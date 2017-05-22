«Мой путь – как американская мечта». Кто сделал «Ювентус» династией

Джузеппе Маротта – ходячая энциклопедия: если спросите у него поимённый состав каждой команды Серии А с 1960-х годов, ответит без запинки. Он часто достаёт с книжной полки маленькую книжку, где записаны составы сезона-1965/66. «В «Сампдории» играли Фрустальпи и Сормани, в «Варезе» – Шиманяк, Бельтрами и Траспедини», – отчеканивает Маротта. Тот сезон для него особенный: «Мне было восемь лет, и я работал кладовщиком… Ну хорошо, не совсем кладовщиком, а подмастерьем в раздевалке».

Восьмилетним мальчишкой Беппе шастал по родному Варезе, жил на виа Манин, почти через дорогу – стадион «Франко Оссола». Из окна можно было смотреть матчи и разглядывать тактику: «Я возвращался из школы на велосипеде, подходил к окну и наблюдал за игроками. Я хотел стать футбольным журналистом, руководителем – кем-то, кто причастен к футболу». Одним из работников «Варезе» был Анжелино – добряк со склада, раздававший игрокам майки. Высокий, сильный, серьёзный. Однажды Беппе пришёл на стадион: «Анжелино, могу посмотреть тренировку?» – «Ты почему не пошёл в школу?» – «Пусти…» – «Ладно, но если потом почистишь игрокам обувь». Маротта бегал за Анжелино, убирал раскиданные майки, гетры, тщетно пытался накачивать мячи маленькими ручонками. «Дай мне костюм команды, буду подавать мячи на стадионе», – выпрашивал Беппе.

Однажды Анжелино накричал на мальчишку, опять прогулявшего уроки, увидел слёзы, подошёл к Маротте: ты ещё ребёнок, это не твоя работа. «Нет-нет, – не унимался Беппе, – я вырасту и буду накачивать мячи и помогать футболистам, как ты». Убедил. Мальчишка устроился протирать обувь до жирного блеска, получил одобрение игроков «Варезе», начал посещать школу, присоединённую к клубу. В 19 Маротта получил визитку гендиректора клуба, в 21 – стал главой молодёжного сектора. Тогда же Беппе устроился писать о футболе в Il Giornale, но почти сразу попал в кабинет к тренеру Пьетро Марозо: «Ты компетентен, твои статьи мне нравятся, но выбирай – или внутри раздевалки, или снаружи». Маротта остался внутри, спустя год стал генеральным менеджером.

До 38 менял итальянские подвалы – «Варезе» на «Монцу», «Монцу» на «Комо», «Комо» на «Равенну» – поднимался из Серии С1 в Серию В, улетал обратно, катался на американских горках. Во время первого менеджерского опыта в «Варезе» получил прозвище «Адвокат сельской местности», однажды заскочил смотреть футбол на скамейку запасных, но так разволновался, что потом кто-то про него сказал: «Видели, как Беппе чуть не умер на скамейке?». С тех времён у Маротты осталась памятная фотография – вот он, а вот мужчина с длинными волосами, Франко Бальдини, спустя годы помогавший Фабио Капелло в сборной России. Потом попал в «Венецию» к Пожирателю тренеров Маурицио Дзампарини, ежедневно жил в условиях пожирающего стресса: год – за десяток, а Маротта прожил в «Венеции» пять сезонов. При нём скромный клуб выходил в Серию А, брал в аренду Альваро Рекобу, демонстрировал классный футбол с Вальтером Новеллино, а Дзампарини, ещё не слетев с катушек окончательно, помогал жителям города бороться с постоянными наводнениями.

«Он как Марадона». Самая ленивая звезда 2000-х Альваро Рекоба уникален: он умудрился влюбить в себя многих болельщиков, даже будучи ленивым и вспыхивая лишь изредка.

В кабинете Джузеппе Маротты, как и в его 22 в «Варезе», вы обязательно найдёте бутылку кисловатого красного вина, только теперь там другие люди и совсем другие суммы. В «Ювентусе» Беппе работает седьмой сезон, пять-шесть предыдущих сезонов он выслушивал проклятья, обвинения в скупости. Не только от тиффози: летом 2014-го Антонио Конте попросил купить ему Хуана Куадрадо, Маротта посоветовал вариант попроще и подешевле – Итурбе и Мората. Конте встал в позу и собрал вещи. Надо понимать, что Маротта изначально приглашался в «Юве», чтобы грамотно экономить. В своей колонке для La Gazzetta Dello Sport Беппе чётко очерчивал свою задачу: «Мы с Андреа Аньелли должны были залечить дыру в бюджете и одновременно попытаться построить новую команду».

Были неудачи – псих Никлас Бендтнер, дёшево проданный и не подошедший под тактику «Ювентуса» Конте Милош Красич, бездарный Хорхе Мартинес, психологически поломанный Эльеро Элиа. «Но в футболе это неизбежное – 10% сделок обязательно оказываются неудачными», – спокойно говорит Маротта. Удач гораздо больше. Вместе с Фабио Паратичи, своей правой рукой со времён работы в «Сампдории», этот шагающий за большими ушами «Ювентус» сколотил именно он.

Справка



Джузеппе Маротта



Кто: спортивный директор «Ювентуса»

Где работал: «Венеция», «Аталанта», «Сампдория»

Лучшая сделка: Поль Погба – подписан бесплатно, продан за 120 млн евро

Худшая сделка: Хорхе Мартинес – подписан за 12 млн евро, а теперь без клуба

За 300 тыс. евро из «Вольфсбурга» был вытащен Андреа Барцальи. Феликс Магат, главный диктатор мирового футбола, у которого травмы лечат не уколами, а кусками сыра, не пускал Барцальи в состав аутсайдера Бундеслиги, а в «Ювентусе» Барцальи быстро стал основным. Уже шесть лет защиту бьянконери цементирует тройка ВВС, Кьеллини в ней отвечает за воздух и бойцовский дух, Бонуччи – за первый пас, а Барцальи… просто незаметно делает работу топ-защитника. С возрастом Андреа играет меньше, но когда надо – закрывает даже энергозатратную позицию: в полуфиналах Лиги чемпионов с «Монако» Барцальи часто становился чистым правым защитником, страховал Дани Алвеса и перекрывал все варианты на своём фланге.

Бесплатный сыр Маротты – Андреа Пирло, Фернандо Льоренте, Сами Хедира и Дани Алвес. Пирло, ранее списанный самим же Массимилиано Аллегри, стал одним из главных причастных к возвращению «Ювентуса» в статус суперклуба. Льоренте качественно исполнял роль башни, в которую можно пульнуть с фланга. Хедира и Алвес, не пригодившиеся испанским топам, регенерировались в Турине: Хедира стал больше заниматься креативом, а Дани Алвес отлично вписался в тактику Аллегри, где бразилец и подаёт с фланга, и грамотно смещается в центр, и навязывает мощный прессинг, и редко оголяет свою зону.

«Я как Пабло Пикассо». Как в 34 года оставаться лучшим латералем Европы Дани Алвес – лучший игрок матча с «Монако». Он стал одним из главных составляющих успешной игры «Ювентуса».

Дальше – чистая арифметика. Поль Погба, за которого не заплатили ничего, вернулся в «Манчестер Юнайтед» за 120. Кингсли Коман, взятый на халяву с указки Паратичи, обеспечил 21 миллион чистой прибыли. Артуро Видаль стоил «Ювентусу» 12 млн, а был продан в «Баварию» за 37, когда нанёс имиджевый удар по «старой синьоре». Карлос Тевес был куплен за 13 млн евро – мелочи для игрока с таким вкладом в успех бьянконери. После таких трансферов даже покупка Гонсало Игуаина не выглядит безумием из прогнившей футбольной вселенной: «Игуаин видел, что мы готовы платить за него, – его покупка вообще не зависела от продажи Погба».

Годовой оборот «Ювентуса» – 400 млн евро, на уровне богатейших клубов мира. Отстроен стадион, из-за которого наслоилась часть долгов. Вокруг него развивается J-Village – город в городе на окраине Турина, с тренировочным центром, штабом для прессы, торговым центром, где можно перекусить, штаб-квартира «Юве», медицинский центр, где планируется лечить не только игроков, но и простых горожан. Новые рабочие места, новые зелёные территории, новая жизнь городской окраины – в этой затее прекрасно всё. Идею «города в городе» уже подхватили в других странах Европы, совсем недавно такой проект представил «Фейеноорд».

Этого тоже не случилось бы без Джузеппе Маротты. Из года в год критикуемый менеджер попадает в «яблочко» и жалеет только из-за минутных упущений: в нынешнем сезоне такой повод – сорвавшийся с крючка Габриэл Жезус. Из основного состава «Ювентуса», который должен сыграть в финале Лиги чемпионов, 8-9 человек приглашены лично Мароттой: и Леонардо Бонуччи, 15 млн за которого оказались мощнейшей инвестицией, и Пауло Дибала, и обретший новую неожиданную жизнь Марио Манджукич, и неожиданно дешёвый для себя Миралем Пьянич.

Вечно Пьянич. Как «Ювентус» нашёл нового Пирло Боснийская жемчужина, которая по интеллекту подошла бы «Барселоне». Но которая сегодня её остановит.

Нынешний «Ювентус» выиграл уже шесть кряду скудетто и замахнулся на Кубок чемпионов, но главный в успехе команды-династии – не игрок и даже не тренер. «Мой путь – как воплощённая в жизнь американская мечта. Хочу, чтобы молодёжь училась на моей мечте», – говорит Маротта. Если «Ювентусу» удастся довести долгий путь до золотого финала, пример Маротты может стать хрестоматийным. Это его команда, собранная за гроши.