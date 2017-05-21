Все интриги футбольного воскресенья

Россия

Пнуть наш футбол – привычное дело, но перед финишным туром в РФПЛ больше интриг, чем где-либо ещё, и это даже с определившимся чемпионом. Во-первых, неизвестно, кто составит компанию «Спартаку» в Лиге чемпионов: ЦСКА или «Зенит». «Армейцы» имеют очковый гандикап и лучше играют весной, да ещё и сражаются с более простым соперником – «Анжи», а «Зенит», вероятно, провожает Мирчу Луческу в Черкизово. Все расклады за второе место для ЦСКА, но вдруг случится невероятный сюрприз?

Неясна судьба лишней путёвки в Лигу Европы. «Ростову», чтобы завоевать её, хватит откатать ничью в Оренбурге, «Краснодару» – побеждать в Томске и надеяться на поражение «Ростова». Гипотетически на четвёртое место может залезть даже «Терек» – для такого сюжета нужны и проигрыш «Ростова», и неудача «Краснодара».

В борьбе за выживание сразу две интриги. Во-первых, сегодня определится прямой вылетающий: тульский «Арсенал» сыграет с немотивированным московским «Спартаком», «Оренбург» примет дома борющийся за четвёрку «Ростов», и при победе туляков «Оренбург» спасёт только ответный выигрыш. Во-вторых, определится ещё один участник стыковых матчей, помимо того, кто выплывет в паре «Арсенала» и «Оренбурга». «Крылья Советов» дома играют с «Тереком» и в случае победы могут обогнать «Урал», завершающий сезон в Уфе, и «Анжи», который с высокой вероятностью проиграет ЦСКА.

Расклад последнего тура в РФПЛ: кому что нужно В заключительном туре РФПЛ на кону стоят места в Лиге чемпионов и Лиге Европы, кроме того, ещё не закончена борьба за выживание.

Англия

В английской Премьер-лиге уже определился чемпион – «Челси», а также три вылетевшие команды – «Халл Сити», «Мидлсбро» и «Сандерленд». Единственная интрига осталась в борьбе за Лигу чемпионов, и закручена она вокруг лондонского «Арсенала». Арсен Венгер с 1996 года не падал ниже любимого четвёртого места, а здесь на первый за долгое время пролёт мимо Лиги чемпионов намекает. Во-первых, неуступчивый «Эвертон» в соперниках, пусть даже «ирискам» ничего не нужно. Во-вторых, более простые испытания конкурентов.

«Ливерпуль» принимает дома вылетевший «Мидлсбро». Математически это один из самых простых матчей сезона для красных, и здесь Юргену Клоппу может помешать только традиционная философия его «Ливерпуля» – отбирать очки у богатых и отдавать бедным. Теоретически мерсисайдцы могут даже обеспечить себе прямую путёвку в Лигу чемпионов – если «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы вдруг проиграет «Уотфорду».

Испания

Половина испанского тура уже пролетела, окончательно задохнулась интрига в борьбе за выживание, но есть ещё две неразрешённые интриги. Первая – кто пробьётся от Испании в Лигу Европы? Кандидатов на два места три – «Вильярреал», «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Баскам из Бильбао придётся сложнее всего – они поедут провожать в историю мадридский стадион «Висенте Кальдерон». «Вильярреал» финиширует жарким дерби с «Валенсией», «Реал Сосьедад» – поездкой в негостеприимный Виго к «Сельте». Существует при этом вероятность, что в итоге путёвку в Лигу Европы оформят все три команды – для этого «Барселоне» нужно выиграть финал Кубка Испании у боевитого «Алавеса».

Вторая интрига – чемпионская. Победой в Виго «Реал Мадрид» её практически уничтожил – в последнем туре, в гостях у «Малаги», «сливочных» устраивает даже ничья. Испанские СМИ многократно акцентировали внимание на тренере «Малаги» Мичеле, бывшем мадридисте, который мог бы помочь родной команде. Но, вероятно, Мадрид справится и без помощи своего экс-игрока. «Барселона» закончит чемпионат домашней игрой с прыгнувшим выше головы «Эйбаром» – не выиграет титул, так хоть развлечётся.