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Кому что нужно в последнем туре российской Премьер-Лиги
Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»
Текст: Анатолий Романов

Расклад последнего тура в РФПЛ: кому что нужно

В заключительном туре РФПЛ на кону стоят места в Лиге чемпионов и Лиге Европы, кроме того, ещё не закончена борьба за выживание.
20 мая 2017, суббота. 22:00. Футбол
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Только для шести команд матчи 30-го тура РФПЛ превращаются, по большому счёту, в товарищеские. «Спартак» досрочно обеспечил себе золотые медали, «Томь» преждевременно вылетела из элиты, а «Локомотив», «Уфа» и «Рубин» застряли в середине таблицы без шансов побороться за еврокубки и без риска угодить в опасную зону. Впрочем, «железнодорожники» всё-таки сыграют в Лиге Европы благодаря завоеванию Кубка России. Зато остальные 10 участников чемпионата будут решать 21 мая турнирные задачи. Посмотрим, кому и что нужно.

Лига чемпионов и Лига Европы

ЦСКА и «Зенит» сражаются за вторую путёвку в Лигу чемпионов. Фаворит – команда Виктора Гончаренко, поскольку у неё на одно очко больше. Всё в руках «армейцев»: ЦСКА нужно просто выиграть дома у «Анжи». На первый взгляд, задача не самая сложная. С другой стороны, мы помним, что махачкалинцы под руководством Александра Григоряна сыграли в этом году вничью на чужих полях с «Зенитом» и «Краснодаром», а «Спартак» в Москве дожал «Анжи» только в середине второго тайма и довольствовался минимальной победой – 1:0. Кроме того, у ЦСКА есть кадровые проблемы. Все защитники основы «армейцев» имеют повреждения, так что невозможно предугадать, в каком сочетании предстанет линия обороны красно-синих.

«ЦСКА и «Зенит» сражаются за вторую путёвку в Лигу чемпионов. Фаворит – команда Виктора Гончаренко, поскольку у неё на одно очко больше. Всё в руках «армейцев»: ЦСКА нужно просто выиграть дома у «Анжи».

— Думаю, есть шансы, что «Анжи» не уступит ЦСКА. Махачкалинцы находятся в сложном положении, им тоже нужны очки, чтобы не попасть в «стыки». Нам же остаётся только выигрывать и надеяться на второе место, – обрисовал ситуацию полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано.

Жулиано рассуждает об очевидном, однако мы должны учесть и самое неожиданное развитие событий. Существует ведь вероятность, что «армейцы» и петербуржцы финишируют с одинаковым количеством очков. Это произойдёт, если ЦСКА умудрится проиграть «Анжи», а «Зенит» и «Локомотив» разойдутся с миром. У конкурентов будет по 59 баллов, а, значит, придётся смотреть дополнительные показатели. Что же для таких ситуаций написано в регламенте чемпионата?

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами…

У ЦСКА и «Зенита» одинаковое количество побед. Между собой они дважды сыграли вничью: 1:1 в Петербурге и 0:0 в Москве. Выходит, и здесь преимущество у «армейцев» за счёт гола на «Петровском». До подсчёта общей разницы мячей, которая чуть-чуть лучше у сине-бело-голубых, дело не дойдёт.

«Ростов» опережает «Краснодар» в споре за Лигу Европы на два очка. Команда Игоря Шалимова должна побеждать «Томь» в Томске и надеяться на поражение конкурента в Оренбурге. Ничья ростовчан «быков» не устроит, поскольку у них меньше выигрышей в чемпионате. А вот «Терек», в случае неудачи «Ростова» и собственного успеха в Самаре, обойдёт команду Курбана Бердыева по количеству побед (14 против 13). Но вдобавок «Тереку» нужно, чтобы «Краснодар» допустил осечку в Томске.

Борьба за выживание

Внизу таблицы ещё горячее! «Урал», «Анжи», «Крылья Советов», «Оренбург» и «Арсенал» не уверены в своём будущем. Правда, командам из Екатеринбурга и Махачкалы при худшем сценарии грозит не прямой вылет, а участие в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ.

Внизу таблицы ещё горячее! «Урал», «Анжи», «Крылья Советов», «Оренбург» и «Арсенал» не уверены в своём будущем. Правда, командам из Екатеринбурга и Махачкалы при худшем сценарии грозит не прямой вылет, а участие в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ.

«Уралу» достаточно не проиграть в Уфе, чтобы со спокойной душой уйти в отпуск. При равенстве очков «шмели» будут выше «Крыльев Советов», так как больше матчей выиграли во всём чемпионате. А вот «Анжи» может не помочь даже выездная ничья с ЦСКА. Если при этом «Крылья Советов» возьмут три очка, то догонят махачкалинцев по общему количеству побед. В личных встречах преимущество на стороне самарцев, которые переиграли «Анжи» как дома (2:1), так и в гостях (3:1).

Самим «Крыльям Советов» необходимо побеждать «Терек». Ничья всего лишь сохранит им место в зоне стыковых матчей, а вот поражение грозит обернуться вылетом из элиты. Если «Оренбург» и «Арсенал» догонят самарцев по количеству очков, то окажутся впереди. У «Оренбурга» преимущество по личным встречам, а «Арсенал» будет иметь больше побед.

«Оренбургу» и выигрыш у «Ростова» не поможет избежать стыковых матчей. Даже если команда Роберта Евдокимова сравняется по очкам с «Уралом» и «Анжи», она уступит конкурентам по дополнительным показателям. «Урал» чаще побеждал в чемпионате, а у «Анжи» перевес в личных встречах (0:0 и 0:1 в Каспийске). Сохранится для «Оренбурга» и угроза прямого выбывания.

«Арсенал» получит шанс на спасение только при условии, что возьмёт верх над «Спартаком», а его конкуренты оступятся. Тулякам требуется поражение «Крыльев Советов» либо хотя бы ничья в матче «Оренбург» – «Ростов». Команда Сергея Кирьякова опередит самарцев и оренбуржцев по количеству побед. Но и в случае хэппи-энда «Арсеналу» ещё ничего не гарантировано, поскольку туляков будут ждать стыковые матчи.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи Арсенал Тула ПФК ЦСКА Терек ФК Зенит ФК Краснодар ФК Крылья Советов ФК Оренбург ФК Ростов ФК Урал
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