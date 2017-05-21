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«Арсенал» — «Спартак»
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Тяпков

Ваши подозрения – ваши проблемы. Как «Спартак» помог спастись «Арсеналу»

Чемпион разгромно проигрывает в Туле, фанаты жгут стадион, а «Арсенал» спасается благодаря поражению «Крыльев» и попадает в стыки.
21 мая 2017, воскресенье. 17:00. Футбол

Ищи, кому нужнее

Последние туры в РФПЛ – это всегда кладезь для конспирологических теорий. Притом что в других европейских чемпионатах на финише тоже выигрывают те, кому нужнее, что логично, ведь мотивационная составляющая всегда была ключевой в футболе. Но только у нас, читая комментарии к матчу чемпиона, который уже всё от сезона получил и даже отпраздновал троекратно, и отчаянно цепляющегося за место в стыках аутсайдера, прочитаешь 100 разных версий о том, кто, кому и сколько дал за победу. В прошлом году в последнем туре немотивированный «Спартак» тоже буднично проиграл боровшейся за выживание «Уфе», «утопив» «Динамо». Шума было немного, но красно-белым предрекали уверенную победу над уфимцами осенью. Её не последовало, но у кого-то осадок всё равно остался.

Сейчас «Спартак» сам поднял планку. Если бы, став чемпионами, красно-белые тихо-мирно праздновали, пренебрегая результатом, все бы отнеслись с пониманием. А тут – победы в Перми, над «Тереком», шаг до повторения рекорда – и потом бац, Тула. Но что поделаешь, как известно, ваши ожидания – это ваши проблемы. И ваши подозрения тоже.

Между тем, ничего особенного чисто психологически тут нет. Выброс адреналина, фантастический кураж после чемпионства, домашнее празднование на глазах у переполненного стадиона. В Тулу закрывать сезон тоже приехали тысячи фанатов, но всё равно рано или поздно празднования должны были стихнуть, и кураж уступил место эмоциональному опустошению. Именно это и случилось со «Спартаком» в Туле. И предсказать это можно было ещё по тому, как буднично команда приехала на матч. Уже не было тех объятий с болельщиками, того запала.

Что касается «Арсенала», то ему фанаты конспирологии предсказывали ещё победу над немотивированным «Амкаром». Но пермяки выстояли. И только увидев первый тайм матча со «Спартаком», конспирологи вздохнули с облегчением: ну вот же, вот! Ну что ж, оставим их наедине с их теориями, как и с тем фактом, что победа над «Спартаком» сама по себе «Арсенал» не спасала. А вот красно-белые просто играли плохо — это факт.

Последний шанс Песьякова

В атаке-то «Спартак» был, может, не слишком настырен, но старателен. Чему способствовал и вполне боевой состав. А вот оборона с Тигиевым и Маурисио да плюс Песьяковым в воротах исполняла что-то совершенно невразумительное. Можно, конечно, сетовать, что Сергей засиделся в запасе и поэтому вышел на игру не вполне готовым. Но при наличии Селихова и Реброва это был и его шанс. Вероятнее всего, последний. Песьяков катастрофически неудачно играл на выходах, а точнее, просто не играл. Расич и Максимов забивали головой в упор. И если в случае со вторым голом «Спартак» напорол коллективно, не успев вернуться в оборону после штрафного, но ответственность за первый мяч больше, чем на 50%, — он просто застыл на месте после углового.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал
Тула
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 – Расич – 3, 2:0 – Максимов – 24, 3:0 – Расич – 63
Удаления: нет – Джикия, 12

Если проигрывать, то с треском

Почему-то в этом сезоне «Спартак» не умеет просто проигрывать. Если уж проигрывает, то с треском, давая возможность позубоскалить чужим и поругаться своим. Пусть даже матч ничего не значил. Ещё до перерыва красно-белые нарывались на разгром. Упустили Мусу Думбия один на один, в итоге Джикия, останавливая его прыжком в ноги, заработал красную и чудом не получил пенальти впридачу.

Но одиннадцатиметровый ждать себя не заставил. Самедов в штрафной зацепил Максимова, и тульские болельщики даже успели отпраздновать разгром. Но мяч предательски нырнул рядом со штангой, всколыхнув сетку с внешней стороны. Что фанаты, что комментаторы не сразу поняли, что счёт по-прежнему 2:0.

Расстроен – жги

Сказать, что целая армия спартаковцев, приехавшая в Тулу, была недовольна, – ничего не сказать. Матч изначально считался проблемным. На стадионе «Арсенал» московские болельщики периодически что-то устраивают – пожары, прыжки и падения с крыш. Не обошлось без эксцессов и на этот раз. В первом тайме один из красно-белых болельщиков упал с ограждения и потерял сознание. К счастью, прибывшая на место событий бригада медиков констатировала: всё обошлось.

Ну а во втором тайме сначала Каррера после счёта 3:0 почувствовал, что уже ничего не изменить. Если прежде он эмоционально и болезненно реагировал на происходящее, то в последние полчаса, видимо, смирился, готовя самые страшные итальянские слова для монолога в раздевалке. Хотя, может, по примеру «Томи» он красноречиво проигнорирует команду – тоже действенно.

Фанаты же просто принялись уничтожать стадион в Туле. Не все, конечно, и не всякое файер-шоу несёт угрозу пожара.

Но планомерное уничтожение кресел и превращение их в растопку для костра – это уже явно к шоу не имеет никакого отношения.

В общем, последний выезд сезона, по фанатской традиции, получился запоминающимся. Не обошлось и без драки между собой (ну прямо как на свадьбе).

Ещё задолго до финального свистка, почти сразу после пожара, гостевая трибуна начала пустеть. На поле смотреть было уже не на что. Все всё поняли – каждый в меру своих представлений о футболе. Спасся «Арсенал», кстати, не только благодаря победе, но и благодаря поражению «Крыльев» от «Терека». Три очка могли не спасти туляков, но самарцы сами опустили себя в ФНЛ, а команду Кирьякова теперь ждут стыковые матчи с «Енисеем».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Спартак Болельщики — Футбол Видео
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