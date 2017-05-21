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Игорь Акинфеев
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

Настоящий рекордсмен. Почему этот сезон — лучший в карьере Акинфеева

За один год вратарь и капитан ЦСКА побил пять рекордов Льва Яшина, Рината Дасаева и Йонаса Баужи.
21 мая 2017, воскресенье. 18:00. Футбол

За неполный год работы в сборной России Станислав Черчесов привлекал к подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира семь вратарей, учитывая недавний вызов зенитовца Андрея Лунёва. Джанаев, Крицюк, Гилерме, теперь Беленов и Габулов — эти фамилии мы регулярно видим в списках футболистов, с которыми работает Гинтарас Стауче. Но нет никаких сомнений в том, что во время обоих турниров (возможно, самых важных в истории нашей сборной) ворота национальной команды будет защищать Игорь Акинфеев. Не зря Черчесов, сам в прошлом вратарь, капитанскую повязку отдал именно «армейцу», в клубе уже давно к ней привыкшему.

«Пока я вижу только одного игрока основы сборной на ЧМ-2018», — говорили нам Ринат Билялетдинов и Андрей Канчельскис ещё в ноябре, имея в виду Акинфеева. Восьмикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина проводит, возможно, сильнейший сезон в карьере. И об этом лучше всего говорят цифры.

Нужно только вспомнить, как Акинфеев заканчивал предыдущий «золотой» сезон. Два невероятных сейва капитана в Казани в последнем полном сезоне Леонида Слуцкого принесли ЦСКА очередное чемпионство. Затем — провальный для сборной Евро-2016, на котором претензий не было, по сути, только к одному футболисту. После игры с Уэльсом Акинфеев был единственным, кто подошёл к болельщикам сборной на стадионе в Тулузе. Неудивительно, что в конце 2016-го именно капитан ЦСКА получил приз «Джентльмен года».

Уже в ноябре в матче с Румынией Акинфеев побил первый рекорд в футболке сборной. Капитан ЦСКА стал самым «сухим» вратарём в истории национальной команды России, СНГ и СССР, обойдя Рината Дасаева с 45 матчами на ноль. Затем Акинфееву дался ещё один рекорд легендарного Дасаева — по сухим матчам в карьере. После матча с «Анжи» у вратаря ЦСКА 263 «сухаря», Дасаев остановился на отметке 252 с учётом выступлений за «Севилью».

Рекорд по количеству матчей на ноль в чемпионатах страны также с этого сезона принадлежит Акинфееву. По окончании этого сезона у «армейца» 169 сухих игр, у предыдущего рекордсмена, Льва Яшина, — 160.

«Акинфеев — это Яшин нового поколения», — совсем недавно говорил тренер ЦСКА Сергей Овчинников. Бывшему вратарю «Локо» и «Динамо» принадлежит ещё один, кажется, вечный рекорд по количеству «сухарей» за один сезон — 20. После матча с «Анжи» Акинфееву удалось подобраться к своему тренеру на расстояние в один матч, побив клубный рекорд Йонаса Баужи — советский вратарь литовского происхождения сыграл 18 матчей на ноль в чемпионате СССР 1962 года, и его достижение держалось 55 лет. Кроме того, Акинфеев остаётся самым преданным одному клубу футболистом с 330 матчами за ЦСКА в чемпионатах России.

Много слов было сказано об антирекорде Акинфеева в Лиге чемпионов. Не буду повторяться и упоминать об искусственных офсайдах Слуцкого. Лучше скажет только ещё один факт из статистики: в последнем матче этого розыгрыше ЛЧ против «Тоттенхэма» вратарь 9 раз спас команду, установив рекорд по сейвам в сезоне. Нет сомнений, при строгой обороне Гончаренко в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2017/18 Акинфеев свой матч на ноль отстоит. Именно благодаря сейвам капитана «армейцы» в очередной раз будут играть в главном турнире Европы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Новости. Футбол
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