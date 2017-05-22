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Умер известный футбольный комментатор Владимир Перетурин
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«Должен прозвучать свисток, хочет он или нет». Умер Владимир Перетурин

На 79-м году ушёл из жизни Владимир Перетурин, футбольный комментатор страны 80-х и 90-х, автор и ведущий программы «Футбольное обозрение».
22 мая 2017, понедельник. 19:15. Футбол

Владимир Перетурин ещё во время учёбы в школе начал играть в детской школе московского «Динамо», потом стал профессиональным футболистом, играл в кировском и ленинградском «Динамо». Закончил играть ещё до 30 лет из-за череды травм.

После завершения спортивной карьеры окончил исторический факультет ЛГПИ им. А.И. Герцена, а позже устроился комментатором на телевидение. Вёл почти все главные матчи и Олимпиады. В 1980 году Владимир Иванович придумал и стал вести телепрограмму «Футбольное обозрение» и был её ведущим на протяжении почти 20 лет. За это время вышло более более 900 выпусков.

Историю появления «Футбольного обозрения» Перетурин нередко вспоминал в своих интервью.

«1980 год, Олимпиада в Москве. Я возглавлял на ней телевизионную футбольную бригаду. И по окончании Игр на итоговом собрании в Кремле, набравшись смелости, подошёл к одному из близких помощников Брежнева и рассказал ему об идее такой вот программы. Прошло время. И через несколько месяцев, кажется, после ноябрьских праздников, к нам в студию вбегает главный редактор Иваницкий и говорит: «Володя, надо делать футбольную программу». Я ему: «С нового года и начнём». А он «С какого нового шода? Лапин (тогдашний руководитель комитета Гостелерадио. – Прим „Чемпионата“) по указанию самого Брежнева дал нам распоряжение сделать такую передачу. Поэтому в воскресенье чтоб была!». А сказал он это в понедельник. Вот с ноября 1980 года «Футбольное обозрение» и выходило в эфир», — рассказывал Владимир Иванович.

Олег Романцев, Виктор Онопко и Владимир Перетурин

Олег Романцев, Виктор Онопко и Владимир Перетурин

Фото: из личного архива Виктора Онопко

Современной молодёжи, выросшей уже в «нтв-плюсовскую» эпоху, трудно себе представить, что раньше на телевидении была только одна программа о футболе. Выходила она раз в неделю. Разумеется, её ждали и смотрели, так что Владимир Перетурин стал знаковой фигурой для нескольких поколений наших соотечественников. Его ироничная и спокойная манера как ведущего, так и комментатора была по нраву зрителям.

«Наши программы очень сильно отличались от современных, — рассказывал Перетурин в начале 2000-х. — Сейчас упор делается на информационность. Но я считаю, что это неправильно. Футбол – многогранен. Это и спорт, и отдых. Это целое явление, срез нашей жизни. Поэтому мы приглашали в студию и артистов, и музыкантов, и политиков. Нашими гостями были Арканов, Никулин, Калягин, Гафт, Кио, Ширвиндт, Державин… Их языком футбол рассказывается по-другому. Потому и любили его не так, как сейчас. Поболеть за свою любимую команду на стадион приходили культурные, интеллигентные люди. Сейчас же, кроме этих бандитов-фанатов, на футбол никто не ходит, боятся».

«Футбольное обозрение» выходило в эфир до конца 1999 года, а затем программу закрыли. Она не приносила рейтинга и прибыли. Годом ранее у Перетурина случился первый инсульт, после которого, правда, он быстро восстановился и через три месяца вернулся в эфир. Перетурин продолжал оставаться в штате Первого канала, но работы почти не имел. А в 2003-м его отправили на пенсию.

Далее Перетурин переквалифицировался в пишущего журналиста, вёл колонку в «Вечерней Москве», плюс его приглашали провести различные мероприятия. В 2011 году на портале газеты «Советский спорт» возобновили «Футбольное обозрение», правда, всего на год.

В 2012 году у Перетурина случился второй инсульт, после которого восстановиться он уже не смог. Последние годы он был прикован к постели и всеми забыт. О бедственном положении Владимира Ивановича в ноябре прошлого года рассказал в «Спорт-экспрессе» Юрий Голышак, побывавший в гостях у знаменитого комментатора и пообщавшийся с ним и его супругой.

Репортаж вызвал у футбольной общественности живой отклик, но, как это часто бывает, помощь запоздала.

Игорь Чугайнов и Владимир Перетурин

Игорь Чугайнов и Владимир Перетурин

Фото: из личного архива Игоря Чугайнова

Перлы Владимира Перетурина

— Интеpесно, Боpодюк ведь мог стать отцом Булыкина.

— Hашим игpокам после победы в 1955 году над чемпионами миpа футболистами ФРГ дали большие подаpки: пять игpоков получили кваpтиpы, а остальные — телевизоpы. До этого давали в основном велосипеды.

— Кpасные футболки и полосатые майки у наших игpоков.

— Защитники не дали Смирнову подняться в воздух.

— Как говоpится, с песнями бежал Титов с центpа поля, оставляя за спиной, как… беpёзки, сопеpников.

— Наша сборная играла местами.

— Поскольку у нас пpямая тpансляция втоpого тайма, то мы попpосили «Спаpтак», чтобы свои голы он забивал во втоpом тайме.

— Хоть бы подрались нормально, что ли!

— И вообще, хотя Коpмильцев и Сеpебpенников пеpешли в киевское «Динамо», они мне очень нpавятся.

— С мячом Каряка. Каряка-то Каряка, но пас выдал почти точный!

— Через несколько секунд должен прозвучать свисток, хочет он этого или нет.

— В Швейцарии живёт не так много народу, поэтому 25 тысяч мест на стадионе им вполне хватает.

— Я тут в одной газете прочитал, что в Испании Бесчастных сам забирает мяч и сам идёт забивать, так что в сборной ему приходится приспосабливаться к ситуации, что кто-то ему ассистирует.

— Смертин переодевается так медленно, как будто впереди вся жизнь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владимир Перетурин
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