«Федя всегда забивал, а в Тимура не верили». Сборная воспитанников Гришина

Подытоживая семилетний период работы Александра Гришина в дубле ЦСКА, мы составили сборную его воспитанников, а тренер её прокомментировал.

Вратарь

Иван Злобин (20 лет, «Бенфика-Б», Португалия)

Достижения: 7 матчей во втором дивизионе Португалии, 2 из них на ноль.

Даже завсегдатаи «Октября» и те, должно быть, смутно помнят вратаря Злобина. Играл он урывками – в общей сложности меньше десятка матчей в молодёжном первенстве да пара выходов в Лиге УЕФА. Поэтому появление Ивана в самом титулованном клубе Португалии, пускай и в юниорском составе, произвело мини-сенсацию в нашем футбольном мирке. В конце прошлого года он начал играть за резервный состав лиссабонского гранда во втором по силе дивизионе, в апреле изготовил два подряд «сухаря» — словом, карьера у парня развивается, и, судя по всему, в правильном направлении. Притом что дома она была под угрозой досрочного прекращения.

Комментарий Гришина

— Ваня – хороший парень и вратарь неплохой, по потенциалу, возможно, сильнейший среди сверстников. Трудяга. Здесь у него с сердцем проблему обнаружили и не стали подписывать медицинскую карту, а португальские врачи противопоказаний к футболу не выявили. Может, и хорошо, что так получилось – теперь в «Бенфике» человек играет.

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Правый защитник

Достижения: 84 матча в чешской лиге, 12 очков по системе «гол+пас» в текущем чемпионате (3+9), лучший иностранный игрок «Спарты» в сезоне.

По иронии судьбы, свой единственный матч Лиги чемпионов в майке родного клуба коренной «армеец» Караваев провёл в Чехии, где впоследствии и вырос из перспективного игрока в одного из сильнейших защитников лиги. До сих пор Вячеслав двигался только на повышение: из «Дуклы» в «Яблонец», из «Яблонца» — в «Спарту». Такими темпами, глядишь, и до элитной европейской лиги доберётся — условная Германия стала бы логичным следующим пунктом на его карьерном маршруте. Удивительно, что в сборной страны, даже в расширенном её списке, места одному из лучших российских легионеров по-прежнему не находится.

Комментарий Гришина

— Караваев ещё в школе у меня играл. Вместе стали чемпионами России и Москвы, взяли кубок столицы. Слава выделялся. Единственное, мы его перевели из полузащиты в защиту – и не прогадали. У него хорошая правая нога и приличная техническая оснащённость. Отменное здоровье позволяет выполнять большой объём работы. Признание во втором клубе Чехии дорогого стоит. Уверен, за ним следят в сборной, и в скором будущем мы Славу в ней увидим.

Каравай, кого хочешь – выбирай! «Спартак»? ЦСКА? «Спарта»? Не сумев сманить из ЦСКА Марио Фернандеса, «Спартак» переключил внимание на бывшего «армейца» — Вячеслава Караваева.

Центральный защитник

Достижения: 2 матча за сборную России, выход с «Енисеем» в плей-офф ФНЛ – РФПЛ.

Летом 2015-го Фабио Капелло огорошил общественность, вызвав, а затем и выпустив на поле юношу без единого матча в Премьер-Лиге за душой. Раз – и сразу другой. С тех пор Чернов «оброс мускулами» в ФНЛ, но до высшего дивизиона по сей день не добрался. Возможно, получится с «Енисеем», прорвавшимся в стыковые матчи. Хотя, учитывая суммарный возраст и физический износ «армейской» обороны, не удивлюсь возвращению Никиты в лоно взрастившего его клуба.

Комментарий Гришина

— По-моему, вся Россия обсуждала привлечение мальчишки из дубля ЦСКА в национальную команду. Мы сами были в восторге. Ассистент Капелло приезжал на наши игры – и заметил Никиту. Раз Дон Фабио позвал — значит увидел ценные качества. Многословных напутствий новичку не было. Сказали: «Не нервничай, играй как умеешь».

Центральный защитник

Алексей Никитин (25 лет, «Уфа»)

Достижения: 20 матчей за молодёжную сборную, 54 игры, 1 гол в РФПЛ.

Ещё один представитель дефицитной профессии последние два сезона провёл в Уфе. Москвичу и «продукту» академии ЦСКА не повезло оказаться в одно время в одном месте с могучей кучкой Березуцких и Игнашевича – шансов прорваться в основу был мизер. Понимая это, Алексей ещё в 2012 году отправился за практикой в Красноярск, а с 2014-го регулярно играет в РФПЛ: сезон отбегал в Перми, пару – в Уфе.

Комментарий Гришина

— Никитин – мой выпускник, 1992 года. Хороший защитник, привлекался в молодёжную сборную, природные данные неплохие, человеческие качества – тоже на высоте. Единственное, немного не везёт пацану — большие клубы никак его не разглядят. С другой стороны, в «Уфе» он на своём месте – исправно выходит на поле.

Левый защитник

Пётр Тен (24 года, «Енисей»)

Достижения: трёхкратный призёр ФНЛ – одно второе место (с «Анжи»), два третьих – с «Томью» и «Енисеем».

После повышения Щенникова с левыми защитниками в «молодёжке» ЦСКА была напряжёнка. Кандидатов хватало – реального претендента на место в головной команде не наблюдалось. Одно время Леонид Слуцкий присматривался к Тену – подтянул к тренировкам основы, даже выпустил на поле в чемпионате. Но развития история не получила, и Пётр занялся освоением второго по ранжиру отечественного дивизиона. Благодаря «Ротору», «Анжи», «Томи» и «Енисею» изучил его досконально – пора бы, наверное, и этажом выше себя проявить.

Комментарий Гришина

— Мой и Андрея Плахетко воспитанник. Хорошее техническое оснащение, цепкий, быстрый игрок. Единственное, немного росточка не хватает.

Центральный полузащитник

Святослав Георгиевский (21 год, «Анжи»)

Достижения: 10 матчей, 3 результативные передачи в сезоне-2016/17.

Предыдущий тренер «армейцев» отмечал незаурядную технику работы с мячом и склонность к импровизации на поле Георгиевского, но недостатка в исполнителях этого профиля не испытывал. При живых и здоровых Ерёменко, Дзагоеве, Натхо и резко прогрессирующем Головине переход в менее амбициозный клуб представлялся со стороны достаточно логичным решением. Хотя у Александра Гришина иное мнение на сей счёт.

Комментарий Гришина

— Нестандартный и очень одарённый футболист — таких у нас мало. Техника неимоверная. Жалею, что он ушёл. Я видел в нём потенциал игрока первой команды. Мы уговаривали Славу остаться, но его агент поторопил, и Георгиевский принял неправильное решение. Задержись он на полгодика-годик в дубле – всё сложилось бы по-другому.

Центральный полузащитник

Достижения: чемпион и дважды вице-чемпион России, лучший молодой игрок страны 2016 года, участник Евро-2016, чемпион Европы среди юношей (U-17) и серебряный медалист Евро-2015 (U-19).

Полный тёзка Гришина – тоже Александр Сергеевич – лучше всех сверстников распорядился шансом в ЦСКА. Человеку без одной недели 21, а он трижды поднимался на пьедестал чемпионата России, и не просто так, за компанию со старшими сослуживцами – сначала на правах перспективного, а затем и ключевого исполнителя. Весну 2017-го Головин провёл так по-взрослому, что слухи об интересе к «армейцу» со стороны «Челси» уже не выглядят заведомой выдумкой… даже если таковой и являются.

Комментарий Гришина

— Из его класса трое пришли в молодёжку — ещё Чернов и Макаров. Мелкий, щуплый, Сашка не выделялся на фоне ровесников, но видение поля и техническая оснащённость просматривались. Остальное подтягивали по ходу. С 16 до 18 лет все ребята прибавляют в физическом отношении, поскольку ещё растут. Тут главное не помешать, не перегрузить – чтобы сердце не село, других болячек не случилось. В случае Головина, считаю, нам это удалось. За два года в дубле он вышел на следующий уровень.

Левый полузащитник

Достижения: 3 матча в РФПЛ, 2 – в Лиге чемпионов.

Гордюшенко пока объективно сложно рассчитывать на безграничное доверие тренера первой команды, но он в обойме – уже немало для вчерашнего дублёра. Ценность Астика, как его любя называют в команде, в глазах Виктора Гончаренко повышает исполнительность и разносторонность: Гордюшенко готов выйти на любое место в средней линии и отпахать «от сих и до сих».

Комментарий Гришина

— Если козыри Головина – техника и видение поля, то Гордюшенко берёт своё за счёт большого объёма выполняемой работы и огромного желания.

Правый полузащитник

Иван Олейников

Достижения: 1 гол и 3 результативные передачи в Лиге УЕФА.

Василий Березуцкий на первом зимнем сборе в Испании шутил: мол, даже не знаю, в команде ли Ваня, поскольку за полторы недели не услышал от него ни слова. Естественно, что «молодая гвардия» на первых порах держалась чуточку обособленно от «стариков», но к работе Олейникова серьёзных претензий у Гончаренко не возникло.

Комментарий Гришина

— С Олейниковым вообще странная история приключилась: когда нам из школы передавали команду, Иван в списках вообще не значился. Нам предлагали другого мальчика. Можно сказать, случайно его увидели – на матче выпускного года. Человек выходил на замену – и добавлял качества игре. Техника у него неординарная, один в один обыгрывает. Взяли и не пожалели. Ваня – крайний нападающий по формату, поэтому ему было сложно сполна реализовать себя на сборах основы в рамках схемы 3-5-2. Ему идеально 4-3-3 подходит.

Нападающий

Тимур Жамалетдинов (20 лет, ЦСКА)

Достижения: лучший бомбардир ЦСКА в Лиге УЕФА (13 голов за 3 сезона).

Юношеские сборные прошли мимо москвича Жамалетдинова. Мягко говоря, невысоко он котируется в молодёжной команде – притом что в Лиге УЕФА ежегодно улучшал персональную статистику (3 гола, 4, 6…) и регулярно отличался в национальном первенстве. Короче говоря, не баловень фортуны. Виктор Гончаренко и сам был футболистом трудолюбивым и самоотверженным – и игроков с таким набором характеристик ценит. С его приходом Жамалетдинов наконец-то совершил переход из юношеского футбола во взрослый.

Комментарий Гришина

— В Жамалетдинова вообще никто не верил в клубе. Мне прямо так и сказали: зачем вы его держите, он бесперспективный, отдавайте, куда хотите. Парень сделал себя сам. Мы ему только немного помогли – направили в правильное русло. Вот увидите, Тимур себя ещё проявит.

Нападающий

Достижения: 1-3-е места по результативности в ЦСКА (6 голов).

После предыдущей заметки о Фёдоре выслушал массу упрёков в комментариях и «твиттерах» — в неуместности и преждевременности такого внимания к юноше с якобы ещё неокрепшей психикой. Надеюсь, хотя бы право Чалова на присутствие в этой символической сборной никто оспаривать не станет. Место в стартовом составе ЦСКА и полдюжины голов в РФПЛ говорят сами за себя.

Дяди и Фёдор. В чём Чалов превосходит в этом сезоне Смолова, Дзюбу, Промеса В чём юный «армеец» Чалов превосходит в текущем сезоне Смолова и Промеса, и сколько в его возрасте забивали Кержаков, Павлюченко и Дзюба.

Комментарий Гришина

— Федька – чистый первый нападающий. Бомбардир. Всегда много забивал. У них с Жамалетдиновым сложилась неплохая связка: Тимур действовал в оттяжке, а Фёдор – завершал. У него для этого есть все данные – стартовая скорость, чутьё. Меня его результаты в Премьер-Лиге не удивили. ЦСКА – хорошая команда, есть кому отдать, а исполнить Чалов умеет. В своё время таким был Олег Сергеев. Ему отдавали, и он одним касанием – головой или ногой – забивал. Так и Чалов – ему только нужно принести мяч в штрафную.