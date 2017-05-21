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«Арсенал» – «Спартак»: болельщики, прорыв на поле, погромы. Фото из Тулы
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Александр Мысякин

Форменное свинство или чемпионская эйфория? Как фанаты громили Тулу

«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Арсенала». О том, как вели себя фанаты после окончания встречи, — в нашем фоторепортаже.
21 мая 2017, воскресенье. 20:15. Футбол

21 мая в Туле чемпион России сезона-2016/17 в матче заключительного тура РФПЛ потерпел поражение от местного «Арсенала» со счётом 0:3. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Расич, который отличился дважды, и Илья Максимов. Таким образом, «Спартак», досрочно обеспечивший себе чемпионство, завершил сезон с 69 очками в активе. «Арсенал» (28) поднялся с предпоследней 15-й строчки в турнирной таблице на 14-ю и завоевал право играть в переходных матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с матча «Арсенал» – «Спартак», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.

По окончании матча фанаты «Спартака» прорвались на поле с файерами, порвали сетку ворот и сломали ворота. Фотографии инцидента вы сможете посмотреть в специальной фотоленте, посвящённой беспорядкам на тульском стадионе «Арсенал».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Спартак Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
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