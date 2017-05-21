Венгер не угнался за Гвардиолой и Клопом. Как финишировала АПЛ

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В чемпионате Англии в последнем туре разыгрывались две путёвки в Лигу чемпионов, на которые претендовали «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал». Изначально в худшей ситуации находились «канониры», уступавшие команде Юргена Клоппа одно очко, а «горожанам» – три. Им собственной победы было недостаточно. По словам Арсена Венгера, пролёт мимо Лиги чемпионов огорчал скорее с имиджевой точки зрения, нежели с финансовой.

— Сейчас благодаря телевизионному контракту место в топ-4 АПЛ не имеет такого финансового значения, как раньше. В денежном плане никто не ощущает проблем. Я работал в «Арсенале», когда мы должны были платить за стадион, и доходы от Лиги чемпионов являлись критически важными для нас. Теперь же речь идёт о том, что мы просто хотим сыграть в лучшем турнире Европы. А вот в финансовом плане катастрофы не будет, – подчеркнул Венгер в интервью английским СМИ.

Интересно, что регламент английской Премьер-Лиги отличается, например, от регламента российской. В АПЛ в том случае, если команды финишируют с одинаковым количеством очков, решающим фактором становятся не победы и очные встречи, а разница забитых и пропущенных мячей. «Канониры» и тут немного уступали конкурентам. У «Арсенала» перед 38-м туром было «+31», у «Ливерпуля» – «+33», а у «Манчестер Сити – «+36».

Команда Гвардиолы быстро сняла все вопросы в выездном матче с «Уотфордом», который, напомним, в последнее время называли будущим местом работы Леонида Слуцкого. Но вряд ли российский тренер хотел бы, чтобы «Уотфорд» под его руководством показывал такой футбол, как сегодня. Максимально заряженный на борьбу и собранный «Манчестер Сити» уже к перерыву вёл с разницей в четыре мяча!

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Кевин Де Брёйне отдал две голевые передачи за полтайма. Сперва с его подачи Венсан Компани поразил ворота ударом головой, затем бельгиец разогнал контратаку и вывел Серхио Агуэро один на один с голкипером. Недолго пришлось ждать и дубля Агуэро. «Уотфорд» опять не успел за скоростями «Манчестер Сити», а аргентинскому нападающему ассистировал на сей раз Лерой Зане.

Как обычно не ушёл с поля без результативных действий и блестяще начавший карьеру в Европе Габриэл Жезус. Бразилец помог соотечественнику Фернадиньо сделать счёт 4:0, кроме того, уже во втором тайме молодой нападающий забил свой седьмой гол в 10-м матче за «Ман Сити» в чемпионате Англии. В общем, Гвардиола не вырвал путёвку в Лиге чемпионов, а спокойно взял и положил в карман.

«Ливерпуль» принимал на «Энфилде» уже попрощавшийся с АПЛ «Мидлсбро». Единственной мотивацией гостей была возможность громко хлопнуть дверью, за которой ливерпульцев ждала Лига чемпионов. Между тем, Юрген Клопп не сомневался, что его парни больше конкурентов заслужили участие в главном еврокубке.

— Они заслуживают этого на сто процентов. Это особенный сезон. Не так часто бывает, что необходимо набрать 76 очков, чтобы быть уверенным в попадании в Лигу чемпионов. Игроки «Ливерпуля» всегда были сосредоточены и готовы справляться с различными ситуациями, – говорил накануне решающего сражения немец. Тем не менее в матче с «Мидлсбро» команда целый тайм играла на нервах Клоппа. Распечатать ворота гостей удалось только перед самым перерывом, когда хозяева здорово разыграли стенку на третьего и Жоржиньо Вейналдум поразил ближний угол ворот Брэда Гузана. Понятно, что на второй тайм «Ливерпуль» выходил уже с совсем другими эмоциями. Закрепить это состояние хозяевам помогли быстрые голы Фелиппе Коутиньо со штрафного и Адама Лалланы.

У «Арсенала», исходя из статуса соперника, была самая трудная задача. Крепкий «Эвертон», занявший седьмое место и пробившийся в Лигу Европы, мог сыграть в Лондоне в своё удовольствие. Заодно сделать Ромелу Лукаку победителем гонки бомбардиров английского чемпионата и невольно подыграть нелюбимому соседу «Ливерпулю». Лукаку отставал на два мяча от форварда «Тоттенхэма» Герри Кейна.

Игра началась по сценарию Венгера. «Арсенал», не тратя времени попусту, взялся за дело и сразу же вышел вперёд: в достаточно курьёзно развивавшейся атаке Эктор Бельерин помог партнёрам затолкать мяч в сетку из пределов вратарской. Однако уже на 14-й минуте Лоран Косельни получил красную карточку за то, что срубил Эннера Валенсию в жутком подкате. Вдесятером «канонирам» всё-таки удалось увеличить преимущество после гола Алексиса Санчеса и уйти на перерыв при счёте 2:0.

«Эвертон» реанимировал интригу на исходе часа матча. Голодный до голов Лукаку реализовал пенальти, назначенный за игру Начо Монреаля рукой в своей штрафной. Впрочем, бельгийскому нападающему этот мяч мало что дал, поскольку Кейн в те же минуты оформил хет-трик в Халле. Больше ни Лукаку, ни кто-либо другой в составе «Эвертона» не забил. Напротив, в компенсированное время очень красивый гол сотворил валлийский полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси.

Критикуемый всеми подряд Венгер завершил чемпионат победой. Как и прогнозировалось, её не хватило, чтобы получить новую попытку дотянуться хотя бы до четвертьфинала Лиги чемпионов. Пусть «Арсенал» не сильно потеряет в деньгах, вот только для болельщиков команды такой итог, конечно же, стал глубоким разочарованием. Тем более ещё и «Тоттенхэм» опередил «канониров» в таблице. Скажут ли теперь французскому тренеру «out»?