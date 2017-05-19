Единственный футболист, играющий не за деньги. История Бориса Ротенберга

Единственный футболист в РФПЛ, кто играет не ради денег. Это самое распространённая шутка о футболисте Ротенберге. Его отец (полный тезка) — крупнейший бизнесмен в стране, хотя начинал Борис Ротенберг-младший, когда его папа не был настолько влиятельным человеком в России.

Ротенберг с пяти лет жил в Финляндии. В этом же возрасте начал гонять мяч во дворе. В семь лет он взял справочник и нашёл ближайшую к дому футбольную школу. Она называлась «Поннистус». Ротенберг туда позвонил сам, поскольку лучше родителей говорил по-фински. Со временем Борис попал в команды покрупнее – ХИК, а затем «Йокерит». В какой-то момент он пробился в юношескую сборную Финляндии, а затем даже провёл один матч за взрослую команду.

Обычно статьи про сынов олигархов – это истории избалованных детей, которые известны по скандальным ДТП. Про Бориса Ротенберга-младшего ничего подобного не скажешь. Футболист избегает журналистов, видимо, опасаясь неудобных вопросов об отце. Однако о Борисе много рассказывают его бывшие и действующие партнёры по команде. И тут не важно, что о нём говорят для печати. Куда показательнее неформальное общение без камер и диктофонов.

О Борисе Ротенберге-младшем почти всегда говорят одно и то же: «Он славный парень, реально очень адекватный». За 10 лет в российском футболе выборка мнений собралась достаточно обширная и на удивление позитивная. Хотя один из его бывших партнёров сказал: «Он абсолютно нормальный. Удивляет только то, что Боря реально считает себя не слабее других футболистов».

Говорят, после одного из матчей Ротенберг даже сравнил себя с Костакуртой – экс-защитником «Милана». На что партнёр по команде Сесар Навас пошутил: «Если Ротенберг – Костакурта, то кто тогда мы?»

Стоит отметить, что Борис выступает на месте крайнего защитника. Это хоть и важная, но не ключевая позиция в команде. К примеру, многие клубы, не вписываясь в лимит на легионеров, ставят на фланг защиты россиян из резервного состава.

Пришествие Ротенберга в «Ростов» получилось достаточно обсуждаемым. Удивительным образом новости появлялись в следующем порядке:

1. У «Ростова» крупные проблемы с финансированием.

2. Защитник Ротенберг приходит в «Ростов».

3. «Ростов» решил свои проблемы с финансированием.

Удивляло и другое. В «Ростове» защитник проводил на поле стандартно около часа. В одном из матчей РФПЛ комментатор Шнякин даже угадал минуту, на которой Ротенберг будет заменён. Это крайне нетипичная ситуация, когда футболиста регулярно меняют после часа игры. Тем более защитника. Замены, как правило, происходят в полузащите и нападении. А в обороне – разве что из-за травм. В случае с Ротенбергом дело было явно не в них.

Теперь Ротенберг играет в «Локомотиве». Ну как играет… Числится. Сезон уже заканчивается, а на поле он провёл всего восемь минут. Борис вышел в матче с тульским «Арсеналом» при счёте 3:0 в пользу «Локо». То есть когда результат был решён на 99%.

Ноль голов за всю карьеру – это ещё не так страшно для защитника. А вот времени на поле Ротенберг проводит крайне мало. И тут хочется понять, зачем ему самому это нужно. Говорят, что отец предлагал ему карьеру бизнесмена. На что Борис Ротенберг-младший ответил отказом. Играть в футбол ему интереснее, чем руководить компаниями. Это практически история из «Бременских музыкантов», когда наследница сбегает от короля. Только тут дворцов заманчивые своды не заменят никогда футбо-о-ола. В мультике герои отказываются от богатств ради приключений. В футболе вместе с ними идут ещё сборы, на которых прилично вкалываешь.

В этом месяце Ротенберг выиграл свой первый титул в карьере – Кубок России. Нужно было видеть, как Борис победоносно поднял трофей в воздух. К слову, в этом Кубке России защитник не сыграл ни минуты. Реакция его партнёров тоже впечатлила – они начали с улыбкой теребить его голову, а Майкон и вовсе стал в шутку душить защитника.

Футболист Борис Ротенберг – это явление. Никогда не забуду эпизод со сборов одного из клубов РФПЛ. Игрок X что-то не поделил с сотрудником клуба Y. У них началась драка в холле отеля. Все футболисты просто ходили и смотрели. Лишь один Ротенберг бросился их разнимать и успокоил-таки. Нужно было видеть Бориса Борисовича в этот момент. Такое ощущение, что на нём невидимая броня и при любом раскладе с ним ничего не случится. Об этом все понимают, но никто не говорит.