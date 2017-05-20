Красота дня. Жена чемпиона Франции Радамеля Фалькао

В рубрике — Лорелейе Тарон, главная опора нападающего «Монако» и сборной Колумбии Радамеля Фалькао.

Со своей будущей женой Радамель Фалькао, набожный христианин, познакомился в евангелистской церкви в Буэнос-Айресе.

Сам Фалькао раньше был лидером музыкальных христианских групп «Locospor Jesús» и «Campeonespara Cristo».

Девушка же занимается музыкой профессионально — поёт и играет на музыкальных инструментах.

Лорелейя Дайана Тарон родом из Аргентины и имеет немецкие корни, но болеет за мужа даже на матчах сборной Колумбии.

У пары две дочери — 4-летняя Доминика и 2-летняя Дезире.

Теперь Радамель и Лорелейе ждут третьего ребёнка, который родится уже в семье чемпионов Франции.