Грасия: помог «Рубину», черёд «Севильи». Главное — в обзоре дня

Грасия может возглавить «Севилью», за российскими судьями присмотрят из Германии, а Аленичев отказался от золота «Спартака».

Аленичев считает, что не заслужил золота «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что он не заслужил золотую медаль.

Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» в начале августа прошлого года, а чемпионство красно-белые выиграли под руководством Массимо Карреры.

«Аленичеву не надо давать медаль, потому что он её не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 работали Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Аленичев: от золотой медали отказываюсь – я её не заслужил Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев — о чемпионстве красно-белых, Массимо Каррере, своём вкладе и судьбе золотой медали.

За арбитрами РФПЛ присмотрит немец?

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что РФС готов пригласить представителя Немецкого футбольного союза, который будет давать оценку работе арбитров.

«Контрольно-квалификационная комиссия не будет под департаментом судейства, ведь возникает конфликт интересов. Нам необходима независимая группа, которая будет оценивать судей. Возможно, пригласим представителя из Немецкого футбольного союза, чтобы был объективный взгляд. Мы уже сотрудничали с иностранными специалистами, в этом нет проблем.

После десяти лет работы у судей будет всё — страховка и пенсия по три тысячи долларов. Теперь судья получает базовую зарплату — 30 тысяч рублей, а 65 тысяч — базовая ставка за матч. Если, по оценке комиссии, арбитр получает «отлично», то получит ещё столько же, если нет оценки, то остаётся без бонусов", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Панченко стал лучшим бомбардиром сезона в ФНЛ

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги в сезоне-2016/17. В 34 матчах первенства россиянин забил 24 гола, опередив в гонке бомбардиров на один мяч форварда «Тюмени» Хасана Мамтова.

Третьим стал Антон Заболотный из «Тосно» (15 голов), четвёртым — Денис Давыдов из «Спартака-2» (13), пятым — Руслан Корян из «СКА-Хабаровск» (12).

Панченко: мне нужен клон, чтобы играть и за ЦСКА, и за «Динамо» Лучший бомбардир «Динамо» и ФНЛ Кирилл Панченко – об авансе Черчесова, меме со Слуцким и выборе между бело-голубыми и ЦСКА.

«СКА-Хабаровск» и «Енисей» сыграют в переходных матчах

В матче 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью со счётом 2:2 с «Тамбовом» и финишировал на четвёртой строчке в таблице. Таким образом, «СКА-Хабаровск» сыграет в переходных матчах с 13-й командой российской Премьер-Лиги за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.

«Енисей» в заключительном туре первенства в гостях обыграл вылетевший из ФНЛ «Нефтехимик» (2:0) и отстоял третье место. Команда из Красноярска сыграет с клубом, занявшим 14-е место в РФПЛ.

Первые переходные матчи пройдут на полях клубов ФНЛ (25 мая), ответные — РФПЛ (28 мая).

Команда на взлёт. Хабаровск – в «стыках», Саранск – в ПФЛ «Анжи», «Урал» и «Крылья Советов» будут заочно решать, кто из них сильнее не хочет лететь на матч сезона в Хабаровск.

Грасия может покинуть «Рубин» и возглавить «Севилью»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия, ранее возглавлявший «Малагу», может вернуться в Испанию. «Севилья» рассматривает кандидатуру Грасии в качестве преемника на посту наставника андалусийцев Хорхе Сампаоли, утверждает ElDesmarque. Руководство «Севильи» высоко оценивает тренерские умения Грасии.

Контракт Грасии с «Рубином» будет действовать ещё в течение трёх сезонов. Однако, по данным источника, внутренние конфликты, которые существуют в клубе, могут ускорить отъезд тренера из России.