Данни ставит эффектную точку смазанного сезона «Зенита»

Вот и всё. Сезон РФПЛ официально завершён, с чем всех можно и поздравить. Совсем скоро – подведение итогов первенства, выборка ярких моментов, схем, слов и т.д. А пока – подборка лучших голов заключительного тура чемпионата России. И да, здесь есть на что посмотреть.
5. Витиньо, ЦСКА
(ЦСКА – «Анжи» — 4:0, 24-я минута – 2:0)
Если верить словам Виктора Гончаренко, в следующем сезоне Витиньо может стать лучшим игроком РФПЛ. Глядя на вдохновенную игру бразильца во втором круге, с этим прогнозом трудно не согласиться.
4. Милад Мохаммади, «Терек»
(«Крылья Советов» — «Терек» — 1:3, 57-я минута – 0:2)
«Терек» воспользовался ошибкой «Крыльев» при выходе из обороны. Плиев подхватил мяч и эффектно сыграл направо на Мохаммади, который убрал мяч под левую и уложил его в ближний угол.
3. Фёдор Чалов, ЦСКА
(ЦСКА – «Анжи» — 4:0, 49-я минута – 4:0)
Юный форвард ЦСКА прогрессирует ударными темпами. Четвёртый гол Чалова в последних четырёх играх стал последним для ЦСКА в этом сезоне. Фёдор легко ушёл от трёх футболистов «Анжи» и хладнокровно уложил мяч в угол ворот Юрченко.
2. Аблайе Мбенге, «Терек»
(«Крылья Советов» — «Терек» — 1:3, 37-я минута – 0:1)
Раззабивался форвард «Терека» в последних турах. Шесть голов в заключительных шести турах записал на свой счёт Мбенге. Гол сенегальца, вколотившего первый гвоздь в «крышку самарского гроба», получился особо эффектным. Аблайе сделал посмешище из обороны «Крыльев» и вколотил мяч в ближний угол.
1. Мигел Данни, «Зенит»
(«Локомотив» — «Зенит» — 0:2, 83-я минута – 0:2)
Первое место достаётся редкому игроку «Зенита», к которому у болельщиков вряд ли будут какие-то претензии по окончании чемпионата. Мигел Данни поставил эффектную точку смазанного командой сезона, после кросса Смольникова отправив мяч за шиворот Гилерме.
Лидеры среди команд:
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 78
ЦСКА — 64
«Краснодар» — 38
«Рубин» — 28
«Локомотив» – 26.
Лидеры среди игроков:
Квинси Промес, «Спартак» — 19
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Витиньо, ЦСКА — 12
Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10.