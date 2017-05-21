Бабаев: «Спартак» воспользовался спадами ЦСКА и «Зенита»

После крупной победы над «Анжи» (4:0) в последнем матче сезона генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги сезона.

– Всегда хочется быть первым, но понятно, что так не бывает ни в футболе, ни в спорте в целом, – признался Бабаев. — Результат очень достойный. Сезон складывался непросто: уход Леонида Слуцкого, Ахмеда Мусы, потеря Романа Ерёменко, постоянные травмы Алана Дзагоева. Алан – системообразующий игрок, но провёл всего 15 матчей. Половина сезона – это мало. Но, даже несмотря на это, на протяжении семи лет команда в медалях: золотые, серебряные медали и одна бронза. Результат достойный. Даже обидно, что чемпионат окончен, ведь у команды был хороший ход. Ребята молодцы.

– «Спартак» заслуженно чемпион?

– Конечно, раз на первом месте. Показали феноменальную результативность с точки зрения побед в концовках матчей и волевых побед.

– Многие говорят, что «Спартак» чемпион, потому что чемпионат слабее в этом году.

– Так можно говорить про каждый чемпионат. Это разговоры в пользу бедных. Команда заслуженно заняла первое место, поэтому подобные рассуждения некорректны. Да, можно в сослагательном наклонении вспоминать, сколько мы могли набрать очков или «Зенит», но «Спартак» воспользовался спадами и уверенно занял первое место.

– Когда начнётся разговор по контрактам?

– Завтра планируем встретиться со всеми ребятами, у кого заканчивается контракт, главным тренером и окончательно принять решение.

– Как оцените сотрудничество с Виктором Гончаренко?

– Команда уверенно набрала большое количество очков. Были осечки – поражение со «Спартаком». И то мы помним, как складывалась игра. Используй мы моменты в первом тайме, могло бы быть всё по-другому. Были ничьи. Но остальное – победы. Главное, что команда хорошо играет, потому что мы опасались, что ЦСКА превратится в сугубо оборонительную команду. Но мы забиваем и, если не ошибаюсь, во втором круге забили даже больше, чем в первом. Виктор Михайлович справился и, надеюсь, большие победы ещё впереди.

– Есть понимание, сколько премиальных ЦСКА получит за второе место?

– Приблизительно 4 млн долларов.

– Это маленькая сумма?

– Конечно, если сравнивать с ведущими чемпионатами. Команда английского Чемпионшипа получает 40 млн фунтов, если попадает в Премьер-лигу.

– Ситуация как-то изменится в следующем году?

– Сомневаюсь, потому что основная статья доходов – телетрансляции, а там всё печально. Цифры эти уже на протяжении нескольких лет не меняются. Чемпион получает порядка 6 млн. Другое дело – Лига чемпионов, но туда попасть надо, пройти две сложные квалификации.

– В следующем году финансирование ЦСКА как-то изменится?

– Бюджет не меняется на протяжении длительного времени. Понятно, что сейчас непростые времена: стадион, возврат кредита, так как были большие инвестиции.

– Основных игроков сохраните? Появилась информация, что «Челси» интересуется Александром Головиным.

– На эту информацию мы даже не реагируем.

– Алексей Ионов вернётся в «Динамо» или останется?

– Мы благодарны Алексею Ионову за выступление в ЦСКА и пользу, которую он приносил команде, но он, думаю, вернётся в стан бело-голубых.

– Дзагоев сможет сыграть на Кубке конфедераций?

– Не знаю. Он опять получил травму, это расстроило. Врачи будут проводить диагностику. Хотелось бы, чтобы сыграл. Но он неделю играет, а потом снова получает травму. Ситуация серьёзная и необходимо более глубокое обследование.

– Марио Фернандес сможет выступить?

– Фернандес не сможет сыграть за сборную на Кубке конфедераций, так как последнее время играл на обезболивающих препаратах. У него был очередной перелом носа на сборах. Врачи категорически против, чтобы он дальше играл, иначе ситуация может усугубиться и стать критической. На следующую неделю запланирована операция.

– А теоретически смог бы?

– Не все документы пришли из ФИФА, но срок, предусмотренный регламентом, уже прошёл. Тут проблем быть не должно.