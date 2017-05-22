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Данни
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Данни ставит эффектную точку смазанного сезона «Зенита»

Бильярдный удар Витиньо, проход Чалова и «парашют» Данни – в хит-параде лучших голов заключительного, 30-го, тура РФПЛ.
22 мая 2017, понедельник. 14:30. Футбол

Вот и всё. Сезон РФПЛ официально завершён, с чем всех можно и поздравить. Совсем скоро – подведение итогов первенства, выборка ярких моментов, схем, слов и т.д. А пока – подборка лучших голов заключительного тура чемпионата России. И да, здесь есть на что посмотреть.

5. Витиньо, ЦСКА

(ЦСКА – «Анжи» — 4:0, 24-я минута – 2:0)

Если верить словам Виктора Гончаренко, в следующем сезоне Витиньо может стать лучшим игроком РФПЛ. Глядя на вдохновенную игру бразильца во втором круге, с этим прогнозом трудно не согласиться.

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4. Милад Мохаммади, «Терек»

(«Крылья Советов» — «Терек» — 1:3, 57-я минута – 0:2)

«Терек» воспользовался ошибкой «Крыльев» при выходе из обороны. Плиев подхватил мяч и эффектно сыграл направо на Мохаммади, который убрал мяч под левую и уложил его в ближний угол.

3. Фёдор Чалов, ЦСКА

(ЦСКА – «Анжи» — 4:0, 49-я минута – 4:0)

Юный форвард ЦСКА прогрессирует ударными темпами. Четвёртый гол Чалова в последних четырёх играх стал последним для ЦСКА в этом сезоне. Фёдор легко ушёл от трёх футболистов «Анжи» и хладнокровно уложил мяч в угол ворот Юрченко.

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2. Аблайе Мбенге, «Терек»

(«Крылья Советов» — «Терек» — 1:3, 37-я минута – 0:1)

Раззабивался форвард «Терека» в последних турах. Шесть голов в заключительных шести турах записал на свой счёт Мбенге. Гол сенегальца, вколотившего первый гвоздь в «крышку самарского гроба», получился особо эффектным. Аблайе сделал посмешище из обороны «Крыльев» и вколотил мяч в ближний угол.

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1. Мигел Данни, «Зенит»

(«Локомотив» — «Зенит» — 0:2, 83-я минута – 0:2)

Первое место достаётся редкому игроку «Зенита», к которому у болельщиков вряд ли будут какие-то претензии по окончании чемпионата. Мигел Данни поставил эффектную точку смазанного командой сезона, после кросса Смольникова отправив мяч за шиворот Гилерме.

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Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 78

ЦСКА — 64

«Краснодар» — 38

«Рубин» — 28

«Локомотив» – 26.

Лидеры среди игроков:

Квинси Промес, «Спартак» — 19

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Витиньо, ЦСКА — 12

Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аблайе Мбенге Витиньо Мигел Данни Милад Мохаммади Фёдор Чалов Лучшие голы тура
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