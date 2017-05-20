Благодарность Федуну — от президента, штраф «Спартаку» — от КДК. Обзор дня

Владимир Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность председателю совета директоров московского «Спартака» Леониду Федуну. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Федуну объявлена благодарность «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий».

«Спартак» добился досрочной победы в российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2016/17. Красно-белые выиграли чемпионат страны впервые с 2001 года.

КДК оштрафовал «Спартак» на 500 тыс. рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» — «Терек» (3:0).

«По игре „Спартак“ — „Терек“: болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 400 тыс. рублей. Также они скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео использования фанатами «Спартака» пиротехники вы можете посмотреть на «Чемпионате».

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Кононов: «Терек»? Пока все вопросы задавайте Рахимову

Бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов не подтвердил, что сменит на посту главного тренера «Терека» Рашида Рахимова по окончании сезона.

Ранее сам Рахимов заявил, что покинет свой пост по завершении текущего сезона, а должность займёт Кононов.

«Терек»? Все разговоры в конце сезона. Пока все вопросы задавайте Рахимову», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

На вопрос, подписан ли уже контракт с грозненцами, специалист отвечать отказался.

Рахимов возглавил «Терек» в 2013 году, а Кононов покинул пост главного тренера «Краснодара» в сентябре 2016 года.

В Катаре открыли первый стадион к чемпионату мира 2022 года

В Дохе (Катар) открылся первый стадион, который был реконструирован специально к чемпионату мира 2022 года, сообщает Reuters.

Арена под названием «Халифа», которая была построена ещё в 1976 году, после реконструкции вмещает более 40 тыс. зрителей.

Стадион оборудовали специальной охладительной системой, благодаря которой температура воздуха на поле не будет превышать 26 градусов, а на трибунах – не более 28 градусов.

Вчера арена приняла первый тестовый матч — финал Кубка Эмира 2017 года.

Официальная церемония открытия стадиона прошла перед началом финального матча, в котором сошлись клубы «Аль-Райан» и «Аль-Садд».

Лам — первый игрок со времён Кана, который будет введён в Зал славы «Баварии»

Капитан и защитник «Баварии» Филипп Лам, который проведёт 20 мая свой последний матч в карьере, будет введён в Зал славы мюнхенского клуба.

Как отмечается на официальном сайте «Баварии», 33-летний Лам станет первым игроком со времён голкипера Оливера Кана в 2008 году, который будет удостоен этой чести. Лам встанет в один ряд с Францем Беккенбауэром, Гердом Мюллером, Зеппом Майером, Карл-Хайнцем Румменигге, Ули Хёнессом, Лотаром Маттеусом, Джоване Элбером, Мехметом Шоллем и Каном.

«Филипп Лам — один из выдающихся футболистов „Баварии“ в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял „Баварию“ на самом высоком уровне. „Бавария“ благодарит Филиппа за его великолепную работу», — заявил Румменигге.

Караваев: я встал на стул и спел песню про коня! Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев — об уходе из ЦСКА, доверии Слуцкого, жизни в Чехии и вызове в сборную.

Караваев признан игроком сезона в «Спарте»

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим игроком по итогам сезона-2016/17 по версии футболистов чешского клуба. Об этом сообщает пресс-служба пражской команды.

Вячеслав Караваев является первым иностранным футболистом в истории «Спарты», удостоенным такой чести.

В нынешнем сезоне 21-летний Караваев принял участие в 25 матчах чемпионата Чехии и забил 3 гола. Защитник выступает за пражскую «Спарту» с августа прошлого года, куда перешёл из ЦСКА, воспитанником которого является. Чехи заплатили за Караваева € 1 млн.

Караваев признан игроком сезона в «Спарте» Фото: www.sparta.cz

Цакташ дисквалифицирован на два матча РФПЛ за подкат в спину В. Березуцкому

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам 29-го тура РФПЛ.

«По матчу „Томь“ — „Крылья Советов“: мы оштрафовали «Крылья» на 50 тыс. рублей за неучастие представителя команды в предматчевом совещании.

По матчу «Оренбург» — «Уфа»: болельщики «Оренбурга» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей.

По матчу «Зенит» — «Краснодар»: болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 90 тыс. рублей, также они скандировали ненормативную лексику — штраф 60 тыс. рублей. По матчу «Рубин» — ЦСКА мы рассмотрели удаление игрока «Рубина» Цакташа, он был приглашён на заседание. Рассмотрев все материалы, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РФПЛ с учётом автоматической», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.