Красота дня. Жена чемпиона Франции Радамеля Фалькао

Со своей будущей женой Радамель Фалькао, набожный христианин, познакомился в евангелистской церкви в Буэнос-Айресе.
Сам Фалькао раньше был лидером музыкальных христианских групп «Locospor Jesús» и «Campeonespara Cristo».
Девушка же занимается музыкой профессионально — поёт и играет на музыкальных инструментах.
Лорелейя Дайана Тарон родом из Аргентины и имеет немецкие корни, но болеет за мужа даже на матчах сборной Колумбии.
У пары две дочери — 4-летняя Доминика и 2-летняя Дезире.
Теперь Радамель и Лорелейе ждут третьего ребёнка, который родится уже в семье чемпионов Франции.