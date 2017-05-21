Последний тур РФПЛ: борьба за ЛЧ, ЛЕ, выживание и веселье в Туле. LIVE!

Решается судьба путёвок в Лигу чемпионов и Лигу Европы и мест в РФПЛ. А фаны «Спартака» будут жечь в Туле. Самый сок — в нашем онлайне.

15:15. Виктор Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал отсутствие Алана Дзагоева: «К сожалению, Алан получил очередную травму, поэтому играть сегодня не может». Ужас. В этом сезоне Дзагоев из-за травм пропустил ровно половину матчей.

15:08. Ааааа, уже нет! «Арсенал» забил! Федерико Расич! Вот так начало.

15:07. В Туле пока спокойно.

15:05. Болельщики ЦСКА растянули банер «Гришин = ЦСКА».

Фото: Чемпионат

Гришин: если когда-нибудь приму ЦСКА, войду в Книгу Гиннесса Готов ли морально Александр Гришин к повышению из «молодёжки» в первую команду ЦСКА и что думает о конкурентах – в интервью с тренером.

15:00. НАЧАЛОСЬ!

14:55. Между прочим, Дмитрий Лоськов попал в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом». Выйдет на 80-й минуте бить штрафной? Маловероятно, но как было бы круто.

14:50. А вот стартовые составы «Амкара» и «Рубина». Вдруг вам надо?

14:45. Снова Тула. Видео поможет вам проникнуться атмосферой последнего матча «Спартака» в чемпионском сезоне. Очередь такая, что можно опоздать на полтайма.

14:40. В Туле жара. Перекупщики хотели продать билеты фанатам «Спартака» по 200 рублей в 10 раз дороже. Те напали на них и попытались отобрать билеты. Кажется, сделать это не удалось. Подробности — здесь.

14:35. У ЦСКА ни одного изменения в составе по сравнению с прошлым туром: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов. Если хотите узнать состав «Анжи» — жмите сюда.

14:28. Интересно, у «Терека» в матче с «Крыльями Советов» с первых минут будет играть Виталий Гудиев. В нынешнем сезоне РФПЛ ещё ни разу не выходил на поле. Полные составы команд — здесь.

14:20. Уже известно, в каких составах сыграют «Локомотив» и «Зенит». Лодыгин и Кокорин в старте.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, Ари.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

14:15. Между прочим, итоги сегодняшнего дня могут повлиять на судьбу сразу двух тренеров из команд первой пятёрки. Под вопросом будущее Мирчи Луческу в «Зените» и Игоря Шалимова в «Краснодаре». Ну, а замена Рашида Рахимова на Олега Кононова в «Тереке», видимо, вопрос решённый. Об этом стало известно ещё вчера.

Рахимов сообщил, что на посту главного тренера «Терека» его сменит Кононов

14:10. Вау. ЦСКА представил форму на следующий сезон. Матч с «Анжи» «армейцы» проведут в ней. Как вам?

14:07. Вы уже купили напитки к копчёному мясу? Времени осталось не так много.

14:05. Плохая новость для болельщиков «Уфы», «Урала», «Амкара» и «Рубина»: прямых трансляций матчей ваших команд нет. Для всех остальных – только хорошие новости. Вот список каналов и сегодняшних игр.

14:00. Всем привет! Начинаем нашу перекличку с матчей последнего тура. Наши корреспонденты работают на всех центральных матчах, вас ждёт видео, фото, ну и, конечно, мы будем рассказывать о том, что происходит непосредственно на поле. Немножко раскладов для вас:

Расклад последнего тура в РФПЛ: кому что нужно В заключительном туре РФПЛ на кону стоят места в Лиге чемпионов и Лиге Европы, кроме того, ещё не закончена борьба за выживание.

Интриг хватает. Кто получит вторую путёвку в Лигу чемпионов? Кто попадёт в Лигу Европы? С зоной вылета и стыковыми матчами тоже нет определённости. После долгого и, давайте не забывать, очень интересного сезона, всё решит один матч. «Зенит» и ЦСКА хотят в Лигу чемпионов. Тот, кому не повезёт составит в лиге Европы компанию «Ростову» или «Краснодару». Или, теоретически, «Тереку». «Арсенал», «Оренбург», «Крылья Советов» выясняют, кто вылетит напрямую, а кому придётся играть в стыках. Но от участия в стыках не застрахованы и «Урал» с «Анжи». В общем, проходных матчей практически нет.