Как Зидан и Роналду сделали «Реал» чемпионом

Одна минута 38 секунд. Столько держалась чемпионская интрига в последнем тура в Испании. Потом Иско вывел Роналду один на один. Видео гола.

«Реал» впервые в истории забил в 38 матче Примеры – то есть в каждом. Рекорд по количеству результативных матчей подряд тоже обновили. Теперь их 64. На очереди финал Лиги чемпионов. Следующие 43 минуты «Малага» отчаянно демонстрировала, что умеет остро атаковать, хорошо комбинировать, и неплохо отбирает мяч. Спасибо за информацию. Когда этого было достаточно, чтобы не проиграть «Реалу»? Точно не при Зинедине Зидане.

Матч с «Малагой» как краткий пересказ сезона «Реала»

Даже если вы давно смотрите футбол, «Реал» — одна из самых хищных команд, которые вы видели. Один неточный пас в центре поля – и соперник убит. В среду «Реал» разгромил «Сельту» и три гола из четырёх забил после ошибок хозяев разной степени тяжести (четвёртый гол классно положил Роналду обводящим ударом под перекладину). Сейчас Луис Эрнандес отдал неточный пас – гол мадридцев случился через пять секунд. Пять секунд, на второй минуте. Вот это концентрация.

Итак, чемпионский гол «Реал» забил после ошибки соперника, и это символично. Но тогда и второй гол не менее символичен. Гол Бензема после стандарта. Мадридцы – лучшие в Европе по проценту голов, забитых после стандартов. 32% голов – лучше «Ювентуса» и «Атлетико».

Чтобы полностью пересказать историю своего сезона в одном матче «Реалу» нужно было сделать ещё две вещи: забить в последние 10 минут и пропустить. Ведь по голам в концовках «Реал» — лучший в пяти топ-чемпионатах. В то же время пропущенных голов в Примере тоже хватает: 41, больше одного за матч. К пропущенному голу были близко и в этом матче, ведь «Малага» попала в перекладину на 90 минуте. Но обошлось.

Наконец, символично, что чемпионский гол гол забил Роналду. Португалец забивал в этом сезоне чуть меньше, чем раньше, но именно тогда, когда это было нужнее всего. Решающие голы в плей-офф Лиги чемпионов, голы, которые принесли команде очки с «Севильей» и «Сельтой». Роналду олицетворяет «Реал» Зидана, делая ровно то, что необходимо для победы.

Зидана не подбрасывали в воздух, никто не падал на колени, не было исступлённых эмоций: чемпионы Испании хлопали друг друга по плечу и улыбались. Победа в чемпионате – это не чудо, это нормально, как бы говорят всем своим видом игроки. Это тоже результат работы Зидана. Каждый матч это финал (его цитата). Остался ещё один финал.

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Матч с «Эйбаром» как конец эпохи «Барселоны»

Пока «Реал» забивал «Малаге», «Барселона» пропустила от «Эйбара». Банальный фланговый навес в штрафную, и никем не прикрытый Такаси Инуи, японец с фамилией баска нанёс удар с угла вратарской. Напомним, перед матчем шансы «Барселоны» оценивались в 1,05, а на победу «Эйбара» можно было сделать ставку с коэффициентом около 30. После гола гостей описывать ход игры нет никакого смысла. Просто угадайте, сколько времени каталонцы владели мячом, и сколько нанесли ударов по воротам. Есть варианты? Ок, вот: владение мячом 76% на 24%, удары по воротам 6-1 в первые 45 минут. А в добавленное к тайму время баски провели ещё одну атаку и чуть не забили второй. Ну, вы наверняка были близки к правильному ответу.

Фактически, на этом можно было заканчивать. Даже «Барселона», наверное, готова была заканчивать. Какая разница, как играть с «Эйбаром», когда титул отправляется в Мадрид? Но пришлось выходить на поле и дальше давить несчастный «Эйбар». И мазать.

Неймар, Суарес, Месси – сколько шансов нужно лучшей в мире тройке нападения, чтобы попасть в ворота с нескольких метров? Невозможно объяснить, как они не попадали в ворота. И это, в общем, привычная картина. Да, «Барселона» накидала больше 110 голов в Примере, на этом фоне легко не заметить, что у всех каталонских нападающих сильно сбит прицел. Вернее, прицел на месте, а вот нервы никуда не годятся.

Сколько пенальти нужно Месси, чтобы забить? В матче с «Эйбаром» хватило двух. Ещё гол гости забили себе сами. Добавим результативный удар Суареса – и тоже складывается картина, которая неплохо символизирует этот сезон «Барселоны». Когда это уже не имело значения, ожил и Месси. В итоге, много забитых голов, ещё больше моментов – но результат приходится вымучивать. Насколько это странно для каталонцев!

Трое – это слишком. Что «Барселоне» делать с Месси, Неймаром и Суаресом Неймар опять нервничает. Кирилл Хаит рассказывает, что происходит в «Барселоне»: без схем с кружочками, но подробно.

Уже довольно давно Хосеп Гвардиола говорил, что труднее всего в «Барселоне» поддерживать мотивацию среди игроков, которые всё время выигрывают. Так вот, Луис Энрике подтвердит: на самом деле, у мотивации есть предел. Мы слишком часто в этом сезоне видели его команду спокойной. И чаще раздражённой, чем куражащейся. Все устали, в том числе друг от друга. «Барселоне» надо отдохнуть.