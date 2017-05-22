«65 на 35, что Бердыев уйдёт из «Ростова». Широков — об итогах РФПЛ

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. Как вам развязка чемпионата? «Краснодар» в Лиге Европы, «Крылья Советов» в ФНЛ – насколько это справедливо?

«Крылья Советов» вылетели – это крайне неожиданно. Думал, что они-то уж точно останутся. Но «Терек» преподнёс самарцам неприятный сюрприз. Не скажу, что это самый удивительный результат тура, но не думал, что «Терек» будет так упираться в этом матче. А вот «Крыльям Советов» очень нужен был положительный результат, даже одного очка хватило бы, чтобы остаться в РФПЛ. Все понимали, что ЦСКА, скорее всего, обыграет «Анжи». Но сложилось всё крайне неприятно для самарцев.

2. «Спартак» чемпион благодаря кому в большей степени — Каррере или слабым конкурентам?

Я бы не отталкивался от Карреры, весь «Спартак» молодец. Здорово воспользовались слабостями своих конкурентов и по праву стали чемпионами. Не стоит говорить, что помог какой-то один фактор, сыграла роль совокупность – и своя хорошая игра, и осечки конкурентов. Нельзя рассматривать тренера отдельно от всех остальных. Каррера молодец, но если бы не было этих игроков, которые приняли его идеи, ничего бы не получилось. Весь футбольный клуб «Спартак» сработал отлично. Воспользовался тем, что дал новый главный тренер. При этом здорово использовал момент, когда соперники были не в порядке. Повторюсь, я бы не выделял только фактор Карреры или какой-то другой. К тому, что клуб становится чемпионом, приводит совокупность.

3. Кто лучший игрок этого «Спартака»?

Однозначно не могу сказать. Много мячей забил Глушаков, большинство из них — решающие. Но в то же время очень важную роль играли и Фернандо, и Промес, и Зобнин. Эти фамилии мелькают чаще всего, но выбирать кого-то я бы не стал.

4. Что нужно «Спартаку», чтобы в Лиге чемпионов не повторилось то, что случилось в Туле?

От этого никто не застрахован, но тренерский штаб проведёт работу над ошибками. Неприятно заканчивать чемпионат таким поражением, но не более того. В дальнейшем, думаю, они поправят ситуацию.

В этом сезоне «Спартак» если и проигрывал, то разгромно. Трудно сказать, с чем это было связано. Наверное, команда соперника сыграла хорошо. Они проиграли «Ростову», но остальные соперники им были по зубам. «Ростов» — команда классная, воспользовалась тем преимуществом, что «Спартак» ей предоставил в виде пропущенного гола.

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5. «Зенит» должен немедленно расстаться с Луческу или у этого союза есть шанс?

Сложно судить со стороны, как у Луческу дела с командой. Когда тренер нервный, игроки периодически тоже нервничают. Но решение принимать руководству. Если отталкиваться от результата и игры команды, то, думаю, руководство рассмотрит вариант расставания с Луческу. Если осенью «Зенит» был совсем не плох, то весной – наоборот. При этом команда зимой усилилась. В клубе сами говорили, что у них игроков на два полноценных состава и можно двигаться вперёд. Но потом весна не задалась… Трудно сказать, какие позиции в «Зените» требуют усиления. У него вот Шатов на замене сидит — чем не усиление атакующей мощи команды?

6. Получится ли у Кононова в «Тереке»?

Очень надеюсь, что Олег Георгиевич выполнит задачу по выходу в еврокубки, всё необходимое для этого у него есть по тренерским качествам. Честно говоря, не ожидал, что Кононов пойдёт именно в «Терек», но это хорошее приобретение для грозненцев. Может, руководство ещё как-то усилит команду. Я бы также хотел отметить теперь уже бывшего тренера грозненского клуба. Рашид Рахимов проделал очень серьёзную работу в «Тереке», его должны поблагодарить за это. Я считаю, что отработал он великолепно.

7. Должен ли остаться Сёмин в «Локомотиве», а Шалимов в «Краснодаре»?

Насчёт Сёмина нельзя однозначно сказать. Клуб выиграл Кубок России, но чемпионат провалил. Восьмое место нельзя назвать хорошим результатом для «Локомотива». Если в руководстве найдут специалиста посильнее, то могут рассмотреть его кандидатуру, а Юрию Павловичу предложить руководящий пост.

Что касается «Краснодара», то они вышли в еврокубки. Но нужно отталкиваться от перспектив команды и от того, насколько всех устраивает игра, которую команда показывает. Это болельщики отталкиваются от эмоций, а руководство оценивает другие вещи. Они видят каждодневную работу. Если позитивно оценивают тренерские перспективы Шалимова, то его оставят. Но в целом такая же ситуация как с Сёминым: если в руководстве «Краснодара» найдут специалиста классом выше, то могут рассмотреть уход Шалимова.

8. Уйдёт ли Бердыев из «Ростова»?

Думаю, 65 на 35, что уйдёт из «Ростова». А вот куда – это вопрос. «Рубин» — интересный вариант, думаю Бердыев не против вернуться обратно, если это возможно. У клуба хорошие условия для работы, и Курбан Бекиевич там всё знает. Мне было бы интересно на это посмотреть.

9. Дебют «Тосно» и возвращение «Динамо» — что они дадут Премьер-Лиге?

«Динамо» — один из старейших клубов нашего футбола. Его возвращение – это хорошо как для болельщиков, так и для нашего футбола. А на «Тосно» просто будет интересно посмотреть. Молодой коллектив, с молодым тренерским штабом. Ещё бы мне хотелось, чтобы вышел «Енисей», я их хоть и видел только в нескольких играх на сборах, но эта команда мне очень импонирует. Подопечные Тихонова показывают неплохой комбинационный футбол. Примерно то, что показывали когда-то «Спартак» и «Краснодар» не так давно. Команда добротная, да и неплохо было бы представить город.

10. Кто лучший игрок сезона в РФПЛ?

Одного назвать не могу. Из вратарей – однозначно Акинфеев. В защите выделил бы тройку из ЦСКА – Игнашевич и Березуцкие. Из полузащитников назову, пожалуй, Глушакова и Фернандо. А безоговорочно лучшим нападающим считаю Смолова.

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11. Не кажется, что Смолов перерос чемпионат России?

Не скажу, что перерос, но если Федя хочет развиваться, то сейчас оптимальное время уехать. И я знаю, что он хочет двигаться дальше. Но есть же ещё сторона клуба. Готов ли «Краснодар» отпустить одного из лучших игроков — вопрос цены. Очень важно, как пройдут переговоры по игроку. Цена может формироваться, как в Европе: сейчас можно получить чуть меньше, но в дальнейшем заработать больше. Всё зависит от достижений футболиста: чемпионом станет, больше всех забьёт в команде – бывший клуб получит дополнительные бонусы. В итоге всё выйдет на ту сумму, которую хочет выручить «Краснодар».

12. Сборная без Фернандеса и без Дзагоева. С учётом потерь и состояния других сборников – чего ждать от команды на Кубке Конфедераций?

Дзагоев — ключевой игрок, без него будет сложно. По Фернандесу — я давно говорил, что Смольников не хуже. Да, у Игоря были травмы, и сезон не задался. Но в последних играх он играл, набрал форму. Есть ещё три недели, чтобы дойти до оптимальных кондиций. Смольников — один из наших сильнейших защитников и может достойно заменить Фернандеса.