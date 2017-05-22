Символическая сборная 30-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 30-го тура сезона-2016/17.

Вратарь

Александр Руденко, «Оренбург»

Блестящий матч голкипера «Оренбурга» Александра Руденко позволил его «Оренбургу» всухую (2:0) обыграть одного из лидеров нашего футбола «Ростов» и зацепиться за переходные матчи, дающие возможность побороться за место в РФПЛ на следующий сезон.

Защита

Отличный матч Игоря Смольникова против «Локомотива» обнадёживает, учитывая, что сборная России в преддверии Кубка конфедераций осталась без Марио Фернандеса.

Сергей Игнашевич, ЦСКА

На счету ветерана ЦСКА Сергея Игнашевича первый гол в матче против «Анжи». Именно с мяча Игнашевича начался разгром махачкалинцев, позволивший «армейцам» спокойно выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Выездная победа над «Локомотивом» не позволила «Зениту» квалифицироваться в следующий розыгрыш главного клубного турнира Европы. Но при этом нельзя не оценить действия отдельных футболистов – в частности Луиша Нету, на счету которого результативная передача.

Михаил Александров, «Арсенал»

Левый защитник «Арсенала» Михаил Александров также стал автором результативного паса – в матче со «Спартаком» болгарин смотрелся отлично, а его команда победила чемпиона России – 3:0 и заработала право сыграть в стыковых матчах.

Полузащита

Бибрас Натхо, ЦСКА

Нередко в последних турах в символическую сборную попадает Бибрас Натхо, начинавший сезон в роли запасного игрока. В 30-м туре полузащитник ЦСКА записал на свой счёт две результативные передачи.

ЦСКА оставил Петербург без Лиги чемпионов Разгромив на своём поле «Анжи», ЦСКА благополучно решил задачу-минимум на сезон – занял второе место в РФПЛ и пробился в Лигу чемпионов.

Полузащитник «Оренбурга» Роман Воробьёв стал, вероятно, главным героем спасительной победы над «Ростовом». На счету Воробьёва гол и результативная передача.

Бразилец Маурисио Перейра отметился голом и результативной передачей, а его «Краснодар» победил «Томь» 5:1 и вернул себе четвёртое место в турнирной таблице.

«Краснодар» – в Лигу Европы, «Крылья Советов» – в ФНЛ По результатам последнего тура РФПЛ «Краснодар» обошёл «Ростов» в борьбе за Лигу Европы, а «Крылья Советов» покидают элиту.

Нападение

Витиньо, ЦСКА

На счету Витиньо из ЦСКА дубль и результативная передача в домашнем матч с «Анжи». Остаётся пожелать бразильцу не сбавлять ход в грядущей Лиге чемпионов.

Аргентинский форвард «Арсенала» Федерико Расич стал самым настоящим героем Тулы, оформив дубль в матче с чемпионом России «Спартаком».

Ваши подозрения – ваши проблемы. Как «Спартак» помог спастись «Арсеналу» Чемпион разгромно проигрывает в Туле, фанаты жгут стадион, а «Арсенал» спасается благодаря поражению «Крыльев» и попадает в стыки.

Даже в таком туре, когда сразу несколько форвардов сумели отличиться больше одного раза, самым результативным стал Фёдор Смолов. На счету нападающего «Краснодара» хет-трик в ворота «Томи».

Тренер

Приняв «Арсенал» в сложнейшем положении, Сергей Кирьяков сумел сплотить команду и зацепиться за последний шанс остаться в Премьер-Лиге на следующий сезон. Благодаря разгрому «Спартака» «Арсенал» сыграет в стыковых матчах.