынского специалиста. Луческу начал с извинений перед журналистами за свои слова, сказанные по окончании матча с «Краснодаром», а затем безостановочно говорил почти на протяжении получаса. В итоге тренеру не задали сегодня ни одного вопроса.

О журналистах и критиках

— В первую очередь хочу извиниться за слова после «Краснодара», – начал Луческу. – Они ни в коем случае не были адресованы тем журналистам, которые всегда с «Зенитом». На протяжении всей карьеры у меня были хорошие отношения со всеми представителями СМИ. Но, к сожалению, в Петербурге есть группа людей, которые с первого дня моей работы здесь относились ко мне предвзято. Я 40 лет тренирую без пауз. Не думаю, что сейчас есть ещё такие примеры. И у меня никогда не случалось подобных инцидентов. Мой опыт, полагаю, позволяет мне анализировать ситуации и иногда высказываться о них. Если я чём-то говорю, то только аргументированно. Пусть те люди, которые критикуют и атакуют меня, сперва анализируют сказанное мной. Никто не закроет мне рот, запретив комментировать решения других людей. Мы всё-таки находимся в демократической стране. Я защищаю свой труд и труд своих игроков. Исхожу из такого принципа: «Кто знает и может, тот делает. Кто знает и не умеет делать, тот даёт советы. А кто не знает и не умеет делать, тот просто ругается».

Я хорошо читаю на русском языке. Внимательно изучаю всё, что пишут о «Зените», обо мне и о команде, поэтому всё знаю. Разве не имею права говорить о том, что вижу и чувствую? Думаю, моя точка зрения тоже интересна. Мне было бы стыдно что-то придумывать в моём возрасте. Поэтому исхожу из фактов. И, кстати, я прекрасно знаю, как выигрывать чемпионаты. Не единожды делал это.

Очень печально, что некоторые, как, например, Трабукки, создавали мне проблемы. Он ссорил меня с одним из игроков. Не знаю, кто такой этот Трабукки, агент или просто друг «Спартака», но факт остаётся фактом.

Честно говоря, не до конца понимаю позицию петербургской прессы. Соперничество Москвы и Петербурга ведь идёт, наверное, и на уровне журналистов. Представьте, как пишут друг о друге в Барселоне и Мадриде, в Турине и Милане. Мне кажется, местная пресса в какой-то мере должна создавать положительные статьи о «Зените». Футболисты ведь всё читают. Им нужно чувствовать, что у них есть поддержка, а критика сами знаете как воспринимается. Игроки и хвалебных слов заслуживали по ходу сезона.

Я никогда не критикую конкурентов. Думаю, вы заметили, что всегда поздравляю их, когда они выигрывают. Если ЦСКА пройдёт в Лигу чемпионов, то я поздравлю «армейцев» и пожелаю им удачно сыграть в Европе. По ходу сезона ЦСКА был корректен и показал себя настоящим соперником.

Возьмите того же Рейнгольда. Он на 500 процентов фанат «Спартака», а его печатают в петербургской газете. Понятно, что люди вроде него хотят, чтобы титул остался в Москве. И я это осознаю прекрасно. Тем более журналисты всегда находят такие вопросы, которые негативно отражаются на команде. Речь идёт не об анализе игры «Зенита», а о целенаправленной злобной атаке на нас.

Будет новый сезон, и снова начнётся эта борьба. Надеюсь, местные СМИ поддержат «Зенит». Потому что Петербург – такой же великий город, как и Москва. Возможно даже, что главный офис футбольной лиги должен находиться в Петербурге, а федерации – в Москве. Вот, к примеру, в Италии офис лиги в Милане, а федерации – в Риме. Мне кажется, мои идеи, мой опыт способны помочь РФС. Думаю, благодаря сложившийся системе национальная команда России не может подняться в рейтинге ФИФА и выйти хотя бы из группы на крупном турнире. Потенциал у России невероятный, однако он, видимо, неправильно используется.

О Виталии Мутко и судействе в РФПЛ

У каждого из нас свои полномочия. Мои связаны с командой, я отвечаю за результаты «Зенита». Помню интервью, которое прочитал 4 марта. В нём бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, что Мутко – лучший трансфер «Спартака», поскольку он за свою карьеру ещё не видел, чтобы президент федерации так защищал одну команду. Проанализировав слова Червиченко, я напомнил, что в трёх самых сложных моментах глава РФС занял сторону одной команды. Всё получилось против «Зенита».

До скандального матча со «Спартаком» в Петербурге мы выигрывали у всех, в том числе с крупным счётом. Не было никаких проблем с судейством. Потом в кубковой игре у нас удалили Михаила Кержакова. Все видели, что никакого нарушения там не было. Меня это опять заставило призадуматься. Мы вылетели из Кубка России, потеряли возможность завоевать трофей, к которому стремились. Началось давление на «Зенит».

В последнем матче с «Краснодаром» судья должен был назначать три пенальти. Мяч попадал в руку защитника после удара Маурисио и прострела Смольникова. Кроме того, Смольникова сбивали на входе в штрафную. Однако никто не обсуждает это.

А что происходило после матча с «Урала»? Столько некорректных суждений! Судья Еськов абсолютно справедливо удалил трёх игроков гостей, что потом официально признали. Разве что в эпизоде с конфликтом Дзюбы и Емельянова оба могли получить красную карточку, но это уже другой вопрос.

В последнем матче с «Краснодаром» судья должен был назначать три пенальти. Мяч попадал в руку защитника после удара Маурисио и прострела Смольникова. Кроме того, Смольникова сбивали на входе в штрафную. Однако никто не обсуждает это. Зато все говорят про эпизод в Самаре, когда Корниленко упал в борьбе с Ивановичем. Это просто борьба двух игроков, а в петербургской прессе пишут, что следовало поставить пенальти! Как я могу реагировать на это, будучи тренером «Зенита»? Игроки тоже не понимают, почему один негатив вокруг нас.

Я всего лишь высказал своё мнение после игры с «Краснодаром». Может, чересчур эмоционально. Прошу прощения, если кого-то обидел. Конечно, все отрицательные результаты в любом случае на моей совести. А всё хорошее, что было в этом сезоне, принадлежит нашим футболистам.

О борьбе за Лигу чемпионов

Титулы не выигрываются только на футбольном поле. Думаю, вы это и сами понимаете. При всём уважении к «Спартаку», который, повторюсь, заслужил чемпионство. Кстати, поздравляю Фернандо и Луиса Адриано с золотыми медалями. Они в своё время многому у меня научились.

Исхожу из такого принципа: кто знает и может, тот делает. Кто знает и не умеет делать, тот даёт советы. А кто не знает и не умеет делать, тот просто ругается.

О плохом качестве поля на стадионе «Санкт-Петербург» я говорил не после поражения от «Терека», а ещё до первого матча там. На таком газоне очень сложно играть в футбол. Сбылись худшие опасения. Зато на хорошем поле мы совсем по-другому выступаем, с «Краснодаром» создали много моментов и имели шансы выиграть крупно. Нельзя попадать в столь курьёзные ситуации, как с новым стадионом. Его строили 10 лет, а в результате невозможно даже выйти на поле. Я просил перенести матчи на «Петровский», но мне сказали, что федерация просила протестировать газон перед Кубком конфедераций.

Если мы выиграем в Москве у «Локомотива», но не выйдем в Лигу чемпионов, то вспомним ещё матч с «Тереком». Из-за поражения на плохом поле «Зенит» может потерять около 30 млн евро, оставшись без Лиги чемпионов.

Коляну спасибо за годы, Артёму – за гол. Как «Зенит» победил «Краснодар» Победа над «Краснодаром» не сдвинула «Зенит» с места в турнирной таблице – зато выбила южан из зоны УЕФА. На радость «Ростову».

Я никогда не критикую конкурентов. Думаю, вы заметили, что всегда поздравляю их, когда они выигрывают. Если ЦСКА пройдёт в Лигу чемпионов, то я поздравлю «армейцев» и пожелаю им удачно сыграть в Европе. По ходу сезона ЦСКА был корректен и показал себя настоящим соперником.

Это моя последняя пресс-конференция в Петербурге в нынешнем сезоне. Хочу напоследок ещё раз извиниться. Я вас всех уважаю.