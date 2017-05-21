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Фанаты «Спартака» жгли кресла и ломали стадион в Туле: видео, фото
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Свинство. Во что превратилось чемпионство «Спартака»: видео

Костры из кресел, драки и вырванные ворота — как разнести стадион и напугать свою же команду.
21 мая 2017, воскресенье. 22:45. Футбол

Прощания с болельщиками не было. Сразу после финального свистка весь «Спартак» рванул в раздевалку, и, возможно, именно в этот момент игроки развили максимальную скорость за пару предыдущих часов. Что бы ни говорили чемпионы о сомнительном желании повторить рекорд (72 очка за сезон) какого-то там года, победа в Туле не выглядела первым делом. Главным, судя по действиям команды, было сохранить здоровье в единоборствах c агонизирующим на грани лиги иной соперником.

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Чемпион разгромно проигрывает в Туле, фанаты жгут стадион, а «Арсенал» спасается благодаря поражению «Крыльев» и попадает в стыки.

— Без травм! — прозвучал единственный комментарий из «Спартака» после 0:3 с пока выжившим «Арсеналом», и мы поняли, что счёт здесь вряд ли кого-то необыкновенно огорчил.

Сложнее было спастись от собственных фанатов, которые в третьем туре подряд прорвались на поле. Стадион «Арсенал» лишился сетки, ворот, угловых флажков, кусков газона и всего, что можно было унести.

И если после матчей в Перми и Москве игроки присутствовали при победном мародёрстве, то решение скрыться в тульской раздевалке выглядело единственно верным.

Особенно пугала непредсказуемость публики. В клубе примерно понимают, кто и с какими целями посещает домашние матчи или путешествует на дальние выезды. Но в Ярославль или Тулу традиционно ездит кто попало. И творит что попало. А уж в том, что на «Спартаке» можно всё и безнаказанно, страна убеждалась последние пару недель.

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И он порвал. Фото- и видеодоказательства прилагаются.

Два года назад в этом море пьяных и странных нашёлся человек, рухнувший с крыши. Сейчас — упавший с трёхметровой решётки вниз головой. Пролежав пару минут без сознания, парень отодвинул требовавших госпитализации врачей и, довольный, вернулся на сектор.

Люди в этот день, к счастью, выжили. Решётки — не очень. Весь матч они тряслись под напором больших людей, которым было не до футбола. Представители главных околофутбольных фирм «Спартака» решали проблемы друг с другом, доведя междоусобицу до построения лицом к лицу 50 на 50.

Мало что понимавшие в происходящем и удивлённые локальными драками простые фанаты запели о позоре и теперь могут благодарить судьбу, что их ряды не были зачищены.

Закончилось же всё самым мирным образом — столкновениями с ОМОНом после матча.

Но главное свинство испытала на себе Тула. Да, можно понять сокрушающую радость после чемпионства или во время вручения наград — для этого «Спартак» и открывал поле после «Терека».

Да, частенько можно оправдать реакцию фанатов, спровоцированных хамскими действиями полицией.

Да, бывают ещё и показательные выступления против руководства или игроков клуба.

Но сложно объяснить желание вырывать кресла, разводить костёр на трибуне и бросать файеры в фотографов, если:

а) твоя команда давно чемпион и отношения с ней лучшие за 16 лет;

б) если проход на сектор хорошо и чётко организован;

в) если полиция делает вид, что её нет и не вмешивается даже в пограничные ситуации.

Эти беспорядки — уже только ради беспорядков. И ответственность за них выходит на другой уровень. Не на уголовный и административный (что при техническом оснащении части наших стадионов сделать почти невозможно), а на жизненный.

Хорошо, что все более-менее здоровы. И хорошо, что этот сезон и чемпионский угар уже закончились.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Спартак Болельщики — Футбол Видео
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