«Д» – это дэб. Самая ненужная победа «Зенита» в сезоне

«Железнодорожники» тщательно готовились к закрытию сезона – по-лестерски постригли газон с аббревиатурой FCLM в центральном круге, внесли в заявку Дмитрия Лоськова для нового прощального матча – но игра в Черкизово, пусть даже и с мотивированным «Зенитом», не собрала большую явку и не подарила крутой сюжет. Тленная бесполезность происходящего стала ясна к 17-й минуте: диктор стадиона объявил, что ЦСКА открыл счёт, фанаты «Локо» дружно похлопали объявлению, дверь в Лигу чемпионов для «Зенита» была закрыта. По ходу первого тайма ЦСКА ещё дважды повернул ключ двери – к перерыву в раздевалке «Зенита» уже точно понимали, что второй сезон подряд они закончат на третьем месте.

К концу сезона игроки «Зенита» перестали скрывать, что устали от Мирчи Луческу – Шатов, дающий установки с бровки Кержаков, Нико Ломбертс, которому не дали провести достойный прощальный матч за «Зенит». Причин взаимной усталости Луческу и команды много, но одна из них, как кажется, кроется в стиле игры «Зенита». Больше пяти минут на разминке петербуржцы отрабатывают один игровой алгоритм – диагональ из центра на фланг, подача в голову Дзюбе или Кокорину. Или прострел.

О'кей, такое упражнение можно увидеть на разминке любой команды – но в «Зените» оно стало едва ли не единственным способом доводки мяча до штрафной. Весь матч сине-бело-голубые убегали во фланг (преимущественно левый), упирались в прессинг «Локомотива», откатывались назад, заново упирались в прессинг, в лучшем случае – вешали в штрафную. Чаще обычного во фланг упирались Данни и Артём Дзюба, а Юрий Жирков превратился в адаптированную версию старого доброго Дмитрия Комбарова, в любой непонятной ситуации делающего навес.

Парадоксально, что из банальных фланговых атак «Зенита» родились самые опасные моменты сине-бело-голубых – все уместились в ударную пятиминутку. Загнанный к угловому флагу Данни сделал классную подачу на дальнюю штангу, где Кокорин уложил Пейчиновича, но не справился со вторым барьером. Потом «Зенит» необычно разыграл угловой – через подачу за штрафную, довёл мяч до Нету, а португалец подал в участок, откуда навес замкнул головой Александр Кокорин. До Кокорина до мяча пытался добраться Дзюба, залезший в офсайд, и Гилерме пытался доказать это арбитру, но разговорился до жёлтой карточки и застал розыгрыш от центра поля метрах в 35 от ворот – слишком активно продолжал спорить с Михаилом Вилковым.

Сам же Кокорин – редкий человек, которому поездка в Черкизово принесла пользу. Во-первых, Кокорин любит забивать «Локомотиву», а снова огорчив красно-зелёных, вместе с Артёмом Дзюбой приставил ладонь к горлу. Как трактовать такой жест – «сыт по горло Луческу» или «перережу глотку критикам» – пусть расскажет сам игрок. Но Кокорин был активен, часто заполнял центр, когда на фланг смещался Дзюба, а однажды даже напомнил себя времён «Динамо» – когда получил мяч на левом углу штрафной в контратаке, переложил мяч под правую ногу и мощно стрельнул в дальний. В «Динамо» у Петреску и Черчесова Кокорин любил исполнять такой трюк. В сборную России за один матч не вернёшься, но Кокорин хотя бы оставил после себя впечатление, что наезд Мирчи Луческу из-за него – «stupid people» – может чем-то обосновываться.

Другую дискуссию о сборной России породил Дмитрий Тарасов. Станислав Черчесов снова может быть доволен объёмом его ТТД – 5 выигранных единоборств из 7, 3 отбора, 1 перехват – но в плане точности передач Тарасов сыграл удивительно слабо. Однажды потерял мяч на ровном месте, открыл опорную зону и спасся от привоза лишь благодаря подстраховке Пейчиновича, потом – головой скинул мяч на Дзюбу и привёз опасную контратаку. Серьёзная пища для размышлений, которая всё равно не поможет Черчесову сделать выбор в пользу Игоря Денисова, отбирающего меньше, но пасующего точнее и грамотнее играющего без мяча.

Второй тайм превратился в пустую формальность. Пока в Самаре разыгрывалась внезапная трагедия, а в Туле и Оренбурге кипела жизнь, «Локомотив» и «Зенит» спокойно доигрывали второй тайм. Полыхнуло лишь однажды – когда Смольников подал на дальнюю штангу, а Данни поймал позиционную ошибку Игнатьева, красиво перекинул Гилерме, а потом исполнил модный «дэб»: теперь мы знаем, что «Д» – это не только Данни. 2:0 – так и закончили, ничего, кроме пары дальних ударов, «Локо» не предложил.

«Выпускай на поле Лоськова!» – прокричали с «Юга» за пять минут до финального свистка. Их крик души – последнее, что могло раскрасить матч, где одна команда проспала весь второй тайм, а вторая в перерыве растеряла свою мотивацию. В следующем сезоне она предстанет перед нами другой. И, вероятно, с другим тренером.