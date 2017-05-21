ЦСКА разгромил «Анжи» и преградил «Зениту» путь в Лигу чемпионов. Фото

ЦСКА победил «Анжи» и пробился в Лигу чемпионов, опередив «Зенит» на одно очко. Лучшие кадры – в нашей фотоленте.

21 мая в Москве в матче заключительного тура текущего сезона российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил махачкалинский «Анжи» со счётом 4:0. ЦСКА финишировал на втором месте в таблице РФПЛ сезона-2016/17 и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, опередив «Зенит» на одно очко.

В другом матче «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 2:0 благодаря голам Александра Кокорина и Мигела Данни. Команда Мирчи Луческу финишировала на третьем месте в таблице РФПЛ сезона-2016/17 и будет играть в Лиге Европы.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матчей ЦСКА – «Анжи» и «Локомотив» — «Зенит», подготовленные специальными фотокорреспондентами Денисом Тыриным и Дмитрием Голубовичем.