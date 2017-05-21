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Фото: РИА Новости
Текст: Анатолий Романов

«Краснодар» – в Лигу Европы, «Крылья Советов» – в ФНЛ

По результатам последнего тура РФПЛ «Краснодар» обошёл «Ростов» в борьбе за Лигу Европы, а «Крылья Советов» покидают элиту.
21 мая 2017, воскресенье. 17:30. Футбол
Все интриги футбольного воскресенья
Сезон в России, Англии и Испании синхронно подходит к концу.

Перед 30-м туром РФПЛ сохранялась интрига не только в борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов. Решалось также, кто будет представлять Россию в Лиге Европы вместе с обладателем Кубка страны «Локомотивом», а кто отправится в направлении ФНЛ. Рассказываем, как менялась ситуация по ходу сегодняшних матчей.

«Ростов» теряет еврокубки

Прежде всего напомним регламент чемпионата России. В случае равенства очков у двух и более команд места в таблице чемпионата определяются:

— по наибольшему количеству побед во всех матчах;

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;

— по наибольшему количеству мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

«Ростов» в споре за попадание в Лигу Европы опережал «Краснодар» на два очка, а «Терек» – на три. Ростовчан устраивала даже ничья с «Оренбургом», так что командам Игоря Шалимова и Рашида Рахимова оставалось только побеждать самим, надеясь на сенсацию в Оренбурге. «Тереку» требовался ещё и сюрприз во встрече в Томске…

Первым снял все вопросы о результате «Краснодар». За полчаса «быки» забили три гола в ворота «Томи» усилиями Виктора Классона, Фёдора Смолова и Маурисио Перейры, после чего могли спокойно ждать вестей из Оренбурга. Ничья «Ростова» краснодарцев не устраивала, так как они уступали конкуренту по количеству побед в чемпионате. «Терек» тоже уходил на перерыв с перевесом, однако гол Аблая Мбенге уже не имел турнирной ценности с учётом того, что «Краснодар» крупно выигрывал в Томске.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Томь
Томск
1 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 – Классон – 17, 0:2 – Смолов – 26, 0:3 – Перейра – 33, 1:3 – Соболев – 49 (пен), 1:4 – Налдо – 71, 1:5 – Смолов – 79

В дебюте второго тайма краснодарцы пропустили с пенальти, но не успели огорчиться, как пришли приятные новости. Полузащитник Роман Воробьёв пробил ростовскую стену, что непросто и для куда более классных команд, нежели «Оренбург». Это означало, что «быки» перемещаются на четвёртую позицию. Более того, за четверть часа до финального свистка оренбуржцы увеличили преимущество до 2:0.

«Краснодар» завершил сезон красивой победой с разницей в четыре мяча и благодаря неожиданной помощи из Оренбурга всё-таки пробился в Лигу Европы! «Ростов» финишировал шестым, даже ниже «Терека».

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Воробьёв – 52, 2:0 – Бреев – 75
Удаления: Дюриш, 90+2 – Нобоа, 90+2

«Арсенал» спасается, разгромив чемпиона

В нижней части таблицы была понятна только судьба досрочно вылетевшей из РФПЛ «Томи». Ещё пять команд стремились избежать прямого выбывания либо участия в стыковых матчах. «Урал» и «Анжи» имели по 30 очков, «Крылья Советов» – 28, «Оренбург» – 27, а «Арсенал» – 25. Команды Александра Тарханова и Александра Григоряна в худшем случае попадали в стыки, тогда как самарцы, оренбуржцы и туляки висели на краю обрыва. В самом безопасном положении, на первый взгляд, находился «Урал»: финалисту Кубка России достаточно было сыграть вничью в Уфе. Уральцы при равенстве очков опережали «Крылья Советов» по количеству побед, а вот «Анжи» в такой же ситуации уступал бы самарцам по личным встречам.

Быстрее всего стали поступать новости из Тулы. Аргентинский центрфорвард Федерико Расич уже на 3-й минуте забил «Спартаку», а вскоре удаление заработал спартаковец Георгий Джикия. Поскольку у «Оренбурга» в это время была ничья, команда Сергея Кирьякова сравнялась с командой Роберта Евдокимова по очкам, но вышла вперёд за счёт количества побед. Более того, в середине первого тайма Илья Максимов увеличил преимущество «Арсенала».

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал
Тула
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 – Расич – 3, 2:0 – Максимов – 24, 3:0 – Расич – 63
Удаления: нет – Джикия, 12

В других городах в течение четверти часа никто не забивал. Все словно замерли в ожидании новостей. Потом «Анжи» пропустил от Сергея Игнашевича – и понеслось! Те же махачкалинцы уходили на перерыв, уступая в счёте 0:3. Дубль Витиньо снял все вопросы о втором участнике Лиги чемпионов от России, поставив «Анжи» в зависимость от исхода битвы в Самаре.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Игнашевич – 17, 2:0 – Витиньо – 24, 3:0 – Витиньо – 38, 4:0 – Чалов – 49

Болельщиков «Крыльев Советов» сообщения о ходе встречи ЦСКА – «Анжи», конечно же, радовали. Да и «Урал» тем временем пропустил в Уфе. Если бы «Крылья Советов» переигрывали «Терек», то уходили бы на перерыв, поднявшись на 12-е место в таблице. Однако самарцы не спешили пользоваться подарком. Хуже того, пропустили от Мбенге.

В Оренбурге, должно быть, приуныли, узнав о том, что «Арсенал» в большинстве выигрывает с разницей в два мяча у «Спартака». Зато «Терек» повысил настроение как оренбургским, так и тульским болельщикам. «Крылья Советов» при равенстве очков уступали «Оренбургу» по личным встречам, а «Арсеналу» по количеству побед. Таким образом, в зону вылета опускались уже самарцы. На 57-й минуте «Терек» забил им ещё один гол, а «Оренбург» вдруг прорвало в сражении с «Ростовом».

Удивительно, насколько бездарно распорядились «Крылья Советов» выпавшим шансом уйти даже от стыковых матчей. Самарцы продолжили пропускать удары от «Терека» и угодили в глубокий нокаут. Беким Балай довёл счёт до крупного – 3:0.

«Арсенал» завершил свой матч первым. Разгром «Спартака» обеспечил тулякам 28 очков в таблице, теперь им оставалось дождаться информации из Самары. Там «Крылья Советов» сумели лишь сократить отставание после гола Джанни Бруно с пенальти. В итоге команда Вадима Скрипченко заняла 15-е место и прощается с РФПЛ. «Арсенал» с «Оренбургом» сыграют в стыках.

Расклад последнего тура в РФПЛ: кому что нужно
В заключительном туре РФПЛ на кону стоят места в Лиге чемпионов и Лиге Европы, кроме того, ещё не закончена борьба за выживание.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула ФК Краснодар ФК Крылья Советов ФК Ростов
Новости. Футбол
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