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«Локомотив» — «Зенит», «Арсенал» — «Эвертон» смотреть онлайн
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

6 матчей уик-энда, в которых решится всё

Футбольный сезон в Европе и России подходит к концу — развязка уже в эти выходные.
20 мая 2017, суббота. 10:30. Футбол

«Боруссия» Дортмунд — «Вердер»

20 мая, 16:30

Прогноз: 2:1

С золотом и серебром в Бундеслиге уже всё понятно: чемпионом стала «Бавария», прямо за ней немного недобежал нелюбимый в Германии «РБ Лейпциг». А вот судьба третьего места решится в последнем, 34-м туре. Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Вердером», который ещё может заползти в зону Лиги Европы, а «Хоффенхайм» померится силами с «Аугсбургом» — эта команда ещё может оказаться в зоне стыков. При одинаковых результатах соперников по третьему месту выше будут дортмундцы, если только «Хоффенхайм» не забьёт на пять голов больше.

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«Наполи» — «Фиорентина»

20 мая, 21:45

Прогноз: 3:1

В Италии ситуация похожая: «Ювентус» имеет преимущество в четыре очка, но уже наверняка не упустит победу в матчах с «Кротоне» и «Болоньей». В оставшиеся два тура второе и третье места, влияющие только на ценность медалей, разыграют «Рома» и «Наполи». У римлян на одно очко больше и соперники проще — аутсайдеры «Кьево» и «Дженоа». А вот неаполитанцам предстоит выяснять отношения со стремящейся в еврокубки «Фиорентиной», а потом с «Сампдорией» в гостях.

«Локомотив» — «Зенит»

21 мая, 15:00

Прогноз: 1:1

Если в Италии оба призовых места дают право играть в Лиге чемпионов, то в РФПЛ — пока только одно. Присоединиться к «Спартаку» в главном турнире Европы больше шансов у ЦСКА. «Армейцы» сыграют с остающимися в лиге «Анжи» и имеют на одно очко больше, чем «Зенит». Судя по высказываниям тренера питерской команды, Мирчу Луческу уже не слишком беспокоит результат его игроков на выезде к «Локомотиву». Сёмин уже решил все задачи на сезон и, скорее всего, останется в родном клубе как минимум на год, тогда как румына, видимо, ждёт последний матч в РФПЛ.

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«Ростов» — «Оренбург»

21 мая, 15:00

Прогноз: 2:1

Не самая яркая вывеска не должна вас смущать. Этот матч решит сразу два вопроса конца сезона в РФПЛ: кто будет представлять нашу страну в Европе, а кто вылетит из элитного дивизиона? Чтобы снова совершать подвиги в ЛЕ, «Ростов» устроит ничья, но не поражение. К тому же от итогового места ростовчан, судя по всему, зависит судьба Курбана Бердыева, которого якобы хотят вернуть в «Рубин». Тем временем «Оренбургу» нельзя проигрывать — неожиданная победа «Арсенала» над празднующим «Спартаком» в Туле может отправить команду в ФНЛ напрямую.

«Арсенал» — «Эвертон»

21 мая, 17:00

Прогноз: 2:0

Слухи об отставке Арсена Венгера сейчас актуальны как никогда. «Арсенал» впервые с 1996 года может опуститься ниже четвёртого места. Теперь попадание лондонцев в лигочемпионский пул зависит только от «Сити» и «Ливерпуля», которые в последнем туре сыграют с «Уотфордом» и «Мидлсбро». Сами «канониры» встретятся с «Эвертоном», полностью утратившим мотивацию — с седьмого места синяя команда из Ливерпуля уже точно не сдвинется.

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«Малага» — «Реал»

21 мая, 21:00

Прогноз: 0:3

«Барселона» станет чемпионом Испании только в том случае, если выиграет у «Эйбара», а «Реал» уступит в гостях «Малаге». При других результатах команда Зинедина Зидана отпразднует триумф уже 21 мая. Правда, отмечать победу над «Барсой» с таким же размахом, как это делает «Спартак» в России, не получится. Впереди — финал Лиги чемпионов против «Юве», где у Мадрида есть все шансы впервые в истории два раза подряд завоевать «большие уши».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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