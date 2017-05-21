Агент Каталонии. Кто может лишить «Реал» чемпионства

Летом Сандро перебрался из «Барселоны» в «Малагу» за игровой практикой. За сезон сильно пошумел, а сегодня может поставить подножку «Реалу»

«Надеюсь, что забью «Реалу» и принесу «Барселоне» чемпионство. Это моя мечта. Я обязан клубу всем, так что надеюсь, что это случится», — с такой мечтой подходит к последнему матчу сезона воспитанник каталонского гранда Сандро Рамирес. Правда, помочь родному клубу он может, играя уже в другом – в «Малаге», с которой сегодня встретится «Реал». И неясно, чего Сандро хочет больше — забить вечному сопернику и принести родному клубу титул или просто забить? Он фанатично относится к своему бомбардирскому делу. За свой пыл расплачивался не раз, после последнего даже пришлось извиняться. Но его жажда голов – то, что заставляет следить за молодой звездой.

Справка «Чемпионата»

Сандро Рамирес

Кто: нападающий

Где играет: «Малага»

За кого играл: «Барселона»

Чем знаменит: гол за «Барселону» в дебютном матче, комплименты от Луиса Энрике, гол в ворота «Барселоны» в стане «Малаги». : нападающий: «Малага»: «Барселона»: гол за «Барселону» в дебютном матче, комплименты от Луиса Энрике, гол в ворота «Барселоны» в стане «Малаги».

Сандро уже успел забить «Барсе» и разгневать её фанатов. Открыл счёт, не смог сдержать эмоции и отпраздновал гол. Болельщики сине-гранатовых сразу изменили отношение к нему: от приветствия «своего» игрока до отвращения. Во время перерыва Луис Суарес подошёл к форварду и сказал: «Не забывай руку, которая кормила тебя». Сандро ответил: «Теперь меня кормит «Малага».

Позже Сандро принёс извинения: «Не думаю, что сделал что-то плохое. Я бы не отпраздновал его, если бы он не был забит лучшей команде мира, а для моей команды это были важнейшие три очка. В тот момент я был слишком счастлив».

Такой настрой был у форварда всю недолгую карьеру, он безумно счастлив от каждого забитого мяча. Именно из-за мотивации и жажды голов Луис Энрике взял его на предсезонное турне в свой первый год на посту, а потом заявил на сезон. К тому же тогда Луис Суарес отбывал дисквалификацию. В первом же официальном матче Сандро принёс «Барселоне» минимальную победу над «Вильярреалом» (1:0). Спустя несколько дней Лучо похвалил форварда: «Рад видеть, что молодые ребята так много нам помогают. Мы счастливы за Сандро, счастливы, что все молодые игроки демонстрируют такую самоотдачу».

Зимой того же сезона испанец опять забил «Вильярреалу», теперь в Кубке Короля. О значимости этого гола Сандро сказал: «Любой нападающий нуждается в играх, подобных этой. Форвардам необходимо забивать, это даёт нам силы. Я сделал всё, что мог, для команды, следовал установкам тренера. Буду продолжать работать».

Этого сильно не хватило ему в следующем сезоне. Сандро играл мало, а выходя, не забивал. Энрике говорил, что сейчас для форварда не столь важна статистика, сколько игровая практика. Но Сандро делал всё, чтобы выходить на поле: усиленно пахал на тренировках, отрабатывал удары. На одном занятии перестарался: после упражнений на выносливость с измотанными мышцами решил пнуть по мячу, но пнул по газону. Повредил бедро, выбыл до конца сезона.

Летом Сандро понял, что шансов в «Барселоне» нет, и принял решение уйти за игровой практикой. Примеров игроков, сдувшихся в его ситуации, было предостаточно: например Боян Кркич, знакомый по академии, друг детства Хесе Родригес. «Барселона» – лучший клуб мира, но я амбициозен. Хочу играть и расти как футболист», – заключил форвард.

Он нашёл новый клуб и заставил говорить о себе всю Испанию. Сейчас Сандро — ключевой игрок «Малаги». Стиль позволяет ему сыграть и на острие, и в глубине, и создать момент, и реализовать. Идеальный набор нападающего Ла Лиги. В «молодёжке» он подражал Давиду Вилье, а сейчас его сравнивают с кумиром тренеры и эксперты. «Стиль Давида Вильи очень похож на мой. Мне нравятся его скорость, его диагонали и поведение в обороне. Стараюсь чему-то учиться именно у него», — говорит Сандро.

Своей игрой он привлёк внимание многих клубов, английская пресса называет его сменщиком Ромелу Лукаку в «Эвертоне», а болельщики «Малаги» скандируют: «Сандро, оставайся!» Но для него есть только его команда и следующая игра. Тренер «Малаги» Мичел боялся, что слухи вскружат форварду голову, но тот говорит: «Я отдаю все силы «Малаге». А потом выходит на поле и доказывает всё делом.

Гол и лишение вечного соперника очков могут стать логичным концом дерзкого сезона и поднять стоимость на Transfermarkt. В его стиле.