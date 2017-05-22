Чуть не убил обезьяну на воротах. 10 историй из жизни Виктора Понедельника

1. Как Понедельник чуть обезьяну не убил

В 1963 году Понедельнику пришлось объясняться перед компетентными органами СССР после необычного инцидента. В том году он в составе ростовского СКА играл серию товарищеских матчей с африканскими сборными. Каково же было удивление на родине, когда в один день появилось сообщение: «Понедельник ударом страшной силы убил обезьяну, которая стояла в воротах сборной Мали». Эта новость попала на полосы советских газет то ли из-за проблем со связью, то ли из-за неправильного перевода информации французского журналиста, присутствовавшего на той игре. Резонанс, в общем, был вызван немалый.

Виктор Владимирович Понедельник



Кто: заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы, легенда ростовского футбола



За кого играл: «Торпедо» (Ростов»), «Ростсельмаш», СКА



Чем знаменит: забил «золотой гол» в финале чемпионата Европы 1960 года



Трофеи: золото чемпионата Европы – 1960, серебро чемпионата Европы – 1964



Но на деле всё оказалось не так трагично. Оказалось, что вратарь сборной Мали вывел с собой на поле обезьяну на цепочке. Пристегнул цепочку к гвоздю, посадил животное на перекладину, и игра началась. В один момент Понедельник решил приложиться по воротам с дальней дистанции, мяч угодил в перекладину рядом с обезьяной, и та свалилась на землю без сознания. Футболисты сборной Мали тут же бросили играть, понеслись к месту происшествия, взяли животное на руки и унесли с поля. Как оказалось, обезьяна была талисманом команды, и если бы с ней случилось что-то серьёзное, игроки СКА вполне могли и не выбраться со стадиона. К счастью, всё обошлось. Талисман малийской сборной пришёл в себя и до конца игры просидел на перекладине ворот. А Понедельник с партнёрами на всякий случай решили играть низом.

Срыв покровов. Как убивали обезьяну вратаря В 1963 году Понедельник мячом убил обезьяну вратаря сборной Мали. Эта кровожадная история не могла не оказаться в рубрике «Срыв покровов».

2. Как Понедельник боксом занимался

В юности Понедельник занимался боксом, имеет второй разряд, мог свалить почти любого, здоровья хватало. Только тренер тогда вдолбил в его голову золотое правило – никаких драк на улице. С тех пор футболист всегда держал себя в руках. Хотя поводов ввязаться в драку хватало.

Один странный ростовский болельщик не раз нарывался на конфликт с футболистами. Однажды схватил нападающего за руку у выхода со стадиона со словами «Иди сюда! Подумаешь, звезда». А в другой раз подстерёг в городе и кричал, что за футболистами всегда ходит охрана и к ним не подобраться. По признанию Понедельника, тогда он был очень близок к тому, чтобы нарушить золотое правило. Но сдержался.

Фото: РИА Новости

3. Как в советские времена с судьями разбирались

Договорные матчи были и в советский период. По рассказам Понедельника, во время его игровой карьеры был один судья, которого управление футбола РСФСР специально назначало на игры, которые должны закончиться с определённым результатом. Когда тот появлялся в Ростове, все только и говорили: поражение приехало. Но во время одного матча «Ростсельмаша» Понедельника в Винницах и судья оказался бессилен.

Начальником команды был Александр Щелчков, бывший арбитр, который как раз приходился учителем того самого «судьи-убийцы». В первом тайме судья не давал команде из Ростова коснуться мяча, постоянно прерывая игру свистками. В перерыве Щелчков отправился в судейскую разбираться. Вернулся довольный: «Победа будет за нами». На вопрос «почему?» прозвучал ответ: «Он майки перепутал». Во втором тайме судья судил честно.

4. Как машину Понедельника на руках носили

В интервью «Чемпионату» Александр Шикунов рассказал в том числе и о значимости для Ростова Виктора Понедельника.

«В Ростове Понедельник – легенда. У него была кличка Пан. Понедельник – Пан. На поле же быстро надо обращаться. Когда Пан приезжал, это было событие для всего города. Его не забывают. Идёт пенсия, клуб доплачивает. У нас ему и памятник поставили на стадионе».

В стране нападающий СКА был всеобщим любимцем. В Ростовской области так вообще живая легенда. Однажды он вместе с командой отправился на товарищеский матч в Азов. После игры Понедельник и несколько игроков сели в его «Волгу», но не успел он завести мотор, как почувствовал, что машина поднимается в воздух. Болельщики протащили машину с футболистами несколько метров, после чего опустили на землю. По словам Понедельника, это был самый большой испуг в его жизни.

5. Как Понедельник чуть в «Реал» не перешёл

После победы на чемпионате Европы о советском футболе узнали на всём континенте. Золотые медали команде вручали в ресторане на Эйфелевой башне. В разгар торжества появился президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу, в честь которого позже назовут стадион клуба, и предложил Понедельнику, Яшину, Иванову и Бубукину контракты. Графа «заработная плата» пустовала, туда игроки могли вписать любую сумму.

В разгар торжества появился президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу, в честь которого позже назовут стадион клуба, и предложил Понедельнику, Яшину, Иванову и Бубукину контракты.

Полковник КГБ, руководивший тогда советской делегацией, выхватил микрофон, громко поблагодарил Бернабеу и заявил, что футболисты не имеют права подписать контракты, так как не могут просто так разорвать соглашения со своими клубами. Президент «Реала» лишь улыбнулся. Он всё прекрасно понимал.

А самим игрокам, по словам Понедельника, ещё не раз предлагали перейти в лучшие команды Европы. Им же оставалось только молчать.

Фото: РИА Новости

6. Как Понедельник в экстремальные страны выезжал

Сборная СССР в 60-е гастролировала по всему миру, потому Понедельнику приходилось бывать порой в очень мрачных местах. В диктаторских странах Латинской Америки, само собой, обстановка была не самая благоприятная. Но наибольшее впечатление на советских игроков произвела столица Коста-Рики Сан-Хосе, на улицах которой нельзя было встретить ни одного человека в гражданском – только военные на машинах с пулемётами.

На чемпионате мира – 1962 сборную СССР поселили в Арике, унылом городке на берегу Тихого океана, население которого составляли в основном рыбаки и рабочие с местных рудников. Из достопримечательностей – лишь ухабистое поле, казино и порт. Говорили, что дожди здесь бывают лишь раз в пять лет. Глядя на всю эту атмосферу, капитан сборной Игорь Нетто подошёл к Понедельнику и сказал: «Вить, у тебя нет ощущения, что тут заканчивается Земля?».

Ещё запомнилась форварду сборной поездка в Турцию. Утром команда выбежала на зарядку, когда переводчик сообщил: «А в стране сегодня переворот произошёл. Премьер-министр арестован, власть захватили военные. Кстати, без единого выстрела. Но матч всё равно состоится, переворот футболу не помеха».

Понедельник: главное – ещё двигаюсь Автор победного гола в финале КЕ-1960 Виктор Понедельник – рассказчик замечательный. В своём очередном интервью он вспомнил о встрече с Фурцевой, мифах о джентльмене Нетто и смерти обезьяны.

7. Какие премиальные Понедельник получил за победу на Евро-1960

Ни о каких баснословных контрактах в те времена не могло быть и речи. Футболисты сборной СССР за победу на Евро получили по 200 долларов. Понедельник на эти деньги купил жене искусственную шубу и одежду детям.

Тем не менее в Ростов он всегда привозил гостинцы из-за рубежа. Александр Шикунов, отец которого играл с Понедельником в одной команде, рассказывал:

«Когда он возвращался из сборной, привозил мне игрушечные машинки – даже один пластиковый Ford, которых мы в СССР и не видели. Матери привозил духи, отцу – сигареты. Что ещё отцу надо? Тогда любые были за счастье».

8. Как Понедельник и футболисты сборной зарабатывали за границей

На выездные турниры вместе со сборной СССР под видом журналистов всегда выезжали десятки представителей КГБ. Лев Яшин по своим связям выяснял, кто именно летит с командой, и предупреждал партнёров, чего от кого ожидать. Если попадался «нормальный мужик», футболисты покупали за границей за копейки болоньевые плащи, а на родине по выгодной цене сдавали в комиссионку.

Кроме того, в 60-е наладились контакты с Adidas и Puma, представители которых предлагали известным игрокам за 200-300 долларов (солидные по тем временам деньги) сделать несколько фото в их бутсах. Понедельник и его напарники втайне от руководства улучали момент, собирались в тайном месте, позировали и быстро получали деньги.

Фото: РИА Новости

9. Как Понедельник чуть в ЦСКА не перешёл

В начале 60-х годов Леонид Брежнев был очень недоволен тем, что его любимая команда ЦСКА не показывает достойных результатов. Потому было принято решение свезти в Москву лучших футболистов из провинции. За Понедельником в Ростов приехали два офицера с автоматами и запихнули в самолёт. В Москве ему вручили ключи от квартиры на Соколе, в доме, где жили такие известные футболисты, как Старостин, Бубукин, Бобров и Федотов. Но открывать дверь Понедельник побоялся – спал на раскладушке у друга отца.

За Понедельником в Ростов приехали два офицера с автоматами и запихнули в самолёт.

В Ростове тем временем начались демонстрации – люди были недовольны, что из СКА забирают лучшего игрока. Да и сам Понедельник хотел продолжить играть за команду из родного города. В итоге секретарь комсомола из-за событий в Ростове и благодаря связям отца футболиста пошёл на уступки и разрешил Виктору вернуться на родину. Из поезда в Ростове любимца выносили на руках.

Находящийся в годах Понедельник в цивильном костюме трижды подряд зарядил мяч точно в перекладину.

10. Как Понедельник форму держал

С играми за команды ветеранов Виктор Понедельник завязал, когда ему перевалило за 50. Давала о себе знать давняя травма колена. После третьей операции легендарный форвард решил остановиться, хотя на соревнованиях ветеранов Понедельник поражал всех своим мастерством. Однажды на турнире в Гаграх он поспорил с ветераном тбилисского «Динамо» Владимиром Баркаей, что трижды с линии штрафной попадёт в перекладину. Спорили на бутылку чачи, лежавшую в «Волге» Баркаи. «Бить босиком?» — спросил Понедельник. «Э-э, нет, — ответил Владимир. – Босиком ты не промахнёшься. Давай-ка в туфлях». Удивлению корреспондента и болельщиков, находившихся рядом, не было предела. Находящийся в годах Понедельник в цивильном костюме трижды подряд зарядил мяч точно в перекладину. Выигранную чачу Виктор Владимирович распил вместе с местными болельщиками.