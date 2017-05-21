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ЦСКА – «Анжи»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

ЦСКА оставил Петербург без Лиги чемпионов

Разгромив на своём поле «Анжи», ЦСКА благополучно решил задачу-минимум на сезон – занял второе место в РФПЛ и пробился в Лигу чемпионов.
21 мая 2017, воскресенье. 16:53. Футбол

Ровно год назад, день в день, «армейцы» обильно орошали шампанским гостевую раздевалку «Казань-Арены», друг друга и подвернувшихся под руку журналистов. Встреча с «Рубином» вышла для гостей настолько волнительной, что после её счастливого окончания игроки и тренеры ЦСКА не сдерживали эмоций, отмечая чемпионский титул. Спустя 12 месяцев красно-синие вновь отложили решение генеральной задачи на заключительный тур. После поражения от «Спартака» в дерби Виктор Гончаренко сформулировал её чётко: победы во всех четырёх оставшихся матчах – и второе место. И Лига чемпионов в одном пакете с национальным серебром. Для ЦСКА, уступающего основным конкурентам в размере бюджета, участие в самом прибыльном континентальном турнире жизненно важно.

Для достижения локальной цели в заключительном матче сезона главный «армеец» отобрал ровно тех же 11 человек, что и посреди недели в столице Татарстана. Не изменившись поимённо, ЦСКА изменился внешне. На игру с «Анжи» «армейцы» вышли в новой, весьма симпатичной амуниции – синий верх, красный низ.

Главной фан-трибуне элемент новизны придал свежий баннер – вдобавок к традиционным. Его болельщики посвятили Александру Гришину, в разных качествах отдавшему столичному клубу четыре десятка лет жизни. Накануне они устроили своему любимцу трогательные проводы на «Октябре», а в воскресенье продолжили чествование.

Хозяева с первым свистком петербуржца Левникова включились в игру и повели планомерное наступление на ворота противника. Александр Григорян, будучи специалистом крайне щепетильным в вопросах стратегии и тактики, безусловно, обратил особое внимание своих футболистов на правый край ЦСКА. Однако «обесточить» его оказалось выше гостевых сил. Свежеиспечённому чемпиону и тому не удалось полностью «выключить» из игры Марио Фернандеса – что уж говорить об аутсайдере. Обрусевший бразилец практически не уходил с чужой половины поля и буквально извёл постоянными рывками Мусалова. Проникновение Марио в чужую штрафную привело к первому (но далеко не последнему) острому моменту у ворот южан. Первым ударом Витиньо попал в распластавшегося на газоне Фибеля, вторым – в стойку.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Игнашевич – 17, 2:0 – Витиньо – 24, 3:0 – Витиньо – 38, 4:0 – Чалов – 49

С каждой минутой давление на ворота жёлто-зелёных нарастало, и открытие счёта представлялось только делом времени. ЦСКА управился за 17 минут. Символично, что столь важный гол записал на свой счёт самый бывалый боец красно-синих и старейший из всех участников встречи. Именинник Фибель, которому сегодня исполнился 31 год, не удержал «армейского» ветерана на стандарте – и Юрченко впервые за день побрёл доставать мяч из сетки.

Наряду с Игнашевичем весомую заявку на звание лучшего игрока матча до перерыва сделал Натхо. Результативной передачей на защитника расчётливый израильтянин не удовлетворился и немного погодя подсобил с голом Витиньо. На этот раз бразилец всё исполнил безукоризненно, аккуратно уложив мяч в шестёрку ворот.

Третью результативную атаку провернули воспитанники клубной академии. Чалов протащил мяч по центру, а Головин выполнил качественный навес. Точку в комбинации снова поставил Витиньо. Между прочим, первый дубль бразильца в российской лиге.

У «Анжи» за 45 минут случился ровно один более или менее акцентированный подход к воротам москвичей, да и тот серьёзных трудностей последним не создал. Акинфеев внешне непринуждённо парировал удар Гулиева.

Разъяснительной работой в раздевалке Григорян не ограничился. Степень недовольства тренера происходящим на поле красноречивее любых слов выразила двойная замена в перерыве. Полные сил Брызгалов и Эзатоллахи, по идее, должны были добавить прочности центральной оси команды. В действительности же этого не произошло. Результативный прорыв по центру Чалова – немой укор стопперам и опорникам «Анжи». Юный нападающий проявил здоровую спортивную наглость в этом эпизоде – и был вознаграждён за это шестым голом в сезоне.

При счёте 4:0 Виктор Гончаренко уже мог себе позволить, пожалуй, любые тактические эксперименты, и он этой возможностью воспользовался. С выходом Тошича вместо Василия Березуцкого третьим центральным беком стал Щенников. 20 минут тренер выделил юбиляру Жамалетдинову, отметившему 20-летие, и вдвое меньше – другому недавнему резервисту Гордюшенко. Качество игры хозяев от этих перестановок если и пострадало, то незначительно. ЦСКА деловито довёл дело до четёртой подряд сухой победы и удостоился заслуженной овации трибун.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи ПФК ЦСКА
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