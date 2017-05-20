Тот, кто сменит Клозе. Парень, разорвавший Бундеслигу в этом сезоне

История будущей звезды немецкой сборной Тимо Вернера, мальчика в 17 лет совмещавшего матчи в Бундеслиге с занятиями в гимназии.

Не так давно у многих российских болельщиков был повод слегка приуныть – в предварительном составе сборной Германии на Кубок Конфедераций не оказалось ни Нойера, ни Озила, ни Крооса, ни других звёзд, завоёвывавших Кубок чемпионов мира три года назад. Однако причин грустить нет – всех «прим» мы наверняка увидим через год, а летом у нас будет возможность понаблюдать за игроками, которые через несколько лет выйдут на ведущие роли в «бундестим». Один из них – Тимо Вернер, нападающий «Лейпцига», главного открытия сезона Бундеслиги, вытащивший команду в её первую Лигу чемпионов.

О нём практически не пишут в российской прессе, зато в 100-й раз рассказывают о тактических перестроениях «Барселоны», «Реала» и «Челси» (сам грешу этим, чего скрывать).

Да и вообще, это странно. Парень забил 21 мяч в Бундеслиге, не самой слабой лиге Европы, является четвёртым игроком по системе «гол + пас», регулярно вызывается в сборную. Ему прочат огромное будущее легенды немецкого футбола. Чем не повод получше рассмотреть одного из самых перспективных и ярких представителей нового немецкого поколения?

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Откуда взялся

«Однажды простой болельщик «Лейпцига» спросил меня, можем ли мы созвониться, я ответил согласием. Теперь периодически мы это делаем, или он просто отправляет смс. Известные люди обычно не берут трубку, если на экране не высвечивается имя звонящего. Но это не про меня. Я не считаю себя звездой».

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Ещё в детской команде «Штутгарта» юному Тимо вдолбили в голову один постулат: несмотря на свой статус, ты должен уважительно относиться ко всем – к партнёрам, соперникам, болельщикам, журналистам. Друзья в шутку называли его «трезвый водитель». Тимо принципиально не прикасался к алкоголю, а после вечеринок развозил приятелей по домам. Машину предоставлял отец в награду за то, что сын помогал ему содержать собственный виноградник на окраине города. Утром он ходил в гимназию, помогал отцу, а вечером бежал на тренировку.

Тогда многие вещи, которые закладывали в академии швабов, казались мальчику преувеличенными, однако сейчас всё это помогает ему вновь не подскользнуться на дорожке, ведущей в основу сборной Германии. Вместо того чтобы каждую неделю бежать в парикмахерскую или тату-салон, в свободное от игр и тренировок время он смотрит нарезки с играми лучших нападающих Европы и делает пометки в своём блокноте.

В 17 лет он впервые вышел на поле в матче Бундеслиги, через две недели забил дебютный гол – в ворота «Айнтрахта» в день 120-летия родного клуба. Самый молодой игрок в истории «Шутгарта», отличавшийся на высоком уровне, в специально изданной к матчу ретро-форме помчался в сторону трибун. Это было символично и красиво. На следующий день Вернер привычно пошёл в гимназию – отец настаивал, чтобы его сын получил достойное образование.

Вернер не остановился на этом, переписав ещё несколько рекордов с приставкой «самый молодой». Отличившийся за «Штутгарт» в Бундеслиге, забивший дубль в Бундеслиге, проведший 50 и 100 матчей в Бундеслиге. Он был быстр, вынослив, техничен и не жаден, в 19 лет закончил чемпионат с 16 забитыми мячами. Но в следующем сезоне он сдал. Всего четыре гола за девять месяцев, потеря места в основе, постоянные нападки со стороны болельщиков и прессы, обвинявших его в «звездняке». По окончании сезона вылетевший во вторую Бундеслигу «Штутгарт» с лёгким сердцем расстался со своим воспитанником, получив 10 млн евро компенсации от «Лейпцига».

Возможно, что в какой-то момент Тимо и впрямь слишком поверил в свой необычайный талант. Но два лейпцигских Ральфа – Хазенхюттль и Рангник – быстро поставили парню голову на место. В этом сезоне Вернер просто неудержим – в матче с «Баварией» он оформил хет-трик и стал первым немецким футболистом младше 21 года в Бундеслиге со времён Дитера Мюллера (сезон-1974/75), наколотившим за сезон более 19 мячей.

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Неудивительно, что одним вечером телефон Вернера вновь зазвонил, а на экране высветился незнакомый номер. По привычке сняв трубку, Тимо услышал голос Йоахима Лёва.

«Я допускал, что это пранк, это же сейчас модно, — рассказывал Вернер позже. – Но в итоге это оказалось правдой – вскоре я дебютировал в первой сборной».

Как играет

Свою карьеру в «Штутгарте» Вернер начинал как центральный нападающий. Он и в этом сезоне порой появлялся на поле именно в этом амплуа, но главный тренер «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль подкрутил несколько винтиков и сделал из Тимо первоклассного универсала, способного работать на любой позиции в атаке. Чаще всего Вернер начинает игры на левом фланге атаки, где врывается в свободные зоны и обостряет игру с фланга, пытаясь обыграть защитников один в один. Получается здорово – в этом сезоне в 77% случаев Вернер выходил победителем из таких единоборств.

Настырность и активность Вернера необходимы «Лейпцигу» — в среднем Тимо участвует в голевой атаке каждые 90 минут. Вернёмся к универсализму нападающего «быков». Чаще всего Хазенхютль предпочитает замысловатую и не совсем популярную сейчас схему 4-2-2-2. Демме и

Кейта действуют в опорной зоне, чуть выше креативят Форсберг и Забитцер, над ними барражируют Поульсен и Вернер. На бумаге в матче с «Баварией» это смотрелось так.

А вот как выглядело на деле.

Юссуф Поульсен – футболист, которого любой другой тренер использовал бы в качестве таргетмена: в «Лейпциге» играет в подыгрыше и скидывает мяч на скоростных партнёров. Вернер и Форсберг при такой игре чаще всего оказываются на ударных позициях, о чём говорит их более близкое расположение к воротам Тома Штарке.

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Простой пример. После передачи из глубины Поульсен скидывает мяч на Форсберга, тот отыгрывает на Вернера.

И Тимо, обыграв разом Боатенга и Лама, выходит на ударную позицию и забивает.

Однако такой стиль игры – не панацея для «Лейпцига». Умение Вернера чувствовать момент и находить свободные зоны нередко помогает команде организовывать осмысленные атаки, когда можно сыграть проще. Например, при передаче крайнего защитника Ильзакнера Вернер не предсказуемо рвётся к мячу на фланг…

… а смещается в центр, давая Поульсену зацепиться за мяч впереди и отыграть в свободную зону.

При быстром развитии атаки Тимо не захламляет центр, балансируя на фланге на линии офсайда. В итоге Поульсен адресует мяч Форсбергу, а тот прекрасным пасом выводит забежавшего за спины защитников Вернера на ударную позицию.

Во многом такие комбинации позволили Форсбергу с 18 голевыми передачами стать лучшим ассистентом Бундеслиги. А вот у Вернера с пасом всё несколько хуже – он привык или обыгрывать оппонента или бить по воротам. С игрой на партнёров у него всё не так здорово. Подтверждение – карта попыток сделать передачи вразрез по ходу сезона.

На Вернера возлагаются огромные надежды и в сборной. После ухода Мирослава Клозе у «бундестим» так и не появилось первоклассного центрального нападающего (перманентные вспышки возрастного Марио Гомеса не в счёт). Многие сомневаются, потянет ли универсальный форвард Тимо эту роль на чемпионате мира. До сих пор сложно определить, в каком стиле играет нападающий «Лейпцига». Хотя у него самого есть ответ на этот вопрос:

«Наверное, я – новый тип нападающего, — говорит он. – Если вы посмотрите, как развивался футбол после чемпионата мира — 2010, то увидите, что многие команды практически избавились от роли классического центрфорварда. Классных игроков такого амплуа осталось штук 20. С большой долей вероятности система игры вернётся к схеме с двумя нападающими, как мы сейчас играем в «Лейпциге». Конечно, сборной Германии с обилием креативных полузащитников больше подходит схема с одним форвардом. Посмотрим, получится ли у меня занять это место».

Те, кто следил за Бундеслигой в этом сезоне, наверняка приметили Вернера и знают, на что он способен. Если же вы по тем или иным причинам пропустили игры самой разудалой команды Германии, то не отчаивайтесь. Просто включите матч Кубка Конфедераций и присмотритесь к юркому техничному нападающему немецкой сборной. Возможно, летом 2018 года он повторит путь Томаса Мюллера и станет главной звездой не только команды Лёва, но и одним из ярчайших украшений всего мундиаля.