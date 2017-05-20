Аленичев: от золотой медали отказываюсь – я её не заслужил

В субботу в детской футбольной академии Дмитрия Аленичева были желанные гости – чемпионы России Роман Зобнин и Квинси Промес. Они поприветствовали мальчишек, чей путь в футболе только начинается, сфотографировались с ними на память и провели мастер-класс. Ну и, конечно, приняли поздравления от своего бывшего тренера. Дмитрий Аленичев, начинавший со «Спартаком» золотой сезон, дал «Чемпионату» первое большое интервью после чемпионства красно-белых и рассказал о том, как поздравит Карреру, что чувствовал, наблюдая торжества после «Терека», и почему не будет принимать золотую медаль.

– Смотрели ли матч «Спартака» с «Тереком»?

– Был дома, спокойно смотрел.

– Видели, что происходило на поле?

– Конечно! Прекрасно всё это видел.

– Ожидали такого масштабного празднования?

– Да, всё-таки давно ничего не выигрывали. Ожидалось сумасшествие. Предполагал, что такое будет. Иногда смотрел и побаивался, потому что даже маленькие дети выбегали на поле. Хорошо, что всё закончилось благополучно. То, что поломали ворота – это ерунда. Главное, что все живы-здоровы. Отметили и отпраздновали хорошо, выглядело впечатляюще.

«Спартак» всех порвёт!» Самые крутые видео о праздновании чемпионства И он порвал. Фото- и видеодоказательства прилагаются.

– За матчем «Зенита» следили, когда «Спартак» стал чемпионом?

– Нет. Я тогда играл в теннис и результат узнал несколько позже. Но то, как играют соперники «Спартака», не так уж и принципиально. Нужно было брать свои очки, что они и сделали.

– Какие эмоции испытали, когда узнали, что «Спартак» стал чемпионом? Или спокойно восприняли?

– Спокойно такие новости не воспримешь. В первую очередь, думал о болельщиках. Они натерпелись за последние годы… Преклоняюсь перед их терпением. То, что удалось «Спартаку» в этом сезоне, конечно, сделано благодаря 12-му игроку, нашим преданным болельщикам. Они заслужили это чемпионство. «Спартак», все ребята – большие молодцы, что такое чудо произошло.

– Не обидно, что вы начали строить этот «Спартак», проводили сборы?

– Нет, ни в коем случае. Я никогда ни на кого не обижаюсь. Готовил команду, вместе работали, но получилось так, как получилось. Завтра, может, буду в другой команде, а послезавтра вернусь в «Спартак». Ничего не исключено, это жизнь. Какие тут могут быть обиды?

– Как думаете, сможет «Спартак» набрать 72 очка?

– Да, вполне.

Всё вверх дном! Что творилось на «Открытие Арене» после матча Дикое сумасшествие, которое творилось в подтрибунном помещении после матча «Спартак» — «Терек».

– Поздравили ли кого-то из игроков?

– Только что поздравил Квинси Промеса и Рому Зобнина. До этого специально не поздравлял никого, ждал последней игры. Сделаю это завтра в 17:00. Первым поздравлю Массимо.

– Позвоните ему?

– Думаю, что он не ответит, потому что будут празднования. Отправлю ему большую смс с поздравлением.

Федун: я не успокоился. Впереди Лига чемпионов Председатель совета директоров «Спартака» — о том, как дождаться золота и цели на Лигу чемпионов.

– Не могу не спросить про медаль. Многие считают, что Аленичеву нужно дать медаль. Как вы смотрите на эту ситуацию?

– Нет. Аленичеву не надо давать медаль, потому что он её не заслужил.

– Почему?

– Потому что Аленичев работал только первый тур, а остальные 29 – работал Массимо и команда. Они заслужили, я – нет.

– А если предложат?

– Конечно, нет. Вежливо откажусь.

– Есть уже планы на будущее?

– Планирую вернуться к тренерской работе. Уже есть варианты, но пока конкретики нет.

– Можно ли рассчитывать, что следующий сезон начнёте тренером?

– Вполне.