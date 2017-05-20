Глава РФС в море футболисток. Мутко на дне массового футбола

Виталий Мутко и Станислав Черчесов посетили день массового футбола в Москве, где сами вышли на поле.

Чтобы играть в футбол, вам нужен только мяч. Даже если нет мяча, вы можете сделать его из подручных средств, например просто скомкав газету. Играть в игру миллионов могут все, и, видимо, поэтому футбол считается самым популярным в мире спортом. Сейчас в России идёт негласный спор – любят у нас футбол или нет. Глядя, сколько людей следят за игрой и сами играют, можно сказать с уверенностью: любят!

20 мая в России стартовал фестиваль летнего спортивного сезона. В Москве в честь этого прошёл день массового футбола, который посетили несколько тысяч поклонников футбола, руководители нашего спорта и известные футбольные ветераны.

С самого утра гостей праздника ждали разные футбольные развлечения и, конечно, любительский турнир. Принять участие мог любой желающий. Играли дети, девушки, ветераны и даже вице-премьер РФ Виталий Мутко вместе с министром спорта Павлом Колобковым.

Виталий Мутко перед официальным открытием праздника обошёл все зоны активности вокруг футбольных полей. Посмотрел, как мальчишки соревнуются в меткости, пытаясь попасть мячом в подвешенные шины. Увидел лучших футбольных фристайлеров столицы, которые показывали мастерство на сцене. Также посетители, пришедшие с детьми, смогли отдать их на мастер-класс, проводимый бывшими игроками сборной России.

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Какой же фурор произвёл Мутко среди футболисток, когда решил посмотреть за их игрой! Матчи пришлось прервать ненадолго, потому что каждая девушка считала своим долгом сфотографироваться с президентом РФС. Виталий Леонтьевич не отказывал спортсменкам и с радостью попал на все селфи. Кто-то из девушек призывал болеть за их команду, а кто-то, смеясь, спрашивал, с кем они только что сфотографировались. Футболистки кричали, обнимали Мутко и всячески старались провести с ним больше времени.

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После общения с прекрасной половиной человечества президент Российского футбольного союза решил выйти на поле в составе сборной РФС. В его команду также вошли сотрудник РФС Павел Колобков, Алексей Смертин, Евгений Бушманов и другие футбольные ветераны.

Фото: instagram.com/polinabereza_

В первом же матче Мутко показал себя как универсальный футболист. Он отрабатывал в защите и не стеснялся подключаться к атакам. Неудивительно, что первый гол команда РФС забила после того, как Виталий Леонтьевич заработал угловой, а потом его исполнил. Хороший навес в штрафную от Мутко закончился голом.

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Главным тренером сборной РФС назначили наставника национальной сборной России Станислава Черчесова. В первом матче, в котором сборная уверенно выиграла, он почти не общался с футболистами. И поначалу казалось, что он не очень увлечён процессом. Но, когда игроки вышли на вторую игру, тренерский характер проявился во всей красе. Можно было подумать, что Черчесов руководит сборной России. Он громко командовал игроками на поле, делал замены и даже успевал спорить с судьёй.

«Судья, не смейте разговаривать с футболистами!» — сделал замечание Черчесов, увидев, как арбитр перекинулся парой фраз с резервными игроками соперника. «Сколько? – вопрошал тренер, обращаясь к арбитру, который решил ничего не говорить. — Да не бойся, я не про деньги. Сколько времени осталось играть?». Все улавливают нарочито серьёзное, но шутливое настроение Черчесова.

Матчи носили товарищеский характер, но борьба на поле была принципиальной. А когда ещё будет возможность забить в ворота команды Виталия Мутко или обвести Алексея Смертина? Несмотря на серьёзный настрой соперника, команда РФС выиграла три матча из трёх. Мутко активно действовал в первых двух играх, бросался в подкаты, атаковал ворота, но третью игру решил смотреть уже с бровки. Он по-свойски сел на искусственный газон и общался с участниками турнира и болельщиками. Сложно представить ещё одного чиновника, который бы так просто вёл беседу.

Третий матч закончился вничью, и нужна была серия пенальти. Виталий Мутко не хотел исполнить удар, но разве можно отказать главному тренеру сборной России? Станислав Черчесов уверенно указал на точку и настоял, чтобы первый удар исполнил президент.

«Да я специально пропущу, Виталий Леонтьевич», – сказал вратарь соперника, хотя было понятно, что для него это главный пенальти в жизни и пропускать он не собирается ни за какие деньги.

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Мутко разбежался, сильно ударил, но вратарь в красивом прыжке отбил мяч. Несмотря на промах президента, сборная РФС выиграла серию, а соответственно, и матч. Забавно, что играли против команды «Мегафон».

«Вчера их сеть похоронили, а сегодня мы их на поле похоронили», — пошутил Мутко после матча.

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