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Как празднуют чемпионство «Челси», «Реал» и «Спартак»
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

«Спартак» против Европы. Как ещё можно отпраздновать чемпионство

Красочные и показательные кадры празднования чемпионства. Болельщики «Реала», «Ювентуса», «Баварии», «Челси». И «Спартака».
22 мая 2017, понедельник. 13:00. Футбол

Почти во всех европейских чемпионатах уже известны победители. В прошедшие выходные «Реал», «Ювентус» и «Монако» присоединились к «Баварии» и «Челси», и теперь во всех пяти традиционных топ-лигах чемпион уже определён. Помимо выигранного титула эти команды объединяет ещё кое-что – способ празднования. Оказывается, отметить победу в чемпионате можно и не разбирая стадион на части. Как сделать праздник красивым – в нашей фотогалерее.

Германия

На самом деле, без пострадавших не обошлось: досталось Карло Анчелотти. Итальянец предвидел это и накануне чемпионского матча констатировал, что из-за больных коленей не сможет спастись бегством от своей команды. Так и случилось, и облитый с ног до головы пивом Карло начал мстить. Одновременно «Бавария» провожала Хаби Алонсо и Филиппа Лама. Футболисты вышли на поле с семьями. Домашняя атмосфера, награждение, конфетти, шампанское. Фанаты на поле не выбегали.

Италия

Футболисты немного похулиганили: обрызгали Массимилиано Аллегри судейской пеной. В остальном празднование чемпионства получилось вполне традиционным. Разве что бутылка шампанского у Леонардо Бонуччи чуть больше обычной. Болельщики эмоционально отметили 33-й титул, растянули баннеры и устроили шествие с фейерверком. Но – перед стадионом, а не на поле. Обошлось без выламывания кресел и драки с полицией.

Англия

«Челси» рискнул: чемпионов Англии награждали прямо на поле, а не на трибунах. Как нам уже известно, толпа болельщиков на поле может серьёзно осложнить этот процесс. Но всё прошло мирно. Огромная растяжка, посвящённая Джону Терри, стала главной составляющей перформанса болельщиков «Челси». И пение. Как они пели!

Испания

Здесь скромнее всего. «Реалу» ещё не вручён чемпионский кубок, титул был завоёван в Малаге, поэтому мадридцы ограничились чемпионским автобусом. Ну и футболисты, разумеется, качали Зидана после финального свистка.

Франция

Футболисты «Монако» оперативно сделали победные фотографии в раздевалке, а на следующий день покрасили волосы в клубные цвета.

Фото: Reuters

Россия

А можно праздновать и по-другому. Сначала – прорвать ограждения и выбежать на поле в Перми. Отметить чемпионство со своей командой – это же так естественно. Заодно, на эмоциях, можно и ворота снести.

Через четыре дня отпраздновать как следует. Хорошо, что президент клуба всё понимает. Через несколько секунд после финального свистка поле заполнили болельщики. Они радовались вместе с футболистами. Правда, адекватно провести церемонию награждения не удалось: толпа не сделала коридор для игроков, диктор напрасно упрашивал болельщиков пропустить чемпионов к возвышению. Ну и ворота сломали, конечно. Традиция однако.

Прошло четыре дня. «Спартак» уже в статусе чемпиона разгромно проиграл в Туле «Арсеналу». Чем не повод прорвать ограждения и выбежать на поле? Отметить чемпионство со своей командой – это же так естественно (сиквел). Заодно, на эмоциях, можно и ворота снести. И кресла – зачем на стадионе кресла? Хорошо, что это был последний тур.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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