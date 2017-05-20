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Итоги 38-го тура ФНЛ: СКА – четвёртый, «Мордовия» вылетает
Фото: fcska.ru
Текст: Сергей Титов

Команда на взлёт. Хабаровск – в «стыках», Саранск – в ПФЛ

«Анжи», «Урал» и «Крылья Советов» будут заочно решать, кто из них сильнее не хочет лететь на матч сезона в Хабаровск.
20 мая 2017, суббота. 18:00. Футбол

«Стыки» – «Енисей» и СКА

Сейчас забавно вспоминать, что главная задача «Енисея» и лично Андрея Тихонова – не стыковые матчи или конкретное место в таблице, а возврат интереса к футболу в городе. Насколько цель выполнена, можно будет увидеть, когда в Красноярск приедет «Арсенал» или «Оренбург», но турнирную задачу Тихонов решил ещё неделю назад. При этом шансы «Енисея» на успех не кажутся такими призрачными: «Оренбург» – примерно равный красноярцам соперник, туляки слабее «Енисея». Четвёртым же стал хабаровский СКА, драматично поделивший очки с «Тамбовом» в одном из самых крутых матчей откровенно среднего сезона ФНЛ. «Армейцы» забили быстрый гол, благодаря рывку и классному дальнему удару Черевко, начали «сушить» игру, сразу после перерыва заработали пенальти (весьма спорный), а потом… остановились.

Перспективы СКА на Премьер-Лигу пока кажутся призрачными, вне зависимости от того кто вытащит «лотерейный билет» с полётом в Хабаровск. Во-первых, мы с вами не первый день пишем-читаем о российском футболе и прекрасно знаем, как клубы и игроки РФПЛ относятся к полётам на Дальний Восток. Во-вторых, «СКА-Хабаровск» сейчас всё-таки значительно слабее, чем при Александре Григоряне. Весной «армейцы» с подачи Андрея Гордеева перестроились на схему 5-4-1, которая при атаках трансформируется в 3-4-3, и привыкание к новой тактике получилось болезненным. Против «Динамо», «Тосно», «Енисея» и «Тамбова» – других представителей топ-5 ФНЛ – хабаровчане пропустили 11 мячей в свои ворота: эта статистика намного важнее, чем шесть подряд апрельско-майских «сухарей».

Атака СКА тоже стала слабее – зимой команду покинул её главный выдумщик Адлан Кацаев, и придумывать нестандартные решения стало некому. С «Тамбовом» ведущий нападающий «армейцев» Хуан Лескано постоянно кренился налево, его товарищи по атаке – Корян и Казанков – недостаточно качественно поддерживали аргентинца, а игроками, ярче других бравшими игру на себя, стали латерали Андрей Черевко (он в одиночку создал первый гол «Тамбову») и Владислав Никифоров (со времён «Химок»-2008 Никифоров сохранил свои главные качества, технику и резвость). Любой соперник по «стыкам» для СКА будет жутко неудобен: у «Крыльев» — очень сильная для аутсайдера атака, у «Урала» – организация и отточенное умение брать результат в таких матчах, у «Анжи» – лучше всех знающий плюсы и минусы игроков СКА Александр Григорян.

ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 12:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 – Самодин – 86, 0:2 – Самодин – 90
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2 : 2
Тамбов
Тамбов
1:0 – Черевко – 14, 2:0 – Корян – 50 (пен), 2:1 – Дорожкин – 60, 2:2 – Сорокин – 64

Пятый лишний – «Тамбов»

Чтобы вы понимали, насколько мощный прорыв сделал «Тамбов»: у клуба 18-й бюджет в ФНЛ (200 млн рублей), типичный провинциальный стадион, откуда переносили матчи из-за нашествия холодов и кротов на поле, и промежуточное 17-е место в момент отставки Валерия Есипова. Успех «Тамбова» – в правильном использовании маленьких денег: со скромнейшими возможностями клуб успел ещё летом сколотить боеспособный состав, зимой дополнил его Александром Горбатюком и Артёмом Делькиным, позвал тренировать Андрея Талалаева. И при этом не влез в громадные долги – «Тамбов» выплачивает зарплаты игрокам в срок, жертвуя комфортными гостиницами и перелётами.

Самое приятное в истории «Тамбова» – его запредельное желание выиграть в Хабаровске и не «сливаться» из-за недостатка денег (привет, Воронеж!). Проигрывая 0:2 в матче против одной из лучших защит ФНЛ, «Тамбов» реализовал один стандарт, а потом установил диктатуру на полчаса. Валерий Сорокин забил с подбора, Шевчук, Дорожкин и Делькин нагнетали остроту перед штрафной, Андрей Мурнин напрягал защиту СКА постоянными передачами, отрезающими всю центральную линию… Будь «Тамбов» чуть удачливее и наглее с проникновениями в штрафную, он мог бы выиграть матч.

Тренерские возможности Андрея Талалаева до сих пор под вопросом – в Премьер-Лиге его нижегородская «Волга» безнадёжно «утонула», в ФНЛ Талалаев стал для игроков «Волги» человеком-конфликтом, а однажды услышал от капитана команды Андрея Полянина: «Я играю, а не ты!». Но этот резко рванувший навстречу стыковым матчам «Тамбов» выпек именно Талалаев. Команда грамотно прессинговала на чужой трети, использовала ум Мурнина, габариты Дорожкина, здорово давила в последние полчаса через фланги. Очень приятный глазу футбол для новичка ФНЛ в ключевом матче сезона.

В потенциале у «Тамбова» есть шансы стать авторским проектом Талалаева – для этого нужно повторить путь «Газовика» и точечно усиливать состав, сохраняя тренера, лучших игроков, развивая инфраструктуру и находя деньги. Георгий Ярцев, генеральный директор «Тамбова», уже понимает, что две последних детали – едва ли не важнейшие: «Я верю, что наши победы всё-таки заставят руководство клуба и Управление физкультуры Тамбовской области взяться за стадион. По сути, задача, которая ставилась, решена, и теперь всё зависит от руководства области – как всё будет финансироваться, ведь мы должны укрепиться».

На вылет – «Мордовия», «Луч-Энергия», «Сокол», «Спартак-Нальчик»

Футбол в Саранске, где «Мордовия» и «Луч» сообща решали, кому из них «утонуть», был ужасен. Удар от ворот, стык, игрок на газоне, выбегающие врачи, снова вынос, снова стык, фол, падение, новая пауза на полминуты, подача, ещё стык – и повторится всё, как встарь. Честно скажу, что меня хватило всего на полчаса такого зрелища, приправленного дудящими саранскими болельщиками и практически пустой трибуной «Старта» напротив камеры. ФНЛ, как она есть.

В Саранске «Луч» забил первым, но пропустил с пенальти от своего бывшего игрока Александра Алхазова и вылетел парадоксальным образом. «Балтика» и «Сибирь» параллельные матчи выиграли, так что судьба трёх команд решалась по личным встречам. Все матчи сезона между «Балтикой», «Сибирью» и «Лучом» закончились вничью, но калининградцы в четырёх встречах наработали разницу мячей 3:3, сибиряки – 2:2, дальневосточники – 1:1. Так что судьбу падения «Луча» в ПФЛ решила мелочь, которую невозможно было стратегически предугадать. «Мордовия» «утонула» вместе с «Лучом», чтобы играть на своём стадионе к ЧМ-2018, а «Балтика» и «Сибирь» остались. Судьба калининградцев теперь выглядит очень радужно: тренер уровня Премьер-Лиги, организация, нашедшиеся в клубе деньги, стремление «Балтики» подписывать футболистов выше уровня борьбы за выживание намекают, что к чемпионату мира Калининград будет бороться за возвращение в РФПЛ. У «Балтики» будут деньги, а вы же знаете, что в ФНЛ это почти главный фактор успеха.

«Сокол» и нальчикский «Спартак» «утонули» намного более прозаично. Спартаковцы из Нальчика потеряли шансы на сохранение прописки к 16-й минуте, когда пропустили от «Кубани» два мяча, а «Сокол» смотрелся слабее прямого конкурента – «Зенита-2» – в другом «матче смерти». Вместе с Константином Зыряновым, чьё место в составе второй команды «Зенита» уже привычно, играл Александр Рязанцев, спущенный из основы на концовку сезона, но забили другие игроки, понюхавшие пороху Премьер-Лиги – Кирилл Погребняк и Алексей Евсеев. Теперь стоит ждать огненного интервью Владислава Радимова – тренер обещал, что после финальной игры сезона «зажжёт».

ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Мордовия
Саранск
1 : 1
Луч-Энергия
Владивосток
0:1 – Килин – 49, 1:1 – Алхазов – 66 (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
2 : 1
Спартак-2
Москва
0:1 – Давыдов – 37, 1:1 – Качан – 53, 2:1 – Андреев – 80
Удаления: нет – Тимофеев, 90+2
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Кубань
Краснодар
3 : 1
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:0 – Маляров – 4, 2:0 – Лобкарёв – 16, 3:0 – Маляров – 60, 3:1 – Бажев – 90+2 (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 – Крючков – 72
ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 14:00 МСК
Сокол
Саратов
0 : 3
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1 – Погребняк – 5, 0:2 – Евсеев – 54, 0:3 – Крапухин – 90+4
Удаления: Ходырев, 31 – нет

Лучший бомбардир – Кирилл Панченко

В Тюмени дружно промолчали два лучших бомбардира ФНЛ – Кирилл Панченко и Хасан Мамтов. Панченко настрелял к финишу 24 мяча, Мамтов – 23, игру на стадионе «Геолог» давно анонсировали как битву бомбардиров, а в итоге пошумел другой форвард – Фатос Бечирай, сделавший дубль к четвёртой минуте. Первую голевую передачу черногорцу отдал как раз Панченко, Мамтов же промолчал. Так что «Динамо» покидает ФНЛ с максимальным уловом наград: команде – кубок чемпионов ФНЛ, пусть даже уже надломанный и с ценником на дне, Кириллу Панченко – приз лучшему бомбардиру турнира.

ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
20 мая 2017, суббота. 13:00 МСК
Тюмень
Тюмень
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 – Бечирай – 2, 0:2 – Бечирай – 4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Луч-Энергия СКА-Хабаровск Сокол Спартак-Нальчик ФК Енисей ФК Мордовия ФК Тамбов
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