10 потенциальных игроков для «Спартака» из молодёжки

Здесь вы не найдёте фамилии Мелкадзе, Зуева, Давыдова и других футболистов, уже отметившихся в первой команде. Материал посвящён молодым ребятам, которым ещё предстоит показать, чего они стоят на взрослом уровне.

Не то развитие. Почему российскому футболу нужны фарм-команды Проблеме создания фарм-команд в России придаётся слишком мало значения, а ведь она не менее важна, чем проблема детского футбола.

Леонид Миронов

18 лет, центральный защитник

Настоящий оплот обороны команды, проведший большую часть игр в качестве игрока основы. Миронов хорош при игре на «втором этаже», владеет первым пасом и обладает неплохой для игрока его позиции скоростью. При должном отношении к делу Леонид может вырасти в классного защитника.

Олег Красильниченко

20 лет, левый защитник

Классический моторный левый защитник, буквально ночующий на чужой половине поля. Красильниченко не боится идти в обводку и не ограничивается рывками в свободную зону и подачами в штрафную. Олег может отдать и передачу вразрез на открывающихся партнёров.

Александр Ломовицкий

19 лет, левый полузащитник

Лучший бомбардир молодёжного первенства с 17 голами. Ломовицкий – один из самых мобильных и креативных игроков команды, не боящийся идти в обводку на нескольких соперников. В 67% случаев он предпочитает обыграть оппонента, а не просто пробросить мяч на ход и убежать (что он тоже умеет делать). Кроме того, 40% передач Ломовицкого направлены на обострение, что говорит о нём как о бесстрашном игроке, у которого нет боязни ошибиться.

Егор Никулин

20 лет, полузащитник

Настоящий универсал, умеющий исполнить роль латераля, инсайда, атакующего полузащитника и даже форварда. Как и Ломовицкий, Никулин постоянно играет на обострение и не боится идти в обводку. Да и в чужой штрафной Егор не теряется. 10 мячей по ходу сезона – тому подтверждение.

За полшага до основы. Начинающие звёзды клубов Премьер-Лиги Сегодня они лидеры молодёжных составов клубов Премьер-Лиги, а завтра могут стать восходящими звёздочками уже в основе.

Артём Мамин

19 лет, центральный защитник

Мамин чаще всего выступал партнёром Миронова в центре защиты. В отличие от одноклубника, Артём – более габаритный футболист, берущий своё за счёт антропометрических данных. Мамин – сбалансированный защитник, умеющий играть один в один, совершать перехваты и здорово подключаться к стандартам у чужих ворот. По ходу сезона Артём записал на свой счёт пять голов после таких рейдов.

Александр Руденко

18 лет, нападающий

Руденко – один из футболистов, который барражировал между «молодёжкой» и «Спартаком-2». Дмитрий Гунько ценил качества моторного и юркого нападающего ещё тогда, когда работал с ним в молодёжной команде. Руденко здорово играет на свободных пространствах, может обыграть один в один. Многие ждут большого прогресса от этого игрока и надеются, что он скоро появится в первой команде.

Владлен Бабаев

20 лет, полузащитник

Владлен Бабаев не имеет никакого отношения к гендиректору ЦСКА и делает всё возможное, чтобы попасть в основу главного антагониста «армейцев». Чаще всего он появляется на позиции атакующего полузащитника, где ищет игроков группы атаки своими передачами, а нередко забивает и сам. Он выходил на поле во всех без исключения матчах этого сезона и с девятью голами является третьим бомбардиром команды после Ломовицкого и Никулина.

Борис Цыганков

19 лет, опорный полузащитник

Классический опорник, сосредоточенный на обороне своих ворот и развитии атак из глубины. Цыганков невероятно хорош при игре один в один, здорово стелется в подкатах, обладает приличным дальним пасом и дальним ударом, благодаря которому забил шесть мячей по ходу чемпионата. Изредка Борис выходит играть чуть ближе к воротам соперника, но его умение играть в отборе более полезно в опорной зоне.

Николай Рассказов

19 лет, правый защитник

Ещё один системообразующий игрок молодёжного состава, пропустивший лишь один матч в этом сезоне. В отличие от Красильниченко, выступающего на другом фланге, Николай чуть реже подключается к атакам, предпочитая закрывать зоны у своих ворот. Он гораздо реже идёт в обводку, делает меньше обостряющих передач, зато просто великолепен при игре один в один – из большинства этих дуэлей он выходит победителем. Зато при подключениях к стандартам Рассказов нередко создаёт угрозу воротам соперника и за сезон забил три мяча.

Артём Сокол

19 лет, защитник

Как и Руденко, Сокол всё чаще появляется в «Спартаке-2», а не в молодёжной команде. Артём – универсальный игрок обороны, который может сыграть как в центре защиты, так и на любом из флангов. Тем не менее чаще всего он появляется на позиции левого защитника. Сокол может как обыграть один в один, так и уйти от соперника на скорости, а выносам мяча предпочитает нацеленные передачи в ноги или вразрез. Игрок с очень большим потенциалом.