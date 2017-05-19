Уходим? Уходим… Уходим! Кому в Премьер-Лиге угрожает отставка

Для кого ближайший тур РФПЛ может стать последним на нынешнем месте работы? В зоне риска по меньшей мере четыре известных тренера.

Контракт до: 26.08.2017.

Вероятность отставки: 10%.

Возможные преемники: Виктор Скрипник.

Отвечая на днях на вопрос относительно собственного карьерного будущего, Юрий Палыч выразил уверенность, что его контракт с родным «Локомотивом», подписанный по формуле «1+1», непременно будет продлён. Главное условие, выдвинутое прошлым летом работодателем, Сёмин выполнил – до Европы красно-зелёный паровоз довёз. Стало быть, какие могут быть сомнения в продлении сотрудничества?

Тем не менее они есть. И двусмысленное молчание руководства их только усиливает – заодно создаёт благодатнейшую почву для разного рода сплетен. Так или иначе, толки о возможной отставке заслуженного железнодорожника РФ возникли не на пустом месте. Безоговорочно удачным завершающийся сезон для «Локо» не назовёшь. Выигрыш Кубка не отменяет слабого выступления в чемпионате. Клубу традиций/возможностей/амбиций «Локомотива» не пристало довольствоваться седьмым местом – вне зависимости от результатов в сопутствующих турнирах.

Впрочем, учитывая степень доверия к Юрию Павловичу завсегдатаев Черкизово – тех, которые ходят туда не работать, а болеть, – вероятность очередной замены выглядит невысокой. Тем более на кандидата вроде Виктора Скрипника. Спору нет, футболистом украинец был заметным. Специалист, наверное, перспективный – коль скоро основу «Вердера» возглавляет. Но для «Локомотива» он чужой. А Сёмин настолько свой, что ближе не бывает.

Контракт до: 30.06.2019.

Вероятность отставки: 50%.

Возможные преемники: Леонид Слуцкий.

Владелец «Краснодара», как истинный перфекционист, руководствовался исключительно благими намерениями, решившись на замену тренера после старта сезона. Но, как это нечасто бывает, реальность оказалась прозаичнее ожиданий. Существенного прогресса ни в игре, ни в результатах «быки» не достигли, а в чём-то, пожалуй, даже сделали шаг-другой назад. Третьей позиции (лучший результат в истории клуба) «быкам» уже точно не достичь, прошлогодний результат (четвёртое место) – с высокой степенью вероятности не повторить.

К краткосрочному улучшению ситуации сентябрьская встряска привела: чёрно-зелёные выдали неплохую беспроигрышную серию, кульминацией которой стала волевая суперпобеда над «Зенитом», но после зимней паузы игры «Краснодара» вызывала больше недоумённых вопросов, чем восторженных возгласов. Одно время «быки» держались в зоне УЕФА, было дело, даже на бронзу заглядывались. Но, растеряв в мае 10 очков из 12, они поставили себя на грань непопадания в Европу. Теперь даже победа в Томске сама по себе не гарантирует команде решения задачи-минимум на сезон. Стратегической инициативой завладел «Ростов». В сложившейся ситуации пересуды о смене штаба совсем не выглядят надуманными или преждевременными.

Контракт до: 30.06.2020.

Вероятность отставки: 80%.

Возможные преемники: Курбан Бердыев, Валерий Карпин.

Казанский менеджмент наступил на те же грабли, что и «Спартак» в 2012-м. Поставил на тёмную баскскую лошадку – и прогадал. Осенью футболисты и тренеры «Рубина» всерьёз рассуждали о четвёртом месте, весной грезили Кубком – всё мимо, ни одной задачи с новым «энтренадором» команда не решила, поставив под сомнение целесообразность огромных летних расходов. Зачем платить больше, притом в разы, если разницы в результатах практически нет? Истратив более 40 млн евро на усиление состава (и это не считая расходов на содержание тренеров и игроков), «Рубин» совершил подъём… на одну ступеньку в таблице. 10-е место сменял на 9-е. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

К сеньору Грасии какие могут быть вопросы? Он добросовестно, в меру собственной квалификации, старался что-то смастерить в Казани. Не его вина, по большому счёту, что вместо монолитного сооружения вышла хлипенькая избёнка. Как умеет, так и строит. Уместнее, наверное, адресовать вопросы людям: а) утверждавшим, прямо скажем, сомнительную кандидатуру и б) основательно застраховавшим испанца на случай возможной неудачи огромным контрактом.

Хави не настолько глуп, чтобы добровольно подавать в отставку и тем самым лишать себя жирной неустойки (а вы бы отказались от десятка миллионов евро?!). Ясное дело, готов продолжать работу. Готов ли казанский истеблишмент ещё один год терпеть мучения подшефной команды? Есть большие сомнение. Очень большие.

Контракт до: 30.06.2018.

Вероятность отставки: 90%.

Возможные преемники: Леонид Слуцкий, Сергей Семак, Паулу Соуза.

За неполный год в России Мирча Михайлович умудрился ополчить против себя всех, кого только можно – соперников, судей, журналистов, болельщиков (в том числе своих). Теперь Луческу устремился в атаку на главу всего национального футбола. Отчаянную, безрассудную и, похоже, заведомо обречённую на провал. Никаких выгод румын из неё не извлечёт – доказано Виллаш-Боашем, а своё собственное положение, и без того незавидное, наверняка усугубит. Последние эскапады румына наводят на мысль, что он умышленно приближает развязку, к которой уже морально готов.