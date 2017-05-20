6 матчей уик-энда, в которых решится всё

Футбольный сезон в Европе и России подходит к концу — развязка уже в эти выходные.

«Боруссия» Дортмунд — «Вердер»

20 мая, 16:30

Прогноз: 2:1

С золотом и серебром в Бундеслиге уже всё понятно: чемпионом стала «Бавария», прямо за ней немного недобежал нелюбимый в Германии «РБ Лейпциг». А вот судьба третьего места решится в последнем, 34-м туре. Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Вердером», который ещё может заползти в зону Лиги Европы, а «Хоффенхайм» померится силами с «Аугсбургом» — эта команда ещё может оказаться в зоне стыков. При одинаковых результатах соперников по третьему месту выше будут дортмундцы, если только «Хоффенхайм» не забьёт на пять голов больше.

Перезагрузка. Что значит новое чемпионство «Баварии» Пятая кряду серебряная салатница «Баварии» – отличный повод встряхнуть команду, ждущую перестройки.

«Наполи» — «Фиорентина»

20 мая, 21:45

Прогноз: 3:1

В Италии ситуация похожая: «Ювентус» имеет преимущество в четыре очка, но уже наверняка не упустит победу в матчах с «Кротоне» и «Болоньей». В оставшиеся два тура второе и третье места, влияющие только на ценность медалей, разыграют «Рома» и «Наполи». У римлян на одно очко больше и соперники проще — аутсайдеры «Кьево» и «Дженоа». А вот неаполитанцам предстоит выяснять отношения со стремящейся в еврокубки «Фиорентиной», а потом с «Сампдорией» в гостях.

«Локомотив» — «Зенит»

21 мая, 15:00

Прогноз: 1:1

Если в Италии оба призовых места дают право играть в Лиге чемпионов, то в РФПЛ — пока только одно. Присоединиться к «Спартаку» в главном турнире Европы больше шансов у ЦСКА. «Армейцы» сыграют с остающимися в лиге «Анжи» и имеют на одно очко больше, чем «Зенит». Судя по высказываниям тренера питерской команды, Мирчу Луческу уже не слишком беспокоит результат его игроков на выезде к «Локомотиву». Сёмин уже решил все задачи на сезон и, скорее всего, останется в родном клубе как минимум на год, тогда как румына, видимо, ждёт последний матч в РФПЛ.

Уходим? Уходим… Уходим! Кому в Премьер-Лиге угрожает отставка Для кого ближайший тур РФПЛ может стать последним на нынешнем месте работы? В зоне риска по меньшей мере четыре известных тренера.

«Ростов» — «Оренбург»

21 мая, 15:00

Прогноз: 2:1

Не самая яркая вывеска не должна вас смущать. Этот матч решит сразу два вопроса конца сезона в РФПЛ: кто будет представлять нашу страну в Европе, а кто вылетит из элитного дивизиона? Чтобы снова совершать подвиги в ЛЕ, «Ростов» устроит ничья, но не поражение. К тому же от итогового места ростовчан, судя по всему, зависит судьба Курбана Бердыева, которого якобы хотят вернуть в «Рубин». Тем временем «Оренбургу» нельзя проигрывать — неожиданная победа «Арсенала» над празднующим «Спартаком» в Туле может отправить команду в ФНЛ напрямую.

«Арсенал» — «Эвертон»

21 мая, 17:00

Прогноз: 2:0

Слухи об отставке Арсена Венгера сейчас актуальны как никогда. «Арсенал» впервые с 1996 года может опуститься ниже четвёртого места. Теперь попадание лондонцев в лигочемпионский пул зависит только от «Сити» и «Ливерпуля», которые в последнем туре сыграют с «Уотфордом» и «Мидлсбро». Сами «канониры» встретятся с «Эвертоном», полностью утратившим мотивацию — с седьмого места синяя команда из Ливерпуля уже точно не сдвинется.

Молчаливая война. Три тренерские истории, которые определят лето Любая попытка тренера отстоять свои убеждения обречена — каких бы результатов ты ни добивался, тебе укажут на дверь.

«Малага» — «Реал»

21 мая, 21:00

Прогноз: 0:3

«Барселона» станет чемпионом Испании только в том случае, если выиграет у «Эйбара», а «Реал» уступит в гостях «Малаге». При других результатах команда Зинедина Зидана отпразднует триумф уже 21 мая. Правда, отмечать победу над «Барсой» с таким же размахом, как это делает «Спартак» в России, не получится. Впереди — финал Лиги чемпионов против «Юве», где у Мадрида есть все шансы впервые в истории два раза подряд завоевать «большие уши».