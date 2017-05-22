«Мой путь – как американская мечта». Кто сделал «Ювентус» династией

Джузеппе Маротта – ходячая энциклопедия: если спросите у него поимённый состав каждой команды Серии А с 1960-х годов, ответит без запинки. Он часто достаёт с книжной полки маленькую книжку, где записаны составы сезона-1965/66. «В «Сампдории» играли Фрустальпи и Сормани, в «Варезе» – Шиманяк, Бельтрами и Траспедини», – отчеканивает Маротта. Тот сезон для него особенный: «Мне было восемь лет, и я работал кладовщиком… Ну хорошо, не совсем кладовщиком, а подмастерьем в раздевалке».
Восьмилетним мальчишкой Беппе шастал по родному Варезе, жил на виа Манин, почти через дорогу – стадион «Франко Оссола». Из окна можно было смотреть матчи и разглядывать тактику: «Я возвращался из школы на велосипеде, подходил к окну и наблюдал за игроками. Я хотел стать футбольным журналистом, руководителем – кем-то, кто причастен к футболу». Одним из работников «Варезе» был Анжелино – добряк со склада, раздававший игрокам майки. Высокий, сильный, серьёзный. Однажды Беппе пришёл на стадион: «Анжелино, могу посмотреть тренировку?» – «Ты почему не пошёл в школу?» – «Пусти…» – «Ладно, но если потом почистишь игрокам обувь». Маротта бегал за Анжелино, убирал раскиданные майки, гетры, тщетно пытался накачивать мячи маленькими ручонками. «Дай мне костюм команды, буду подавать мячи на стадионе», – выпрашивал Беппе.
Однажды Анжелино накричал на мальчишку, опять прогулявшего уроки, увидел слёзы, подошёл к Маротте: ты ещё ребёнок, это не твоя работа. «Нет-нет, – не унимался Беппе, – я вырасту и буду накачивать мячи и помогать футболистам, как ты». Убедил. Мальчишка устроился протирать обувь до жирного блеска, получил одобрение игроков «Варезе», начал посещать школу, присоединённую к клубу. В 19 Маротта получил визитку гендиректора клуба, в 21 – стал главой молодёжного сектора. Тогда же Беппе устроился писать о футболе в Il Giornale, но почти сразу попал в кабинет к тренеру Пьетро Марозо: «Ты компетентен, твои статьи мне нравятся, но выбирай – или внутри раздевалки, или снаружи». Маротта остался внутри, спустя год стал генеральным менеджером.
До 38 менял итальянские подвалы – «Варезе» на «Монцу», «Монцу» на «Комо», «Комо» на «Равенну» – поднимался из Серии С1 в Серию В, улетал обратно, катался на американских горках. Во время первого менеджерского опыта в «Варезе» получил прозвище «Адвокат сельской местности», однажды заскочил смотреть футбол на скамейку запасных, но так разволновался, что потом кто-то про него сказал: «Видели, как Беппе чуть не умер на скамейке?». С тех времён у Маротты осталась памятная фотография – вот он, а вот мужчина с длинными волосами, Франко Бальдини, спустя годы помогавший Фабио Капелло в сборной России. Потом попал в «Венецию» к Пожирателю тренеров Маурицио Дзампарини, ежедневно жил в условиях пожирающего стресса: год – за десяток, а Маротта прожил в «Венеции» пять сезонов. При нём скромный клуб выходил в Серию А, брал в аренду Альваро Рекобу, демонстрировал классный футбол с Вальтером Новеллино, а Дзампарини, ещё не слетев с катушек окончательно, помогал жителям города бороться с постоянными наводнениями.
В кабинете Джузеппе Маротты, как и в его 22 в «Варезе», вы обязательно найдёте бутылку кисловатого красного вина, только теперь там другие люди и совсем другие суммы. В «Ювентусе» Беппе работает седьмой сезон, пять-шесть предыдущих сезонов он выслушивал проклятья, обвинения в скупости. Не только от тиффози: летом 2014-го Антонио Конте попросил купить ему Хуана Куадрадо, Маротта посоветовал вариант попроще и подешевле – Итурбе и Мората. Конте встал в позу и собрал вещи. Надо понимать, что Маротта изначально приглашался в «Юве», чтобы грамотно экономить. В своей колонке для La Gazzetta Dello Sport Беппе чётко очерчивал свою задачу: «Мы с Андреа Аньелли должны были залечить дыру в бюджете и одновременно попытаться построить новую команду».
Были неудачи – псих Никлас Бендтнер, дёшево проданный и не подошедший под тактику «Ювентуса» Конте Милош Красич, бездарный Хорхе Мартинес, психологически поломанный Эльеро Элиа. «Но в футболе это неизбежное – 10% сделок обязательно оказываются неудачными», – спокойно говорит Маротта. Удач гораздо больше. Вместе с Фабио Паратичи, своей правой рукой со времён работы в «Сампдории», этот шагающий за большими ушами «Ювентус» сколотил именно он.
Джузеппе Маротта
Кто: спортивный директор «Ювентуса»
Где работал: «Венеция», «Аталанта», «Сампдория»
Лучшая сделка: Поль Погба – подписан бесплатно, продан за 120 млн евро
Худшая сделка: Хорхе Мартинес – подписан за 12 млн евро, а теперь без клуба
За 300 тыс. евро из «Вольфсбурга» был вытащен Андреа Барцальи. Феликс Магат, главный диктатор мирового футбола, у которого травмы лечат не уколами, а кусками сыра, не пускал Барцальи в состав аутсайдера Бундеслиги, а в «Ювентусе» Барцальи быстро стал основным. Уже шесть лет защиту бьянконери цементирует тройка ВВС, Кьеллини в ней отвечает за воздух и бойцовский дух, Бонуччи – за первый пас, а Барцальи… просто незаметно делает работу топ-защитника. С возрастом Андреа играет меньше, но когда надо – закрывает даже энергозатратную позицию: в полуфиналах Лиги чемпионов с «Монако» Барцальи часто становился чистым правым защитником, страховал Дани Алвеса и перекрывал все варианты на своём фланге.
Бесплатный сыр Маротты – Андреа Пирло, Фернандо Льоренте, Сами Хедира и Дани Алвес. Пирло, ранее списанный самим же Массимилиано Аллегри, стал одним из главных причастных к возвращению «Ювентуса» в статус суперклуба. Льоренте качественно исполнял роль башни, в которую можно пульнуть с фланга. Хедира и Алвес, не пригодившиеся испанским топам, регенерировались в Турине: Хедира стал больше заниматься креативом, а Дани Алвес отлично вписался в тактику Аллегри, где бразилец и подаёт с фланга, и грамотно смещается в центр, и навязывает мощный прессинг, и редко оголяет свою зону.
Дальше – чистая арифметика. Поль Погба, за которого не заплатили ничего, вернулся в «Манчестер Юнайтед» за 120. Кингсли Коман, взятый на халяву с указки Паратичи, обеспечил 21 миллион чистой прибыли. Артуро Видаль стоил «Ювентусу» 12 млн, а был продан в «Баварию» за 37, когда нанёс имиджевый удар по «старой синьоре». Карлос Тевес был куплен за 13 млн евро – мелочи для игрока с таким вкладом в успех бьянконери. После таких трансферов даже покупка Гонсало Игуаина не выглядит безумием из прогнившей футбольной вселенной: «Игуаин видел, что мы готовы платить за него, – его покупка вообще не зависела от продажи Погба».
Годовой оборот «Ювентуса» – 400 млн евро, на уровне богатейших клубов мира. Отстроен стадион, из-за которого наслоилась часть долгов. Вокруг него развивается J-Village – город в городе на окраине Турина, с тренировочным центром, штабом для прессы, торговым центром, где можно перекусить, штаб-квартира «Юве», медицинский центр, где планируется лечить не только игроков, но и простых горожан. Новые рабочие места, новые зелёные территории, новая жизнь городской окраины – в этой затее прекрасно всё. Идею «города в городе» уже подхватили в других странах Европы, совсем недавно такой проект представил «Фейеноорд».
Этого тоже не случилось бы без Джузеппе Маротты. Из года в год критикуемый менеджер попадает в «яблочко» и жалеет только из-за минутных упущений: в нынешнем сезоне такой повод – сорвавшийся с крючка Габриэл Жезус. Из основного состава «Ювентуса», который должен сыграть в финале Лиги чемпионов, 8-9 человек приглашены лично Мароттой: и Леонардо Бонуччи, 15 млн за которого оказались мощнейшей инвестицией, и Пауло Дибала, и обретший новую неожиданную жизнь Марио Манджукич, и неожиданно дешёвый для себя Миралем Пьянич.
Нынешний «Ювентус» выиграл уже шесть кряду скудетто и замахнулся на Кубок чемпионов, но главный в успехе команды-династии – не игрок и даже не тренер. «Мой путь – как воплощённая в жизнь американская мечта. Хочу, чтобы молодёжь училась на моей мечте», – говорит Маротта. Если «Ювентусу» удастся довести долгий путь до золотого финала, пример Маротты может стать хрестоматийным. Это его команда, собранная за гроши.