Форменное свинство или чемпионская эйфория? Как фанаты громили Тулу

«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Арсенала». О том, как вели себя фанаты после окончания встречи, — в нашем фоторепортаже.

21 мая в Туле чемпион России сезона-2016/17 в матче заключительного тура РФПЛ потерпел поражение от местного «Арсенала» со счётом 0:3. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Расич, который отличился дважды, и Илья Максимов. Таким образом, «Спартак», досрочно обеспечивший себе чемпионство, завершил сезон с 69 очками в активе. «Арсенал» (28) поднялся с предпоследней 15-й строчки в турнирной таблице на 14-ю и завоевал право играть в переходных матчах за сохранение прописки в высшем дивизионе.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с матча «Арсенал» – «Спартак», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.

По окончании матча фанаты «Спартака» прорвались на поле с файерами, порвали сетку ворот и сломали ворота. Фотографии инцидента вы сможете посмотреть в специальной фотоленте, посвящённой беспорядкам на тульском стадионе «Арсенал».