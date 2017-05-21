Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Локомотив» – «Зенит»
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

«Д» – это дэб. Самая ненужная победа «Зенита» в сезоне

Голы Кокорина и Данни в Черкизово не помогли «Зениту»: сине-бело-голубые снова остались без Лиги чемпионов.
21 мая 2017, воскресенье. 17:05. Футбол

«Железнодорожники» тщательно готовились к закрытию сезона – по-лестерски постригли газон с аббревиатурой FCLM в центральном круге, внесли в заявку Дмитрия Лоськова для нового прощального матча – но игра в Черкизово, пусть даже и с мотивированным «Зенитом», не собрала большую явку и не подарила крутой сюжет. Тленная бесполезность происходящего стала ясна к 17-й минуте: диктор стадиона объявил, что ЦСКА открыл счёт, фанаты «Локо» дружно похлопали объявлению, дверь в Лигу чемпионов для «Зенита» была закрыта. По ходу первого тайма ЦСКА ещё дважды повернул ключ двери – к перерыву в раздевалке «Зенита» уже точно понимали, что второй сезон подряд они закончат на третьем месте.

К концу сезона игроки «Зенита» перестали скрывать, что устали от Мирчи ЛуческуШатов, дающий установки с бровки Кержаков, Нико Ломбертс, которому не дали провести достойный прощальный матч за «Зенит». Причин взаимной усталости Луческу и команды много, но одна из них, как кажется, кроется в стиле игры «Зенита». Больше пяти минут на разминке петербуржцы отрабатывают один игровой алгоритм – диагональ из центра на фланг, подача в голову Дзюбе или Кокорину. Или прострел.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Москва
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Кокорин – 33, 0:2 – Данни – 83

О'кей, такое упражнение можно увидеть на разминке любой команды – но в «Зените» оно стало едва ли не единственным способом доводки мяча до штрафной. Весь матч сине-бело-голубые убегали во фланг (преимущественно левый), упирались в прессинг «Локомотива», откатывались назад, заново упирались в прессинг, в лучшем случае – вешали в штрафную. Чаще обычного во фланг упирались Данни и Артём Дзюба, а Юрий Жирков превратился в адаптированную версию старого доброго Дмитрия Комбарова, в любой непонятной ситуации делающего навес.

Парадоксально, что из банальных фланговых атак «Зенита» родились самые опасные моменты сине-бело-голубых – все уместились в ударную пятиминутку. Загнанный к угловому флагу Данни сделал классную подачу на дальнюю штангу, где Кокорин уложил Пейчиновича, но не справился со вторым барьером. Потом «Зенит» необычно разыграл угловой – через подачу за штрафную, довёл мяч до Нету, а португалец подал в участок, откуда навес замкнул головой Александр Кокорин. До Кокорина до мяча пытался добраться Дзюба, залезший в офсайд, и Гилерме пытался доказать это арбитру, но разговорился до жёлтой карточки и застал розыгрыш от центра поля метрах в 35 от ворот – слишком активно продолжал спорить с Михаилом Вилковым.

Сам же Кокорин – редкий человек, которому поездка в Черкизово принесла пользу. Во-первых, Кокорин любит забивать «Локомотиву», а снова огорчив красно-зелёных, вместе с Артёмом Дзюбой приставил ладонь к горлу. Как трактовать такой жест – «сыт по горло Луческу» или «перережу глотку критикам» – пусть расскажет сам игрок. Но Кокорин был активен, часто заполнял центр, когда на фланг смещался Дзюба, а однажды даже напомнил себя времён «Динамо» – когда получил мяч на левом углу штрафной в контратаке, переложил мяч под правую ногу и мощно стрельнул в дальний. В «Динамо» у Петреску и Черчесова Кокорин любил исполнять такой трюк. В сборную России за один матч не вернёшься, но Кокорин хотя бы оставил после себя впечатление, что наезд Мирчи Луческу из-за него – «stupid people» – может чем-то обосновываться.

Другую дискуссию о сборной России породил Дмитрий Тарасов. Станислав Черчесов снова может быть доволен объёмом его ТТД – 5 выигранных единоборств из 7, 3 отбора, 1 перехват – но в плане точности передач Тарасов сыграл удивительно слабо. Однажды потерял мяч на ровном месте, открыл опорную зону и спасся от привоза лишь благодаря подстраховке Пейчиновича, потом – головой скинул мяч на Дзюбу и привёз опасную контратаку. Серьёзная пища для размышлений, которая всё равно не поможет Черчесову сделать выбор в пользу Игоря Денисова, отбирающего меньше, но пасующего точнее и грамотнее играющего без мяча.

Второй тайм превратился в пустую формальность. Пока в Самаре разыгрывалась внезапная трагедия, а в Туле и Оренбурге кипела жизнь, «Локомотив» и «Зенит» спокойно доигрывали второй тайм. Полыхнуло лишь однажды – когда Смольников подал на дальнюю штангу, а Данни поймал позиционную ошибку Игнатьева, красиво перекинул Гилерме, а потом исполнил модный «дэб»: теперь мы знаем, что «Д» – это не только Данни. 2:0 – так и закончили, ничего, кроме пары дальних ударов, «Локо» не предложил.

«Выпускай на поле Лоськова!» – прокричали с «Юга» за пять минут до финального свистка. Их крик души – последнее, что могло раскрасить матч, где одна команда проспала весь второй тайм, а вторая в перерыве растеряла свою мотивацию. В следующем сезоне она предстанет перед нами другой. И, вероятно, с другим тренером.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив
Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
17:33 Видео: фанаты «Локомотива» просят выпустить Лоськова в матче с «Зенитом»
17:32 Григорян: матч с ЦСКА — худшая игра за то время, что я возглавляю «Анжи»
17:31 «Динамо-СПб» в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ
17:30 Причёска Ионова, реакция Фибеля на гол и любовь к Акинфееву. Фоторепортаж
17:29 Рахимов: вылет «Крыльев» очень неприятен, в Самаре должен быть большой футбол
17:26 Каррера не смог прийти на пресс-конференцию после матча с тульским «Арсеналом»
17:19 Гончаренко: ЦСКА заслужил второе место в таблице РФПЛ
17:19 Луческу: об уходе говорить некорректно, в течение месяца надо принять решение
17:13 Сёмин: недоволен командой и тем, что первый гол был забит из офсайда
17:11 Луческу: сделаем трансферы, и «Зенит» будет показывать зрелищный футбол
17:08 Игнашевич в двух последних матчах играл с травмой, ему предстоит операция
17:05 Смолов второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром РФПЛ
17:04 Гончаренко: если Витиньо продолжит так играть, он станет лучшим игроком РФПЛ
17:01 Григорян — о матче ЦСКА — «Анжи»: мне кажется, мы сегодня обосрались
16:58 «Краснодар» выступит в Лиге Европы, «Ростов» финишировал на шестом месте
16:58 «Оренбург» и «Арсенал» сыграют в переходных матчах за право остаться в РФПЛ
16:55 «Рубин» в Перми одолел «Амкар», «Уфа» победила «Урал»
16:54 «Крылья Советов» проиграли «Тереку» и вылетели из РФПЛ
16:54 ЦСКА занял второе место и будет выступать в Лиге чемпионов, «Зенит» — третий
16:52 «Арсенал» Т разгромил «Спартак» и завоевал право играть в переходных матчах
16:41 Фанаты «Спартака» устроили пожар на стадионе в Туле
16:32 Карпин: гол Кокорина в ворота «Локомотива» не должны были засчитывать
16:30 Комбаров сравнялся по числу игр за «Спартак» с Хидиятуллиным и Маслаченко
16:26 «Селтик» завершил сезон в шотландской Премьер-лиге без поражений
16:24 Тьягу Мендеш объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона
16:16 Кабальеро: хочу остаться в «Манчестер Сити», это был мой лучший сезон в клубе
16:09 Блинд: ничего не знаю о своём будущем, но кто не хотел бы остаться в «МЮ»?
15:38 Болельщик «Спартака» упал с ограждения во время матча с тульским «Арсеналом»
15:32 В матче ЧМ-2017 U20 пенальти был назначен после просмотра видеоповтора
15:28 Защитник «Баварии» Боатенг получил мышечную травму правого бедра
15:06 «Монако» хочет продлить контракт с Жардимом
14:55 Гончаренко: к сожалению, Дзагоев получил очередную травму
14:49 Источник: Вальверде станет новым главным тренером «Барселоны»
14:31 «Уфа» — «Урал»: команды определились со стартовыми составами
14:29 Лоськов вошёл в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом»
14:29 В Италии сообщили, что Спаллетти покинет пост главного тренера «Ромы»
14:19 Созин: Головин? Просто тренироваться с «Челси» — маловато для игрока сборной
14:19 Шишкин и Вандерсон выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Томью»
14:15 «Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд
14:05 «Локомотив» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд
14:02 «Амкар» — «Рубин»: Сонг и М'Вила вошли в стартовый состав
13:55 «Крылья Советов» – «Терек»: стартовые составы команд
13:52 Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии посетит города Кубка конфедераций
13:50 Конте: тот, кто довольствуется созерцанием прошлого, не победитель, а неудачник
13:49 ЦСКА — «Анжи»: Гончаренко не стал менять победный состав
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017