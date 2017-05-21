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Мирча Луческу
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

Луческу: ухожу ли я из «Зенита»? У меня ещё год контракта

Луческу в последнем брифинге сезона ушёл от вопроса о своём будущем в «Зените», а Сёмин согласился, что надо было выпускать Лоськова.
21 мая 2017, воскресенье. 18:25. Футбол

Команда Мирчи Луческу доставила удовольствие петербургским болельщикам в заключительном матче сезона – на выезде с «Локомотивом» (2:0). После матча румынский мистер был весьма словоохотлив, уйдя, впрочем, от прямого ответа на вопрос о своём будущем в «Зените».

— «Зенит» не попал в Лигу чемпионов. Вы остаётесь или уходите?

— Мы закончили чемпионат вне зоны Лиги чемпионов. Но игра, которую мы показывали, движется в нужном направлении. Это зрелищный, комбинационный футбол, который принесёт результат.

К сожалению, некоторые изменения в составе внесли коррективы в игру. Во второй части чемпионата мы выглядели хуже, чем осенью. В подтверждение моих слов – Данни было тяжело выйти на прежний уровень. Многие моменты он просто не понимал. Но теперь он полностью влился в команду. Кроме того, мы в последнее время начали играть на хороших полях. Наша команда имеет хорошие перспективы, у нас есть игра.

Сейчас ещё не совсем, но уже чувствуется, что мы восполнили потерю Гарая, Витселя и Халка. Сложный год, но у «Зенита» есть команда, готовая показать совсем другой результат в следующем сезоне. И то, даже не попав в зону ЛЧ, мы имели преимущество над всеми основными соперниками. Уверен, что если бы мы не играли с «Тереком» в тех условиях, то сейчас имели бы путёвку в Лигу чемпионов. Уверен, что мы будем совсем другими в следующем сезоне.

— Вы так и не ответили на первый вопрос. Вы остаётесь?

— У меня ещё год контракта, поэтому об уходе говорить не очень корректно. В течение месяца надо всем всё обдумать и принять решение до 15 июня. Давление и информация о якобы моих не очень хороших отношениях с футболистами негативно воздействовали на психологию команды. Я хорошо подумаю над этой ситуацией.

— Когда вы пришли, руководство «Зенита» заявляло, что рассчитывает на ваше умение работать с молодыми футболистами. Можно ли расценивать сегодняшнюю ситуацию, в которой нет молодых игроков в составе, как вашу оценку уровня молодых воспитанников «Зенита»?

— Многие молодые игроки не поднялись на уровень требований «Зенита», а также для игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я хорошо изучил список игроков, которые принимали участие в первых сборах, – это были самые талантливые игроки академии «Зенита». Увы, никто из 17 игроков не закрепился в основном составе «Зенита». Чтобы растить игрока и вывести его на должный уровень, нужен талант и стремление. Моя задача – воспитать футболистов, придать им менталитет победителя. Очень жаль, что в этом плане год потерян, и через основу не прошёл ни один из молодых игроков.

Сложно изменить менталитет молодых игроков, а привычки многих в 30 лет — ещё сложнее. Рад, что к концу сезона игрокам основы удалось меня понять, принять ту идею, которую я несу.

Увы, Ивановича, которого я сильно уважаю и который имеет опыт игры в Англии – было сложно перестроить. Было много ошибок, которые приносили негативные результаты в чемпионате. Ему до сих пор не удалось полностью перестроиться, поэтому он и потерял место в составе.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Москва
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Кокорин – 33, 0:2 – Данни – 83

Та же проблема и у Ломбертса, который хотел играть, но у него постоянно были другие мысли. Это касается и игры с «Анжи», где мы не смогли добиться победы на своём поле. Сами ребята должны понимать, что на протяжении игры я даю им возможность больше отдохнуть, и они должны соглашаться с этим. Более опытные игроки должны тренироваться ещё больше, чтобы достигать кондиций, которых я требую от них. Нам нужна свежая кровь, игроки, которые придадут команде импульс.

В заключение речи наставник зенитовцев поздравил команды, получившие путёвки в еврокубки – «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». «Желаю, чтобы эти команды и мы принесли как можно больше очков России в международных турнирах», — добавил Луческу.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не выглядел раздосадованным – скорее уставшим. Юрий Павлович сразу подвёл итоги выступления своих подопечных, не дожидаясь вопросов журналистов.

— Сыграли не лучшим образом – потому что проиграли. Что повлияло на такой результат? Наверное, мы уже были в отпуске. Стали нервничать после судейской ошибки – в итоге больше спорили с судьёй, чем играли. В перерыве я не смог настроить их на основное действо, а во втором тайме ребята не смогли перевернуть игру в нашу пользу. Сыграли ниже своих возможностей.

— Какая основная задача стоит перед «Локомотивом» на летнее межсезонье?

— Надо сохранить этот состав – я буду просить об этом руководство. Если будут точечные приобретения, то «Локомотив» будет двигаться вперёд. Мы объединены одной идеей. Я поблагодарил ребят за сезон. Они молодцы, часто выбирались из сложных ситуаций и завершили сезон очень достойно. Им большое спасибо, и эту команду надо сохранять.

— Почему Лоськова заявили на матч?

— Я и не заметил, что он заявлен. Он уже тренер, но ему нужно на лавке сидеть. Как игрока его уже проводили, последний матч состоялся.

— Болельщики требовали в концовке матча, чтобы на поле выпустили Лоськова. Не было желания пойти у них на поводу?

— Наверное, сегодня они были правы. Молодцы.

— Есть ли понимание, кто должен покинуть команду?

— Уйти никто не должен. Все, кто должен был, ушли. А всех имеющихся игроков надо оставить. У нас и так небольшой состав, он очень ограничен.

— Останется ли Ари в команде?

— Вся группа, которая была после Нового года, на мой взгляд, должна остаться, более конкретно сказать не могу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Мирча Луческу Юрий Сёмин
Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
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