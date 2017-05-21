ЦСКА нужны деньги, «Зениту» нужно чудо. Прогнозы на 30-й тур РФПЛ

Прогнозы на матчи 30-го тура Премьер-Лиги делают эксперты, журналисты и наши читатели.

В 29-м туре нашего конкурса победу снова праздновала команда специалистов, в очередной раз подтвердив своё и без того неоспоримое преимущество.

Вячеслав Булавин угадал результаты матчей «Оренбург» — «Уфа», «Рубин» — ЦСКА, «Анжи» — «Ростов», а также исходы встреч «Томь» – «Крылья Советов», «Спартак» — «Терек» и «Зенит» — «Краснодар», заработав таким образом 18 очков.

Таблица лучших результатов



Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Галина Козлова — 21 (14-й тур)

Антон Матвеев — 20 (20-й тур)

Дмитрий Булыкин — 19 (21-й тур)

Вячеслав Булавин — 18 (29-й тур)

Владимир Пономарёв — 18 (9-й тур)

Zorg1983 — 18 (8-й тур)

krasnodar-72 — 17 (1-й тур)

Игорь Чугайнов — 16 (28-й тур)

На счету представителя команды читателей vandervart 13 баллов. Он угадал счёт матчей «Томь» – «Крылья Советов» и «Рубин» — ЦСКА, а также разницу в игре «Анжи» — «Ростов».

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров заработал 8 очков. В его активе счёт матча «Рубин» — ЦСКА, а также исходы игры «Томь» – «Крылья Советов», «Спартак» — «Терек» и «Анжи» — «Ростов».

Таблица после 29-го тура

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Читатели — 241

Расклад последнего тура в РФПЛ: кому что нужно В заключительном туре РФПЛ на кону стоят места в Лиге чемпионов и Лиге Европы, кроме того, ещё не закончена борьба за выживание.

Прогноз специалистов

Сергей Веденеев, бывший полузащитник «Зенита»:

ЦСКА — «Анжи» — 1:0

У «армейцев» есть психологическое преимущество, а махачкалинцам, несмотря на то, что нужны очки, отсутствие опыта не позволит сыграть в такой футбол, чтобы взять их.

«Локомотив» — «Зенит» – 0:1

Питерцы выиграют. Последние два матча команда хорошо играла, терять им нечего, можно только приобрести. Они должны сыграть свободно, раскрепощено и выиграть.

«Арсенал» — «Спартак» – 0:2

Разница в классе двух команд настолько велика, что комментировать тут даже нечего. Уверенная победа «Спартака».

«Томь» — «Краснодар» – 0:2

Аналогичная ситуация. Такая же пропасть между командами, «Томи» давно ничего не надо, а перед «Краснодаром» ещё стоит задача попадания в еврокубки.

«Оренбург» — «Ростов» – 0:1

Оренбуржцам очень нужны очки, они будут нервничать — и вследствие этого проиграют.

«Крылья Советов» — «Терек» – 1:1

Все свои задачи команды решили, никому ничего не надо, поэтому будет ничья.

«Амкар» — «Рубин» – 1:1

Соперники примерно равны, оба играют от обороны. Предсказываю боевую ничью.

«Уфа» — «Урал» – 2:1

Последние игры «Урал» проводит ужасно. Они расстроены проигранным финалом, катятся вниз по таблице, этим и воспользуется «Уфа».

Прогноз читателей

Сергей Иванеев (Москва):

«Арсенал» – «Спартак» — 2:1

У «Арсенала» есть шансы избежать вылета, ему победа нужнее.

«Амкар» – «Рубин» — 3:2

Здесь никому ничего не нужно, идёт борьба за девятое место. Рискну предположить, что команды сыграют раскованно и результативно.

ЦСКА – «Анжи» — 2:0

По опыту последних лет вынужден признать, что ЦСКА своего в концовках чемпионатов обычно не упускает.

«Оренбург» — «Ростов» — 1:1

«Ростов» бьётся за Лигу Европы, «Оренбург» — за выживание. Обе команды, в принципе, держат ситуацию в своих руках, победа позволяет решить свои задачи. Будет очень упорно, но будет мир.

«Уфа» – «Урал» — 2:1

Верю, что «Уфа» сыграет в свою силу.

«Томь» – «Краснодар» — 0:2

«Краснодар» уже много очков потерял в этом чемпионате, но не выиграть в Томске — это перебор.

«Крылья Советов» – «Терек» — 2:1

«Терек» может попасть в Лигу Европы, если проиграет «Ростов» и не выиграет «Краснодар». Откровенно говоря, это ноль шансов. Самара победит и уйдёт из зоны стыков.

«Локомотив» – «Зенит» — 1:1

Просто любопытно, что скажет Луческу после матча при таком исходе. Особенно если ЦСКА оступится.

Аленичев: от золотой медали отказываюсь – я её не заслужил Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев — о чемпионстве красно-белых, Массимо Каррере, своём вкладе и судьбе золотой медали.

Прогноз журналистов

Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора «Чемпионата»:

«Арсенал» – «Спартак» — 0:1

Скажу так: если чемпион страны вдруг решит проиграть клубу, которому очень нужно зацепиться хотя бы за стыковые матчи, это сильно испортит мое мнение об этом сезоне. Но я всё-таки хочу верить, что нынешний «Спартак» не таков. Должны взять своё на классе.

«Амкар» – «Рубин» — 1:0

Трудно придумать что-то более бессмысленное, чем матч за 9-10-е место. Победят хозяева, потому что им будет лень играть несколько меньше, чем гостям.

ЦСКА – «Анжи» — 3:0

Как бы ни хотел «Анжи» хотя бы ничью, победит команда, которой нужны деньги Лиги чемпионов.

«Оренбург» — «Ростов» — 1:0

Единственный по-настоящему непредсказуемый (для меня) матч тура. Какое желание сильнее: попасть в Лигу Европы или остаться в РФПЛ? Я не знаю. Но почему-то кажется, что победит «Оренбург».

«Уфа» – «Урал» — 0:2

Хозяевам не нужно ничего, гостям угрожают стыковые матчи. Даже странно: и почему я думаю, что победят последние?

«Томь» – «Краснодар» — 1:2

Хозяевам не нужно ничего, гости всё ещё рассчитывают на Лигу Европы. Даже странно: и почему я думаю, что победят последние?

«Крылья Советов» – «Терек» — 2:0

Вылет из Премьер-Лиги стоит гораздо больше, чем сильно гипотетическая Лига Европы.

«Локомотив» – «Зенит» — 1:3

Хозяевам ничего не нужно, гости рассчитывают на чудо на Песчаной. Даже странно: и почему я думаю, что победят последние?